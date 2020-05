Horóscopo del día 03/05/2020

Amor. Las corazas que has aprendido a ponerte durante todos estos años se están desmoronando y eso te asusta un poco, aunque a la vez lo sientes liberador. Por primera vez sientes que puedes mostrarte vulnerable ante otra persona. Es una nueva etapa de confianza que te está abriendo los ojos al amor.

Dinero y trabajo. Ante una situación desconcertante eres de los que pone la sonrisa y contagias a los demás tu energía positiva. Esto es lo que está ocurriendo en tu vida en estos tiempos y te estás dando cuenta de lo valioso que eres para todas las personas de tu entorno. Sigue así, Aries, se necesitan personas como tú en el mundo para que cambie.

Salud. Aunque sueles aparentar que todo te da igual, en el fondo necesitas sentir que a los demás les importas, porque si no tu energía vital se tambalea. En realidad, te gusta ser deseado y querido, y no pasa nada por ello, Aries. Pero tienes que entender que los demás no pueden leer tu mente. Aunque sea de forma subliminal, trata de cubrir tus necesidades de alguna manera.

Horóscopo de Hoy Tauro

Amor. Hoy darás un paso importante, empezarás a hacer cosas por tu familia y por ti que llevarán a una dinámica en tu hogar muy diferente a la que ha habido hasta ahora. El dinamismo y la positividad se convertirán en la bandera de tu casa y tú serás quien muestre el camino de la esperanza. ¡A por todas!

Dinero y trabajo. ¿De verdad necesitas darte ese lujo innecesario para sentirte feliz? Bueno, eres Tauro, seguramente sientes que sí, porque no puedes evitar ser un signo materialista en algunos aspectos. Sin embargo, no es el momento de derrochar, así que antes de hacer ninguna compra piensa bien si merece la pena.

Salud. Cuida de tu salud, Tauro, es momento de preocuparte por ti y no hacer como si ese pequeño problema que te inquieta no es más que una tontería. Hoy reflexionarás mucho sobre ello y si eres inteligente decidirás ocuparte de tu bienestar en cuanto sea posible. Puedes empezar por reconocer lo que te ocurre ante tu familia.

GÉMINIS Horóscopo del día 03/05/2020

Amor. Tras intensos días de conversaciones difíciles con tu pareja, empezarás a sentir que ha merecido la pena poder comunicar abiertamente tus sentimientos. Te has estado guardando muchas cosas demasiado tiempo y por fin lo has soltado con la persona que debías hacerlo. Te has quitado un peso de encima, ha sido duro, pero es una manera de avanzar en la relación.

Dinero y trabajo. Es muy probable que hoy recibas muy buenas noticias en algún ámbito relacionado con el trabajo y, más concretamente, con el dinero. Esta entrada económica te vendrá como anillo al dedo, ya que últimamente has pasado por algunas dificultades. Es importante aprender de todo esto, no lo olvides.

Salud. Tu capacidad actual de comunicación gracias a la entrada de Mercurio en Tauro, te ha permitido liberar tu mente del complejo engranaje que se había formado. Te sentirás liberado, como nuevo y muy motivado el día de hoy. Aprovecha para hacer alguna actividad que te guste y con la que te sientas bien contigo mismo.

Horóscopo de Hoy Cáncer

Amor. En el tema de las relaciones de pareja también es importante el amor propio, por lo que necesitas enfocarte y tomar las riendas de tu vida. Tiendes a ser muy dependiente de tu oreja, es uno de los rasgos de tu signo, pero eso no significa que no puedas cambiar y darle la vuelta a esa situación. Si lo haces, descubrirás un Cáncer renovado y poderoso.

Dinero y trabajo. Hoy es domingo, tu día libre, y aunque estás en cuarentena, eso no es excusa para no disfrutarlo como mejor te apetezca. Puedes elegir tener un día social con los miembros de tu hogar o haciendo multitud de videollamadas, o quizás prefieras un día más personal, en el que el auto cuidado sea tu mayor motivación.

Salud. Comer sano puede convertirse en un hábito delicioso para ti, porque si te lo propones encontrarás mil y una maneras de cocinar y hacer tus menús más deliciosos. Si lo haces, tu cuerpo y tu sistema inmune te lo agradecerán muchísimo. Incluso te sentirás más feliz al haber encontrado la motivación que te faltaba para tener un estilo de vida saludable.

LEO Horóscopo del día 03/05/2020

Amor. Los Leo que acababan de empezar una relación antes del confinamiento podrían darse cuenta de lo importante que es esa persona para ellos o, por el contrario, podrían reconocer que detrás de su interés hay una cierta conveniencia nada honesta. Es importante que conozcas tus sentimientos para conocerte a ti mismo.

Dinero y trabajo. Estás en un momento astrológico perfecto para emprender nuevos proyectos e ilusiones. Quizás no es un momento fácil y por eso no parece el adecuado, pero sí lo haces con inteligencia, todo irá bien. Apóyate en personas que conozcan los negocios y te puedan asesorar correctamente. Pero han de ser personas de confianza.

Salud. Comienzas a tener el control de tu mente, a lograr esa paz mental que tanto has añorado estos días. Tu cuerpo empezará a relajarse, por lo que quizás se asome alguna tensión muscular que estaba contraída. Haz ejercicios de estiramientos y pídele a alguien de tu hogar que te ayude con un pequeño masaje descontracturante.

VIRGO Horóscopo del día 03/05/2020

Amor. Te encuentras en una etapa de cambio y metamorfosis que está muy relacionada con cómo te ves a ti mismo y cómo ves tu relación. Es una transformación que te llevará a tomar ciertas decisiones importantes que cambiarán tu vida. Pero esta vez no tienes miedo, te sientes seguro y confiado de lo que haces. Has avanzado, Virgo.

Dinero y trabajo. ¿Quién dice que los nacidos bajo el signo de Virgo no tienen creatividad? Detrás de ese carácter ordenado y analítico hay una persona sensible y creativa, capaz de derribar y transformar muros. Saca esa cualidad de tu interior, que no te de vergüenza o miedo lo que los demás piensen.

Salud. Perdonar siempre es un dolor de cabeza para un Virgo que nunca olvida, pero quizás si haces el esfuerzo te sentirás mucho mejor contigo mismo. Deja atrás todo el resentimiento, si no quieres no tienes por qué continuar viviendo esa situación, pero eso no significa que no perdones para que tu espíritu se sienta en calma.

LIBRA Horóscopo del día 03/05/2020

Amor. Algunos Libra puede que se hayan dado cuenta en este tiempo en el que están encerrados de que su relación no les estaba llevando por buen camino. Para ellos, ha llegado el momento de terminar con aquellas cosas que les hacen daño. No se merecen que nadie les trate indebidamente. Es hora de decir adiós a las personas tóxicas.

Dinero y trabajo. Si en el tema económico, laboral o de estudios has cometido algún error, tienes que reconocerlo, reflexionar y ver la manera de solventar lo que ha sucedido. Siempre hay millones de caminos posibles para mejorar lo presente, con tu inteligencia vivaz y tu capacidad creativa encontrarás fácilmente el camino.

Salud. No finjas ante los demás que te alimentas bien y que haces todo lo posible por estar sano si no es así. No vale comer equilibrado delante de los tuyos y atracar la despensa de golosinas cuando no te ven. A la única persona que estás engañando es a ti mismo, porque los demás te conocen muy bien.

ESCORPIO Horóscopo del día 03/05/2020

Amor. Como se suele decir, después de la tormenta llega la calma. Por fin empiezas a ver la luz al final del túnel, han sido unos días difíciles, pero parece que poco a poco todo irá retornando a la normalidad. Como siempre, has sido el sostén de toda la familia durante estos días, pero ya empiezas a ver que todo está tomando su buen cauce.

Dinero y trabajo. No dejes que los errores o frustraciones del pasado empañen tus logros actuales. Que en aquel entonces algo no saliera bien no significa que no seas una persona valiosa. Los fantasmas del pasado se deben quedar en el pasado, no los revivas cuando ni siquiera hay que hacerlo.

Salud. Tienes siempre tantas cosas que hacer que sueles dejar el deporte como última opción del día, lo que hace que al final no siempre seas todo lo constante que te gustaría. Necesitas cambiar el chip, priorizar el ejercicio en tu vida, porque sabes que te ayuda físicamente, pero también a nivel mental, te ayuda a disminuir el estrés.

SAGITARIO Horóscopo del día 03/05/2020

Amor. Si eres de los Sagitario que ha tenido que separarse de su pareja durante el confinamiento, probablemente pasarás un día un poco bajo de ánimo porque la extrañarás mucho. Sin embargo, sabes que esto también os está ayudando a afianzar la relación y fortalecer vuestro vínculo.

Dinero y trabajo. Si te ha tocado quedarte en casa, aprovecha para alejar de tu vida a esa persona tóxica del trabajo. Aunque hagas teletrabajo puedes ingeniártelas para no cruzarte con ella vía correos o mensajes. Olvida sistemáticamente a esa persona hasta que ella se olvide de ti.

Salud. Sabes que la risoterapia es tu mejor opción para sentirte bien, así que enfoca tu día y ríete de todo lo que puedas. Quizás te animes a ver una película de risa, recordar alguna anécdota divertida, hacer una sesión de chistes en familia…. cualquier cosa que te haga reír como un niño, la risa será totalmente necesaria para ti en esta jornada.

CAPRICORNIO Horóscopo del día 03/05/2020

Amor. Alguien del pasado aparecerá inesperadamente en tu vida y removerá tus sentimientos que están a flor de piel. Si tienes pareja, puede llegar a entrometerse en tu relación, así que quizás desees que esa persona se aleje lo antes posible. Si no tienes pareja, es posible que te replantees darle una segunda oportunidad.

Dinero y trabajo. Puedes lograr lo que te propongas y los astros lo saben y en este momento favorecen el éxito del emprendimiento. Solamente tienes que tener cuidado con las personas demasiado negativas que tienes a tu alrededor. Por lo demás, sigue adelante, eres una persona fabulosa.

Salud. Tu cuerpo y mente están alineados con tu espíritu. Te sientes más Zen que nunca y no deseas estropear bajo ningún concepto este bienestar que sientes en tu interior. La meditación, el yoga y la lectura son tus mejores aliados para continuar con optimismo esta línea de vida más espiritual que has emprendido.

ACUARIO Horóscopo del día 03/05/2020

Amor. No eres de los que explotan a menudo, pero sí de los que reprimen los sentimientos más oscuros en un lugar muy lejano de su corazón. Detrás de tu aspecto positivo hay uno negativo que necesitas sanar, porque al final tendrá que salir por algún lado. Escúchate un poco más y permítete expresar tus sentimientos sin miedo a herir a los demás.

Dinero y trabajo. Lo estás logrando, Acuario, deberías estar orgulloso de ti mismo. Has estado esforzándote al máximo y por fin estás recibiendo los frutos de tu trabajo. Además, gozas de una reputación intachable y te sientes querido y valorado a nivel laboral. Disfruta de tu éxito más absoluto.

Salud. Las golosinas y dulces te pirran y quizás durante estos días has abusado un poco más de lo habitual de ellos. Aunque nunca es tarde para cambiar y empezar una nueva rutina saludable de alimentación y ejercicio. Ya no puedes volver atrás, pero sí mirar hacia el futuro con actitud positiva y siempre sin perder la esperanza.

PISCIS Horóscopo del día 03/05/2020

Amor. No dejes pasar las oportunidades que te brinda la vida, el amor no siempre llama a la puerta con facilidad, por lo que es importante valorarlo y disfrutarlo al máximo. Cuando te quites la coraza y los miedos, lograrás abrir tu corazón a ese mundo desconocido y a la vez tan reconfortante del amor.

Dinero y trabajo. Alguien te ayudará en este difícil momento económico que estás pasando. Será como un haz de luz que inundará tu espacio y hará que te des cuenta de lo mucho que te aprecian. Por ellos, por esas personas que te valoran y aman por cómo eres, empezarás a cambiar y a esforzarte mucho más.

Salud. Piscis, eres muy sensible, por eso tiendes a meterte en una burbuja, así el mundo no te hace daño. Cuando sales de tu caparazón te duele en el alma ver lo que ocurre a tu alrededor… necesitas hacer algo urgentemente por alguien, no lo pienses más y hazlo. Por muy pequeño que sea tu gesto será de gran ayuda.