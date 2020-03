Ocurrió en Villa Paranacito luego de la muerte de una joven madre. Aseguran que desde el nosocomio local no se vio la gravedad del cuadro de la mujer fallecida que se movilizó por sus propios medios a Zárate donde feneció. Oficialmente no se puede confirmar aun lo que se denuncia públicamente.

Villa Paranacito es un pueblo ubicado a unos 330 km de Paraná. Su ejido municipal tiene la característica de tocar los dos grandes ríos de la Mesopotamia argentina, el Paraná y el Uruguay. Pero no es lo único anecdótico, el lugar es reconocido por su calma eterna y por estar atravesado tanto por vergeles como por calles de tierra.

La mencionada calma de la “Venecia” entrerriana y de la de sus más de 5000 habitantes se vio interrumpida por la muerte de Micaela Villarreal, una mujer de 30 años que tenía cuatro hijos de entre uno y nueve años de edad.

El deceso de la mujer ocurrió en la localidad bonaerense de Zárate, donde según sus allegados y familiares “acudió porque en el hospital de Paranacito no daban con el problema de salud que terminó costándole la vida”.

Según la misiva hecha circular por el poblado y firmada por Mirna Saucedo, amiga de Micaela, que la acompañó en todo momento: “Fue mal atendida y mal diagnosticada en el nosocomio –local- al cual ingreso por una caída leve que había tenido en su motocicleta –presumiblemente el día 23 de febrero-“.

Cuando acude por ayuda profesional, lo hace porque tenía “un dolor debajo de las costillas”, al ser examinada, le habrían dicho que “podía ser fractura de costillas, le hicieron una placa y le manifestaron que solo era dolor muscular”, por lo que le habrían suministrado “diclofenac y dipirona” para luego “mandarla a su casa”.

Una vez en su hogar, Micaela decidió regresar al nosocomio porque los dolores continuaban, eran más profundos y le “volvieron a dar calmantes, repitiéndole que era muscular, que se fajara y se le iba a pasar”, sin embargo, al suplicio se le sumó el “tener problemas para respirar, por lo cual nuevamente fue al nosocomio” donde esta vez sí “queda internada” y le habrían suministrado nuevamente “calmantes y dipirona”, pero “el dolor que sentía era insoportable”, y persistía el ahogo.

Es ahí donde aparece, siempre en palabras de Saucedo, una respuesta impensada: “le decían que era maña, que ya se le iba a pasar”, al escuchar esto, “decidió retirarse por propia voluntad” gracias a la ayuda de “amigos y su esposo Fabián a la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires, para una mejor atención”.

Una vez en el hospital Virgen Del Carmen, “luego de una inspección primaria, decidieron internarla en forma inmediata en terapia intensiva, para posteriormente entubarla por la gran dificultad que tenía para respirar y el gran dolor que sentía. Allí en terapia, se le hicieron múltiples estudios y análisis, descubriendo que la misma había tenido una rotura en el vaso, el cual había derramado sangre afectando gravemente los pulmones, y dado el tiempo transcurrido con un diagnóstico pésimamente hecho, esto hizo que se agravará potencialmente el cuadro que presentaba, finalmente desencadenando el desenlace fatal”.

La bronca

Ni bien se supo la noticia en Paranacito, los vecinos se indignaron profundamente y comenzaron a mencionar “infinidad de problemas” en cuanto a “las constantes negligencias médicas a las cuales somos sometidas las personas que residimos en la localidad”.

Es por eso que un numeroso grupo de personas salió a las calles, y al río, para hacer notar su indignación y a pedir cambios de base.

En la marcha que realizaron desde la plaza San Martín hasta la costa opuesta del Hospital (si, leyó bien, el nosocomio está en el margen del río en el que vive la enorme minoría del pueblo ya que cuando se comenzó su construcción las vías de transporte más comunes para movilizarse eran los ríos) se exigió “que haya especialistas de guardia, no que estén en sus casas y diagnostiquen y mediquen por teléfono, que haya choferes de guardia y en el lugar de trabajo, no en sus casas, que vengan médicos que quieran trabajar, no que vengan a enriquecerse y a lo que menos interés le den es a la salud de la población, la gente de Paranacito dice BASTA!!!!”.

¿Qué dicen desde Zárate?

Una fuente del nosocomio bonaerense indicó que la paciente tenía un hematoma esplénico, lo que podría reafirmar lo que dice Saucedo en cuanto a la hemorragia interna, sin embargo aún no hay una confirmación oficial de que la vida de Micaela haya podido salvarse o no si hubiese sido “diagnosticada a tiempo”, ya que los resultados de los peritajes realizados al cuerpo de la joven, se tendrían el 16 de este mes y podrían por ejemplo, arrojar la presencia de una enfermedad de base. Tampoco hay un comunicado del Hospital de Paranacito indicando que desde allí no hayan detectado esa dolencia. Si la Justicia tomara parte, esta oscuridad se disiparía rápidamente.

Reunión

Este martes por la tarde se reunieron en Paraná, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, el senador del Departamento Islas, Daniel Olano, el intendente, contador Gabriel García y el Director del cuestionado hospital, el Dr. Javier Bailatti. Este medio pudo fotografiar a los presentes, pero no estuvo durante el transcurso de la misma.

Al retirarse del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, los participantes del encuentro prefirieron no hablar: “al ser un tema tan sensible el de la salud, preferimos y para que no haya confusiones, emitir nosotros un comunicado de lo charlado”, dijeron desde el organismo provincial.

Foto: Velazquez y Olano de espaldas. García y a su izquierda Jensen, secretaria de Gobierno.

En tanto quedó claro que el miércoles habrá funcionarios ministeriales en Villa Paranacito, más precisamente en el nosocomio, pero la temática por la cual viajarán no fue expuesta, aunque se presupone que irá en los carriles en los que habría transitado el encuentro, que es lo que viene haciendo Salud: trabajar en todos los hospitales, para que estén prevenidos ante enfermedades epidemiológicas.





Foto: Bailatti estuvo en el encuentro pero prefirió hablar después de que comunique la temática del mismo el propio Ministerio.

Otra marcha y recibimiento

Enfoque Propio supo que la nueva manifestación que realizarán el miércoles por la mañana los vecinos, será recibida por el intendente quien expondría lo charlado en la capital provincial.

Fuente: Enfoque Propio