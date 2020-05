ARIES Horóscopo del día 02/05/2020

Amor. En la distancia las relaciones parecen un poco más difíciles, sobre todo para un romántico empedernido como tú, Aries. Pero ten paciencia, esta es una situación temporal, en vez de ver el lado negativo, trata de buscar todo lo que podéis aprender de esto. Hay muchos aspectos de una relación que se pueden desarrollar en una situación así.

Dinero y trabajo. La crisis de salud que se está viviendo a nivel mundial te está haciendo replantear muchas cosas. Siempre has querido ser exitoso, y aún es así, pero te estás dando cuenta de la cantidad de cosas que son más importantes que el desarrollo profesional. Es momento de valorar mucho más a las personas y aprender a encontrar el equilibrio entre tu vida profesional y personal.

Salud. ¿Te estás acordando de hacer ejercicio mental estos días? Necesitas agilizar tu mente, por lo que quizás no te vendría mal hacer alguna actividad que desarrolle un poco más esta faceta de tu persona. Leer un buen libro, escuchar una conferencia interesante, jugar a algún juego de inteligencia… son algunas propuestas que quizás puedas hacer en el día de hoy.

Amor. Empiezas a ver la luz al final del túnel, lo que hará replantearte qué has aprendido durante estos días. Te darás cuenta de lo importante que es para ti estar cerca de tus seres queridos, y de la necesidad de crear nuevos hábitos de vida que los incluya. Tus pensamientos son sabios, así que no los ignores.

Dinero y trabajo. Hoy estarás saturado del trabajo y los quehaceres de toda la semana. Es hora de darte un merecido descanso, en el corazón de tu hogar. Aunque estás más sociable que nunca, obséquiate con ese pequeño espacio para ti, para desconectar de todo y recargar pilas. Una pausa te vendrá fenomenal en esta jornada.

Salud. La reflexión que estás haciendo internamente sobre el equilibrio entre tu vida personal y profesional también tiene mucho que ver con tu salud física y emocional. Necesitas dejar atrás el estrés y empezar a concentrarte en estar relajado y tranquilo, porque eso permitirá que haya paz en tu interior. Hacer algo por ti siempre es bueno y trae beneficios a futuro.

Amor. En ti está tomar el camino del caos o de la concordia con tus seres queridos. Los astros te ponen ese reto personal que tendrás que solventar desde tu interior. Si eliges el caos, tu mundo se pondrá patas arriba y tu humor irá empeorando cada vez más. La concordia te permitirá estar en paz interior contigo mismo, lo que favorecerá una buena comunicación en tu relación de pareja y familiar.

Dinero y trabajo. El empeño y dedicación que pones siempre en tu trabajo por fin será valorado y reconocido, aunque aún tendrás que esperar para que esta valoración tenga un impacto económico en tu vida. Sin embargo, es un primer paso que te hará sentir bien contigo mismo y dejar atrás los pensamientos autodestructivos con respecto a tu profesión.

Salud. Quizás sientas que estás un poco más estresado de lo normal. Sabes que esta situación es temporal, pero te cuesta no tener tu habitual contacto con la naturaleza. Pronto podrás salir a dar un paseo, mientras tanto trata de hacer relajaciones donde viajes a tus lugares favoritos aunque sea mentalmente. También puedes enfocarte en cuidar tus plantas.

Amor. Sueles ser una persona ciertamente controladora con tu pareja, pero esta característica tuya se ha agudizado tras tantos días encerrados. Es el momento de soltar todo ese control, porque si no tu pareja acabará explotando. Te quiere tal como eres, Cáncer, pero necesita respirar un poco.

Dinero y trabajo. Si estás pensando en hacer algún tipo de inversión, mucho cuidado con lo que haces. Infórmate adecuadamente antes de actuar, ya que no son tiempos propicios para asumir ciertos riesgos, ni a nivel astrológico ni por la situación que se está viviendo. No se trata de que no hagas nada, pero sí de que te asegures de que cuál es la mejor decisión para tus ahorros.

Salud. El ejercicio es fundamental en tu vida, y mucho más en estos momentos. Es hora de hacer una rutina de ejercicios en casa que te haga sentirte mejor contigo mismo y te ayude a mantenerte en forma. Hacer ejercicio te va a hacer muy feliz, Cáncer, así que hoy no mires el sofá y muévete todo lo que puedas.

Amor. Has encontrado una especie de paz interior que te permite ser un Leo más cariñoso y afectuoso. Llenarás de mimos y abrazos a tu pareja y a tus seres queridos, tanto que incluso podrías resultar empalagoso. Pero no te preocupes por ello, porque en el fondo todos estaban deseando que volviera el Leo ‘osito amoroso’.

Dinero y trabajo. Estar preparado para las malas noticias no significa ser negativo, sino tener un plan B. Es importante que pienses en esa segunda opción, porque se avecinan movimientos inesperados en el área económica y laboral según los astros. Aprovecha las oportunidades y mira siempre la cara buena de los acontecimientos. Siempre hay un aprendizaje y un progreso si piensas en positivo y actúas en consecuencia.

Salud. Hay un miedo en tu interior a la soledad que ha empezado a aflorar tras tantos días de cuarentena. Los miedos son solo eso, miedos, y hay que aprender a superarlos. La mejor manera para ello es que en todo momento te rodees de personas entusiastas. Hoy no llames a aquellas personas tóxicas que te roban la energía, déjalo para otro día.

Amor. Hoy no sabrás lo que te ocurre, pero una especie de deseo sexual inaudito se apoderará de ti. No te lo esperabas, tu cuerpo necesitará desahogar de alguna manera todo el estrés que has ido acumulando durante estos días. Sorprenderás mucho a tu pareja, que estará encantada de seguirte el juego. Pasaréis una velada inolvidable.

Dinero y trabajo. Si estás pensando en comenzar a hacer algún proyecto con personas cercanas a tu vida, como familiares y amigos, es el momento de pasar a la acción. Los astros son totalmente favorables a que todo salga bien. De momento, puedes empezar a planificar todos los pasos que vas a seguir para triunfar en tus propósitos.

Salud. Tienes una carga muy pesada sobre ti que no te deja tener paz. Necesitas soltarla de alguna manera, quizás hablando en privado con algún familiar o amigo de confianza. Además, no te vendría mal hacer uso de alguna infusión calmante, que te ayude a empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Tu inteligencia a veces te juega malas pasadas, porque tiendes a la negatividad. Trabaja tu lado positivo.

Amor. Lograr un momento de intimidad con tu pareja donde ser vulnerable y quitarte esa coraza que llevas a la espalda será muy liberador para ti el día de hoy. Si no tienes pareja, quizás te tomes el tiempo de reflexionar sobre relaciones pasadas, todo lo que hiciste bien y mal, para que en un futuro no repitas errores.

Dinero y trabajo. Tienes mucha fuerza interior, Libra, no lo olvides. Puedes sacarla en el momento que desees, en los momentos más difíciles, en aquellos en que otros creen que no podrán salir y tú estarás ahí, sacando pecho a todo lo que venga. Eres invencible y lo sabes, no intentes disimularlo, es el momento de sacar todo tu poder interior.

Salud. En el momento en que organices tu mente y tengas claro qué es lo que es prioritario para ti, entonces tu estrés irá disminuyendo progresivamente. Solo necesitas enfocar tu mente hacia metas a corto plazo, con esto lograrás vivir día a día de una manera mucho más placentera y satisfactoria.

Amor. Hay muchas cosas que te están afectando a la vez y eso parece que empieza a calar en tu relación de pareja. Es difícil, pero es importante que no hagas una ensalada con tus preocupaciones y se la sirvas en bandeja a tu pareja. No querrás que a todo lo que ocurre se sume otro problema más. Mejor apóyate en la persona que te ama y que amas, pero siempre con medida y moderación.

Dinero y trabajo. Tras unos días con la cabeza en otra parte, empezarás a enfocarte un poco más en tus tareas y lograrás terminar esos asuntos pendientes que se han ido acumulando a lo largo de los días. Poco a poco sentirás que vuelves a la normalidad, a tu normalidad. Ánimo no te rindas ahora que todo está recuperándose.

Salud. Tienes una capacidad inagotable para sobreponerte, pero a veces lo olvidas y decaes. No lo hagas, recuerda todas esas veces que has salido adelante ante las dificultades. Esta vez será igual, porque tienes una fortaleza interior digna de valorar. Cree en ti mismo, Escorpio, porque vales mucho.

Amor. Escuchar es una parte fundamental de la comunicación. Si deseas mantener un diálogo sincero y calmado con tu pareja, deberás aprender a escuchar en todo momento. No esperes que los demás te escuchen a ti si tú no lo haces. Respira hondo ante tu impaciencia en las conversaciones y procura ser más empático.

Dinero y trabajo. No entres en polémicas que no van contigo. Aléjate de los chismosos del trabajo, de los ‘dimes y diretes’, de juzgar el trabajo de otros y de todas las personas tóxicas que no hacen más que crear un ambiente laboral insostenible, incluso a través de llamadas y correos electrónicos.

Salud. Necesitas pasar un día positivo y productivo, así que pídeles a los miembros de tu familia o las personas que conviven contigo que dediquéis la tarde a jugar a las películas o cualquier juego de mesa divertido. Si vives solo, haz videollamadas con tus seres queridos. Hoy necesitas socializarte.

Amor. Quizás empieces a desconfiar de tu pareja por algún motivo, pero es importante que no guardes en tu interior ninguna duda. Habla con ella, comunícate. Es muy posible que lo único que ocurra es que hayáis caído en una situación de rutina, propia de lo que está pasando durante estos días.

Dinero y trabajo. Aléjate de las rencillas entre compañeros de trabajo. Eso no es tu problema, incluso si te llaman para contarte su versión del asunto. No vas a lograr nada dando tu opinión, y quizás al final todo se vuelva en contra tuya, así que mejor escucha, asiente y trata de cambiar de tema.

Salud. ¿Cuidas tu cuerpo como se merece? Tu cuerpo debería ser tu templo, tanto a nivel físico y emocional, como espiritual. Por ello, es importante que te plantees si de verdad te estás queriendo como te mereces. Amarte es un paso necesario para lograr todo aquello que te propones.

Amor. El buen humor se apoderará del día de hoy junto a tu pareja y los tuyos, por lo que tendréis un día de lo más gratificante. Lo pasaréis en grande, tanto que será un día para recordar el resto de vuestros días. Esto ayudará a liberar tensiones, que ya hacía falta. Con tu pareja reavivaréis el fuego de la pasión.

Dinero y trabajo. Que estés en una buena etapa laboral y económica no significa que debas dejar la humildad a un lado. No alardees ante los demás, entiende que el momento presente es un momento de mucha incertidumbre y en general, los demás lo están pasando con bastante angustia. Mejor enfócate en mostrar tu lado positivo y dar tu apoyo moral.

Salud. Las actividades manuales te vendrán muy bien para olvidarte un poco de todo lo que está pasando y sentirte más en contacto con tu lado creativo. Esto te ayudará a liberar tensiones, disfrutar y sentirte mucho más sereno, lo que se transmitirá a los que están a tu alrededor

Amor. Aunque lo tengas claro, no debes meter presión, Piscis. Sabes que quieres dar un paso más en la relación, te sientes preparado y está bien que se lo transmitas a tu pareja, pero deja que ella lo procese y también tome sus decisiones con libertad, como te gusta hacer a ti. Necesitas mucha paciencia para que todo fluya como tiene que fluir.

Dinero y trabajo. Otra vez llegan a tu mente todas tus inseguridades acerca de tu futuro profesional. Quizás, lo que tienes que aprender es a vivir el presente y dar pequeños pasos. Las cosas no se resolverán de la noche a la mañana si te quedas parado, pero tampoco necesitas grandes gestos para lograrlo. Piensa en el trabajo de las hormigas, eso es lo que tienes que hacer.

Salud. Tiendes a los excesos en todos los sentidos: demasiada comida basura, demasiado ejercicio, demasiados batidos… quizás es hora de encontrar un poco de equilibrio en tus hábitos de vida, ¿no crees? Busca el yin y el yan para sentirte en paz y sentir que el bienestar ha llegado a tu vida para quedarse.