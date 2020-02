El Asesor Económico de la Municipalidad de Concordia, Cr. Álvaro Sierra confirmó en la tarde de este lunes a 96.5 FM Cadena Entrerriana que, el “Superior Tribunal de Justicia de la provincia revocó un fallo de la Sala Segunda Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Concordia que rechazaba un juicio de apremio fiscal llevado adelante por la Municipalidad de Concordia contra el Sanatorio Concordia”. “Por lo tanto consagró el derecho de la Municipalidad a cobrar la Tasa”.

Antecedente

Con fecha 6 de Agosto de 2019 y por unanimidad, el Tribunal integrado por los vocales Estela Beatriz Méndez Castells, Héctor Rubén Galimberti y Horacio Edgardo Mansilla, resolvió dar curso favorable a una apelación que había interpuesto el Sanatorio Concordia, en la causa caratulada “MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA C/SANATORIO CONCORDIA S.A. S/APREMIO”.

La sentencia se extendia por algo más de 10 páginas y se centra fundamentalmente en la forma legal en que debía computarse el tiempo transcurrido para dar por prescripto el derecho de la municipalidad a percibir determinados períodos de la Tasa Comercial.

En aquél momento pedimos prudencia, explicamos que ese fallo no era definitivo, por existir todavía instancias de revisión Judicial, que lo considerábamos equivocado en sus fundamentos y por sobre todo, se realizó en tiempo y forma el planteo judicial correspondiente mediante un Recurso de Inaplicabilidad de Ley, detalló Sierra.

El fallo, dictado hoy, en el marco de los autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA C/ SANATORIO CONCORDIA S.A. S/ APREMIO”- Expte. Nº 8053 actualizado a la fecha implica para la Municipalidad el derecho a cobro de más de tres millones de pesos

Con fecha 17 de febrero de 2020, finalmente el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos decidió: DECLARAR PROCEDENTE el recurso de inaplicabilidad de ley deducido…, CASAR la resolución de la Sala Segunda Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Concordia obrante…, RECHAZAR la excepción de prescripción planteada y DEJAR FIRME la resolución de primera instancia…, en cuanto sentenció llevar adelante la pretensión de cobro por vía del presente apremio fiscal, bajo las modalidades allí ordenadas. IMPONER costas en todas las instancias a la vencida.

Es dable destacar la importancia de éste pronunciamiento del más alto organismo Judicial de nuestra provincia, que pone de manifiesto el profesionalismo con el que la Municipalidad actúa, no sólo desde el comienzo de las inspecciones, a través de los inspectores, sino también luego a través de sus equipos técnicos y la asesoría letrada que durante los cuatro años de la Gestión del Intendente Enrique Cresto no ha perdido ni un solo juicio en referencia a cuestiones fiscales; y por supuesto felicitar a los abogados de la Municipalidad, que en defensa de intereses que en definitiva son de todos los Concordienses, han realizado el esfuerzo de llevar éste Juicio hasta las más altas instancias de nuestro fuero, logrando así que importantes sumas no se pierdan por tecnicismos.

Por último dejó en claro que la política municipal es evitar la conflictividad y sobre todo la litigiosidad, con las consecuencias que la situación acarrea, tal como en éste caso, donde el mencionado sanatorio deberá afrontar las costas y agregó,ante las posturas inflexibles de algunos contribuyentes, se ha tenido que proceder a defender los intereses públicos, y se lo ha hecho con precisión, justeza y oportunidad, finalizó el asesor económico del municipio Cr. Alvaro Sierra.

Fallo completo Superior Tribuna de Justicia:

Municipalidad de Concordia c/Sanatorio Concordia S.A s/Apremio Exp. 8053

///ACUERDO:

En la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veinte reunidos los Sres. Vocales, para conocer el recurso de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 121/134 en los autos: “MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA C/ SANATORIO CONCORDIA S.A. S/ APREMIO” – Expte. Nº 8053, respecto de la resolución dictada por la Sala Segunda Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Concordia obrante a fs. 111/120. Que la votación debe tener lugar en el siguiente orden Sres. Vocales: Dres. Juan R. Smaldone, Emilio A. E. Castrillon y Martín F. Carbonell.

Estudiados los autos, la Sala se planteó la siguiente cuestión: ¿qué corresponde resolver respecto del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto?

A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL SR. VOCAL DR. JUAN R. SMALDONE DIJO:

I.- El apoderado de la actora interpone recurso de inaplicabilidad de ley (fs. 121/134) contra la resolución de la Sala Segunda Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Concordia (fs. 111/120), que hizo lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, admitió la excepción de prescripción deducida por la ejecutada rechazando la ejecución promovida por la Municipalidad de Concordia.

Para así decidir, referenció que el régimen jurídico aplicable al caso concreto era la ley especial local (CTM, ordenanza N° 35.418) la cual establece tanto el plazo quinquenal de prescripción para el reclamo de los tributos municipales, como las causales de su suspensión o interrupción, destacando que en lo demás la ordenanza remite a las disposiciones contenidas en la normativa civil (arts. 51, 72 y 73 del CTM).

A partir de ese encuadre jurídico, describió que el reclamo de la actora por la Tasa de Inspección de Higiene, Sanitaria, Profilaxis y Seguridad era correspondiente a los períodos 6 y 8/2005, 2 a 12/2007, 1 a 12/2008, 1 a 12/2009, 1 y 2/2010; y que el plazo de prescripción para perseguir el cobro de la deuda fiscal comenzó el 1° de enero del año siguiente al que se produjo el vencimiento del pago final de cada período (arts. 72 y 73 del CTM).

Por otro lado, detalladamente explicó que por la deuda reclamada la ejecutada inició ante el Municipio una actuación administrativa interponiendo sucesivos recursos y que conforme el art. 51 del CTM su trámite produjo la suspensión de la prescripción por un (1) año, reanudándose el plazo a partir de que la misma finalizó en fecha 24/3/2011.

Sin embargo, destacó que antes de ello la demandada había iniciado en fecha 30/11/2010 una acción meramente declarativa de certeza acerca de la existencia y alcance de la relación jurídica existente entre las partes (“Sanatorio Concordia S.A. c/ Municipalidad de Concordia s/ ordinario”).

Asimismo, en ese mismo proceso solicitó la medida cautelar de no innovar, concluyendo el tribunal de grado que tanto la acción iniciada por la ejecutada y la cautelar trabada, no eran supuestos de interrupción o suspensión de la prescripción por carecer de todo sustento legal, y que aun siendo un supuesto de dispensa en los términos del art. 2550 del CCC, cuando se instauró la presente acción ya habían transcurrido ampliamente los (6) seis meses establecidos por la norma desde la fecha de denegación del recurso extraordinario federal de las actuaciones referenciadas -16/12/2013- hasta la fecha de promoción del juicio de apremio -28/12/2017- (sic).

Ello, teniendo en cuenta el plazo transcurrido de cada período reclamado, la suspensión de la prescripción ocasionada por el inicio de las actuaciones administrativas y la fecha de la acción meramente declarativa resuelta.

II.- La recurrente denuncia errónea aplicación de los arts. 72 y 73 de la ordenanza 35.418 (CTM); art. 117 del Código Fiscal de la Provincia de Entre Ríos; arts. 2544, 2546, 2547 y 2560 del Código Civil; arts. 5, 121 y 123 de la Constitución Nacional y arts. 231, 243 y 244 de la Constitución Provincial.

Expresa que el fallo desconoce la autonomía municipal y confunde las normas de derecho público local porque la reclamante es la Municipalidad y su actuación está regida por la ordenanza tributaria y el Código Fiscal; y solo por remisión se aplican las normas del Código Civil (art. 3986, hoy art. 2546).

Alega que la sentencia niega la resolución dictada por esta Sala en los autos “Sanatorio Concordia S.A. c/ Municipalidad de Concordia” que reconoció el derecho del Municipio a percibir las sumas adeudadas en concepto de Tasa de Higiene, Sanitaria, Profilaxis y Seguridad.

Manifiesta que se ignora el efecto interruptivo de la prescripción causado por la acción declarativa promovida por la ejecutada pese a que tuvo tres años de duración con intensa actividad procesal y que se omite considerar la cautelar trabada de no innovar que privó a su mandante de promover el apremio fiscal respectivo.

Asevera que en aquella oportunidad su mandante contestó la demanda, ofreció y produjo prueba, interpuso y fundó recursos, realizando toda la actividad procesal necesaria para el cobro del crédito reclamado y evidenciando la clara intención de no abandonar su derecho. En este sentido cita doctrina legal de esta Sala (“Figueroa” y “Medina”).

Sostiene que considerar que el inicio del proceso de conocimiento solo suspendió el plazo de prescripción resulta totalmente arbitrario, improcedente y discrecional.

Precisa que la decisión del tribunal de grado es arbitraria y absurda, en tanto parte de una premisa falsa, cual es la única consideración del fenómeno de la suspensión de la prescripción del expediente administrativo previo a la acción judicial, violando las reglas de la sana crítica del art. 372 del CPCC.

Hace reserva del caso federal y peticiona.

III.- La Cámara corre traslado del recurso (fs. 135), el que es contestado por la ejecutada manifestando que no cumplimenta con los requisitos de admisibilidad (fs. 138/144 vta.).

Se concede, con efecto suspensivo (fs. 147/148 vta.).

IV.- Sintetizados los antecedentes del caso, advierto que el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto supera el renovado análisis formal de admisibilidad.

Sentado ello, ingresando al examen de procedencia de la vía casatoria intentada destaco que no existe controversia en relación al régimen jurídico aplicable al caso, sino que la razón esencial que viene siendo objeto de conflicto resulta ser la interpretación que le cupo a la acción meramente declarativa entablada oportunamente por la ejecutada y respecto de la cual considero que se ha evidenciado un incorrecto encuadre jurídico.

Es dable señalar que la CSJN, uniformemente, tiene dicho que la prescripción liberatoria es inseparable de la acción. Nace con esta -cfr. Fallos 186:36; 196:41, entre otros- y, por esa razón, solo puede comenzar a correr a partir del momento en que el derecho puede ser ejercitado por el titular. Es decir, conforme estableció, el uso de la facultad de formalizar la pretensión jurídicamente demandable coincide necesariamente con el momento del nacimiento de la acción (cfr. Fallos 308:1101 y 318:879).

Ese momento no puede ser otro distinto a la resolución de esta Sala que declaró procedente el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la ejecutante en fecha 14/6/2013 (en los autos “Sanatorio Concordia S.A. c/ Municipalidad de Concordia s/ ordinario”, Expte. N° 6524), atento a que al denegar la concesión del recurso extraordinario federal la sentencia devino firme con efecto retroactivo al día en que se dictó, ya que las sentencias casatorias al no ser ulteriormente impugnables hacen cosa juzgada desde el mismo momento en que son dictadas.

En efecto, la acción meramente declarativa resuelta despejó la situación de incertidumbre generada respecto a la relación jurídica que vinculaba a las partes.

He ahí, a mi juicio, el aspecto nuclear que brinda solución al caso, ya que el presente juicio de apremio promovido en fecha 22/12/2017, no se pudo haber iniciado en tiempos previos por la vigencia de la cautelar trabada y esencialmente porque en el supuesto de haberse hecho lugar a la pretensión esgrimida por la ejecutada el derecho al cobro del tributo por parte del Municipio nunca hubiera existido.

Es decir, como consecuencia de la petición formulada por la deudora ante la autoridad judicial competente en fecha 30/11/2010 (no está de más resaltar que en aquella época los períodos reclamados no se encontraban prescriptos, pues el plazo del período más antiguo había comenzado el 1/1/2007), se abrió la actividad jurisdiccional y, antes de la declaración del derecho que resolvió aquella cuestión, no estaban cumplidos los requisitos necesarios para iniciar la presente ejecución, pues recién desde dicha ocasión, la pretensa ejecutante finalmente pudo deducir la demanda ejecutiva.

De esta manera, la acción meramente declarativa tuvo por objeto obtener una sentencia que elimine la falta de certeza sobre la existencia del derecho -ahora- invocado y, en ese acto, se agotó el cometido de la función jurisdiccional eliminando el estado de incertidumbre denunciado.

En esta línea de razonamiento, durante el transcurso del juicio ordinario de carácter declarativo, la Municipalidad ejecutante contestó la demanda, ofreció prueba, interpuso recursos ordinarios y extraordinarios que a la postre -inclusive- le resultaron favorables, quedando así ampliamente demostrada su voluntad de mantener vivo el derecho al cobro de la deuda aquí reclamada; por lo cual, durante la vigencia de aquel proceso el curso de la prescripción quedó sin dudas interrumpido, el lapso transcurrido se debe tener por no sucedido y corresponde que se inicie un nuevo plazo a partir de la fecha en que quedó firme la sentencia declarativa (arts. 2544, 2546 y 2547 del CCC).

No estoy de acuerdo con la interpretación efectuada por el tribunal de grado acerca de las consideraciones realizadas respecto de la falta de sustento legal para considerar -en el sub lite– los supuestos de suspensión o interrupción de la prescripción, ni las afirmaciones realizadas en relación a estimar -en el mejor de los casos- al primigenio proceso como una hipótesis de dispensa de la prescripción, pues solo desde el momento en que se torna factible el ejercicio de la acción debe comenzar nuevamente a correr el curso de la prescripción (art. 2554 del CCC).

Es sabido que la prescripción no inicia su curso sino cuando la acción está expedita y, por eso, ninguna acción puede prescribirse antes de existir o declararse el derecho en la que se sustenta, ni tampoco se puede suspender o dispensar; sencillamente, porque el derecho no ha podido ejercerse.

En consecuencia, por los argumentos expuestos, propicio declarar procedente el recurso de inaplicabilidad de ley articulado, casar la sentencia de cámara rechazando la excepción de prescripción planteada y dejar firme la resolución de primera instancia obrante a fs. 75/82 vta., en cuanto sentenció llevar adelante la pretensión de cobro por vía del presente apremio fiscal, bajo las modalidades allí ordenadas; con costas en todas las instancias a la vencida (art. 65 y 544 del CPCC). ASÍ VOTO.

A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL SR. VOCAL DR. EMILIO A. E. CASTRILLON DIJO:

I.- Que doy por reproducidos los antecedentes vertidos por el colega en el voto precedente.

II.- Que centrado en lo esencial para poder expresar la posición con relación al recurso interpuesto nos centramos en el tema concreto esto es la interpretación de que si la acción declarativa entablada oportunamente por la ejecutada debe ser tenida en cuenta y en su caso en que extensión para el cómputo de la prescripción.

III.- Coincido plenamente por así haberlo sostenido desde siempre que la prescripción liberatoria es inseparable de la acción y solo puede comenzar a correr a partir del momento en que el derecho puede ser ejercitado por el titular, y como bien lo sostiene el vocal preopinante citando jurisprudencia el uso de la facultad de formalizar la pretensión jurídicamente demandable coincide necesariamente con el momento de nacimiento de la acción.

Y es allí que debemos posicionarnos en dicho momento, y que cuando el obligado interesa de la intervención judicial para obtener certeza en su obligación o en defecto de la falta de ésta, necesariamente conlleva a quien se arroga titularidad de exigir dicha obligación en caso de así declararlo la justicia, entienda y deba entender que resultaría un dispendio jurisdiccional inútil ejecutar lo planteado como incierto sin esperar la declaración de certeza, ya que esta pondría al “ciertamente obligado” en posición de cumplir sin duda alguna y al acreedor en la certeza de que aun teniendo claro la posición de deudor el obligado no cumplió y que solo a través de la vía judicial obtendrán o intentará procurarse del crédito obligacional declarado certero.

Resulta más que certero, expreso y claro, lo aseverado por el voto precedente en cuanto a la necesidad para iniciar el juicio de apremio de que no se halla vigente la cautelar trabada, ya que de haberse acogido la pretensión de la hoy ejecutada, que gestionaba la declaración de certeza, el Municipio en forma lógica no hubiese podido plantear la ejecución.

De allí sintetizo haciendo mías las consideraciones en cuanto a la valoración de la sentencia de grado, y de ello y lo señalado brevemente hasta aquí, considero justo y ajustado a derecho adherir a la solución propiciada. ASÍ VOTO.

Por último, habiendo mayoría absoluta, EL SR. VOCAL EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DEL STJ, DR. MARTÍN F. CARBONELL, se abstiene de votar y firmar la presente resolución con arreglo a lo dispuesto por el art. 33 de la LOPJ, texto según ley 10.704.

Con lo que no siendo para más se da por finalizado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

Juan R. Smaldone Emilio A. E. Castrillon

Paraná, 17 de febrero de 2020.

Y VISTO:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se,

RESUELVE:

DECLARAR PROCEDENTE el recurso de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 121/134, CASAR la resolución de la Sala Segunda Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Concordia obrante a fs. 111/120 y, en consecuencia, RECHAZAR la excepción de prescripción planteada y DEJAR FIRME la resolución de primera instancia obrante a fs. 75/82 vta., en cuanto sentenció llevar adelante la pretensión de cobro por vía del presente apremio fiscal, bajo las modalidades allí ordenadas.

IMPONER costas en todas las instancias a la vencida (art. 65 y 544 del CPCC).

DIFERIR la regulación de honorarios para la oportunidad en que se determinen los correspondientes a las instancias inferiores.

Tener presente la reserva del caso federal.

Notifíquese conforme arts. 1º y 4º Ac. Gral. 15/18 SNE y oportunamente bajen.

Juan R. Smaldone Emilio A. E. Castrillon

Ante mí:

Sebastián Emanuelli

Secretario

En igual fecha se registró. Conste. Asimismo, se deja constancia que el Dr. Martín F. Carbonell votó en último término conforme lo dispuesto por el art. 33 de la LOPJ, texto según ley 10.704.

Sebastián Emanuelli

Secretario

Fuente: Cadena Entrerriana