Una ex maestra escribió este poema en prosa sobre la cuarentena mundial por la pandemia del coronavirus, y rápidamente se volvió viral.

“En tiempos de pandemia” es el título del poema en prosa que escribió en su blog Kitty O’Meara, una ex maestra estadounidense. Este no tardó en volverse viral, primero en su idioma original, y después fue traducido en varios idiomas. Tras hacerse viral en italiano, ahora está circulando en español. Lo escribió el lunes pasado la ex maestra y asistente espiritual el hospitales, O’Meara, en su blog The Daily Day.

En internet aparece como un poema fechado en 1800, durante la epidemia de la peste, como se lo señalaron durante estos días infinitos mensajes. Pero no es así. Su contenido inspiró a los lectores y tiene un final esperanzador que recuerda a los textos de autoayuda, un género muy leído en tiempos de cuarentena.

Después de que se hizo viral, escribió en su blog: “Comencé con una breve publicación en mi página de Facebook, y se volvió viral, un término irónico mientras estamos luchando juntos contra una pandemia. Lo que ha venido después ha sido, en algunos momentos, algo abrumador, una bendición, un desafío, algo confuso y también completamente lleno de alegría”.

En tiempos de pandemia

“Y la gente se quedó en casa.

Y leía libros y escuchaba.

Y descansaba y hacía ejercicio.

Y creaba arte y jugaba.

Y aprendía nuevas formas de ser, de estar quieto.

Y se detenía.

Y escuchaba más profundamente.

Algunos meditaban. Algunos rezaban. Alguno bailaban.

Algunos hallaron sus sombras.

Y la gente empezó a pensar de forma diferente.

Y la gente sanó.

Y, en ausencia de personas que viven en la ignorancia y el peligro, sin sentido y sin corazón, la Tierra comenzó a sanar.

Y cuando pasó el peligro, y la gente se unió de nuevo, lamentaron sus pérdidas, tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas imágenes, crearon nuevas formas de vivir y curaron la tierra por completo, tal y como ellos habían sido curados”.