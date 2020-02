Contó detalles del negocio que hicieron con la provincia de Formosa y también complica al gobernador Gildo Insfrán.

El testigo arrepentido clave en la causa Ciccone, Alejandro Vandenbroele, confirmó su renuncia al Programa de Protección de Testigos, y dijo que “ponía en riesgo” su seguridad, al tiempo que reveló que se presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aún no declaró en la causa que investiga por qué la sociedad The Old Fund, creada por Vandenbroele para comprar la ex imprenta de billetes privada Ciccone Calcográfica y que más compromete al ex vicepresidente Amado Boudou.

A través de un escrito que lleva su firma pero que fue presentado por sus defensores, Vandenbroele sostuvo que permanecer bajo el régimen de protección conllevaría un “evidente riesgo” porque existe un “claro y abierto” conflicto de intereses entre las “nuevas autoridades políticas del Programa” y su persona.

La renuncia ocurrió exactamente un día después de que el gobierno derogara el decreto con el que la presidencia de Mauricio Macri creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, firmado a pocos días de dejar el poder, y restituyera el programa nacional anterior, bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Vandenbroele dialogó con Clarín y contó que el primer dinero fuerte que entró a las cuentas de esa sociedad, fue por una asesoría falsa con la provincia de Formosa, que renegoció su deuda pública con el ministerio de Economía de Boudou.

“Sí, el primer trabajo que hice para Boudou, siempre siguiendo las órdenes de José María Núñez Carmona (socio y mejor amigo del ex vice, hoy preso junto a él) fue el tema de Formosa donde cobramos una coima”, contó.

Respecto a si existió asesoramiento de The Old Fund a la Formosa de Gildo Insfrán, contestó que “no” y que el cobro de 6,8 millones de pesos de las arcas formoseñas se debe a “una coima”.

Vandenbroele reiteró que se cobró un contrato con el gobierno de Formosa para cobrar solo sobornos: “Fcoimas. Yo cobré 200 mil dólares de aquel momento. La plata fue repartida entre Boudou, Núñez Carmona y gente de la provincia”.

Para Vandenbroele, esos 6,8 millones de pesos se repartieron entre el ministro de Economía, Núñez Carmona, el propio Vandebroele, y uno de los operadores del mandatario formoseño, llamado Martín Cortés. “Fue todo una simulación”, reiteró.

Vandenbroele es imputado colaborador en la causa conocida como Ciccone II, que investiga “La Ruta del Dinero” que se usó para financiar a la imprenta. “El que puso el dinero fue el banquero Jorge Brito, del Macro. Él pagó los sueldos y una capitalización. Yo armé las sociedad Dusbel, en Uruguay, para que la plata llegase desde el extranjero a la Argentina. Además de Brito, quien participó de estas operaciones fue el ex banquero Raúl Moneta”.

“Sí, visité la Casa de Moneda para firmar el contrato para imprimir papel moneda en la ex Ciccone. También fui a Loterías de la provincia de Buenos Aires porque Núñez Carmona estaba seguro que íbamos a imprimir también fichas de casino. Incluso chapas patentes…”, recordó.