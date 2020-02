El Diputado de Cambiemos Esteban Vitor solicitó al Gobernador que informe sobre los intereses pagados al Banco Bersa S.A., asi como también a cuánto asciende la deuda pública. En diferentes portales de noticias se informó que, en noviembre el Gobierno de la provincia de Entre Ríos pidió un préstamo al banco de Entre Ríos, que se devolvió a los 3 días y por ello se pagó intereses por $12.000.000 (doce millones de pesos). Al respecto Vitor dijo: “Es responsabilidad como Diputado velar por la transparencia, los números presentados en 2019 son ‘provisorios’ y me parece que ya es momento que clarifiquen y detallen en qué se gastó la plata de todos los entrerrianos”. Además agregó “Si es verdad que por 3 días de préstamo se pagó 12 millones de pesos, no es un dato menor saber qué otros pagos se realizaron de esta índole y qué tipos de deudas tiene la provincia”. Ante la información que circula respecto a una suma que parece exorbitante por 3 días el diputado de Cambiemos pidió que se clarifique “Si la información es verídica es importante aclarar cuáles fueron las condiciones y motivos de abonar ese monto que no es menor”. Vitor, que comienza este año con su segundo mandato como legislador finalizó “Creo que es un tema que se debe clarificar, mucho más tratándose de un Gobierno que se jactó durante 4 años de ser transparente. En caso de no ser veraz esa información también deberían aclararlo para tranquilidad de todos los entrerrianos”.