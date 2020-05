Descubre todo lo que te depara el horóscopo de hoy sábado 9 de Mayo de 2020 de todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries Hoy

Hoy podrías recibir una noticia que tú, impetuosa Aries, llevas esperando desde hace tiempo y por lo que has suspirado a diario. Es algo que te favorece, o que te beneficia en alguna forma. Pero también implica tomar una decisión y esto no es tan seguro que vaya a gustar a tu pareja, o que esté de acuerdo. Sobre este tema no dejes que nadie opine ni te dé consejos. Hoy escucha lo que tengan que decirte, aunque esto para una Aries quizá es pedir demasiado, reflexiona y saca tus propias conclusiones. Una de tus amigas se siente un poco envidiosilla de lo bien que te van las cosas a diario, aunque está intentando disimular. Con eso puedes ver que no es tan amiga. Dentro de poco te darás cuenta a través de sus comentarios. ¡Puerta!

Tauro Hoy

Tú siempre, como buena Tauro, echando cables a diario a la gente y muchas veces ni te lo agradecen. Pero hoy alguien a quien le has hecho favores en el pasado te lo va a agradecer con un detalle, una llamada, una nota… La verdad es que lo haces de un modo tan sutil y elegante que, a menos que se trate de algo muy explícito, cuesta darse cuenta de que tú Tauro estás ayudando. Esto te hará sentir hoy muy bien, sobre todo porque te llega en un momento en que te sientes saturada mentalmente y esto te vendrá como un soplo de aire fresco. Eres tan discreta que a veces ni tu propia pareja se entera de las cosas que haces por ella a diario. ¡A ver si espabilas y te haces notar!

Géminis Hoy

Tu moral, comunicativa Géminis sube y baja hoy al mismo ritmo que tu energía. Aunque a diario haces todo lo posible por tener estabilidad y tranquilidad, no consigues tu objetivo. Hoy podrías tener un contratiempo en el campo laboral o social, pero como buena nativa de Géminis tienes mucha labia y te explicas muy bien y lograrás aclarar un malentendido. Si no tienes todavía pareja, al menos oficial, esta noche podrías contactar con alguien que te encaja muy bien. Sin embargo no es el mejor momento para iniciar una relación. Antes tienes que cicatrizar una herida que todavía duele y que te hace sentir infeliz a diario, aunque luches por librarte de ello. Vuélcate en los que te rodean, que no desean más que verte nuevamente feliz, aunque tú no lo sepas apreciar.

Cáncer Hoy

La híper sensibilidad característica de Cáncer te está jugando hoy una mala pasada de nuevo. A diario te sientes responsable de todo, y hoy tienes este sentido más agudizado. Pasa de estos pensamientos que te amargarán el fin de semana. La vida tiene un curso que tú, nativa de Cáncer, no puedes detener y el Cosmos crea situaciones que no puedes controlar. Piénsalo cada vez que te asalten estas ideas, algo que te sucede a diario. Deja de cargar con tantas responsabilidades y procura evadirte un poco. Un amigo o una amiga te llamará hoy para proponerte una charla virtual. Acepta, te vendrá bien hablar con gente, echar unas risas y despreocuparte de los problemas por un rato. También te vendría bien pasar un rato con los tuyos, que te sienten alejada y sufren.

Leo Hoy

A pesar del buen momento que atraviesas, nativa de Leo, no aprecias del todo lo que la vida te está ofreciendo a diario. Hoy estaría bien que lo valoraras más, ¡cuántos quisieran llorar con tus ojos!, como suele decirse. Mira a tu alrededor y te darás cuenta de lo mucho que tienes a tu alcance, siéntete feliz por ello. Precisamente, una de tus amigas está pasando por un momento difícil por una ruptura o un disgusto serio con su pareja. No puedes arreglarlo, claro, pero le puedes dar tu apoyo y puedes estar segura, querida Leo, de que será fundamental. Sobre todo, hoy pon atención si quiere hablar para desahogarse. Incluso puede que en esta conversación salga un tema que puedas aplicarte a ti misma a diario y que te haga replantear alguna cuestión importante.

Virgo Hoy

Hoy, querida Virgo, que a diario suspiras por progresar, una oportunidad de oro podría llamar a tu puerta. Alguien te contará accidentalmente un tema que te hará abrir los ojos y ver con claridad qué tienes que hacer para conseguir uno de tus objetivos más preciados. Hazlo bien, con miras al futuro, como es tu tendencia natural de Virgo, pero valorando sobre todo el presente. También hoy es un buen día para ayudar a alguien de tu entorno cercano porque sabrás que está pasando momentos de apuro, tal vez no económicos. Haz partícipe a diario a tu pareja de todas las cosas que te están ocurriendo. No le dejes de lado creyendo que no le importa demasiado. Al contrario, está deseando compartir todo contigo en ese buen momento de la relación.

Libra Hoy

¡Desconecta ya, nativa de Libra! Hoy toca descansar de verdad. Ya has tenido suficiente con el agobio diario durante toda la semana y el esfuerzo que has realizado. No vas a avanzar nada si hoy sigues trabajando así que mejor olvídate del tema hasta el lunes. Estás cansada aunque no quieras reconocerlo y has de reponer energías. Eso no quiere decir que te tumbes en la cama o en el sofá, al contrario, ¡muévete! Una buena caminata a diario por un parque cercano a tu domicilio te vendría de perillas pero si prefieres un plan más divertido, ¡adelante! Una buena charla con los amigos sentará muy bien a tu naturaleza Libra. Alguien de tu entorno familiar tiene cosas que contarte pero deja que pase el fin de semana o te lo amargará. Sé cariñosa, pero di que no.

Escorpio Hoy

Alguien de tu entorno reclamará tu atención hoy, quizá no abiertamente, pero como buena Escorpio has de saber interpretar las señales y dar a esta persona lo que necesita en este momento. No es tan difícil, de hecho lo haces inconscientemente a diario. También se te puede presentar hoy una duda acerca del tipo de relación que mantienes con una persona desde hace poco tiempo. Aunque el contacto sea diario, todavía no le conoces suficientemente bien y piensas que tal vez podrías tener algo informal, pero esto, querida Escorpio, te da un poco de apuro. No lo veas como algo negativo, tal vez él desee lo mismo. Lo mejor será intentar descubrir cómo es de una manera más profunda y decidir en consecuencia. Puede que te lleves una buena sorpresa o que él te lo plantee antes.

Sagitario Hoy

Si hoy te sientes cansada, idealista Sagitario, al borde del agotamiento, puede ser por dos cosas, que a diario realizas un sobreesfuerzo en el trabajo o por una alimentación poco adecuada, que tiene algunas carencias de vitaminas y minerales. Descansa y toma alimentos que te ayuden a reponerte. Es importante que lo hagas a diario. También estás algo angustiada porque el aspecto laboral te absorbe y crees que no podrás superar algunos retos. Con este ánimo no, desde luego, pero si los afrontas con positividad, como buena Sagitario, ¡claro que eres capaz de hacerlo! capaz de esto y mucho más. Echa la vista atrás y verás como has vivido situaciones más complicadas. Y también piensa en la posibilidad de que esto ocurra porque es hora de buscar algo nuevo y mejor. La vida es muy sabia.

Capricornio Hoy

Hoy te sientes como abandonada a tu suerte en el tema sentimental, nativa de Capricornio. Por tu forma de ser un tanto introvertida, te sientes como frenada a la hora de entregarte a alguien. Actúas a diario como si tuvieras miedo al amor. Tal vez una mala experiencia del pasado, que tienes que olvidar. Revivir a diario los miedos antiguos sólo sirve para complicar las cosas, convéncete querida Capricornio. ¡Hay que borrarlos! Esto te impide abrir la puerta a alguien que lleva tiempo presente en tu vida y con el que podrías vivir una larga relación. Quizá no te das cuenta pero él lo está pasando mal. Y tú das menos de lo que recibes, porque te dejas querer, halagar y aceptas sus detalles, pero no correspondes. Hoy procura evitarlo o a la larga te sentirás mal

Acuario Hoy

Hoy, Acuario, empezarás a “descubrir” que la persona que tienes al lado a veces tiene razón en sus planteamientos. A diario intenta hacerte ver ciertas cosas, pero nunca te paras a escucharle en serio y lleva ya tiempo en ello. Hoy te hará un comentario que despertará tu atención por lo acertado que es en este momento y no tendrás más remedio que reconocerlo. Sé valiente, como buena Acuario y dile lo que piensas de todo esto y le harás feliz. Además, procura sonreír un poco más, no sólo de vez en cuando, sino a diario, y no te lamentes tanto. Esta persona te lo aguanta todo, pero podría llegar a cansarse. En vez de quejarte, proponle algún plan, un paseo romántico al atardecer y a la vuelta a casa, sorpréndele con una cenita preparada con mucho amor.

Piscis Hoy

Lo más importante hoy, espiritual Piscis, será un mensaje que recibirás de alguien a quien aprecias pero a quien no ves a diario. Tendrás que leer entre líneas algo que te hará ver que tal vez olvidas con demasiada frecuencia a quienes te han echado una mano cuando la has necesitado. Por despiste, porque en realidad eres agradecida, pero estaría bien recordar a diario los pequeños o grandes favores de la gente. A veces eres un poco rígida con tus sentimientos, no quieres mostrarlos abiertamente porque te sientes más vulnerable, un rasgo habitual de las nativas de Piscis, pero deberías dejarte llevar un poco más por tus emociones, decir a la gente que la quieres o la aprecias, porque al fin y al cabo es lo que sientes, sólo que te da corte decírselo.