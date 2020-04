Amor. Son días complicados para el amor, pero no imposibles. Ha llegado el momento oportuno para que empieces a creer en ti y en todo lo que puedes conseguir con tus propios medios. La relación perfecta puede que no acabe de ser la que estés viviendo en estos momentos, pero llegará muy pronto. Ten fe en tus posibilidades de mejorar.

Dinero y trabajo. Hay siempre una pequeña motivación que te hace sentir como si estuvieras en una montaña rusa. Se llama dinero y a veces has tenido mucho y otras no tanto. Tendrás que encontrar la manera perfecta para poder atender a tus propias necesidades, adaptándolas a la cantidad que tienes en el banco.

Salud. La salud puede ser el bien más preciado de una persona, no te despreocupes en absoluto, por nada del mundo debes dejar de cuidarla como hasta ahora. Estás en condiciones de buscar alternativas a tus propios métodos. Cambiar de dieta o incluso comenzar a visualizar el final de un ciclo de una forma distinta a la actual sin duda te ayudará a ver la realidad con más optimismo. Acepta los cambios.

TAURO Horóscopo del día 26/04/2020

Amor. Estás siguiendo tus normas y eso quiere decir que realmente nunca has podido visualizar la relación perfecta, solo un ideal que no termina de llegar. Intenta expresarte mejor, pedir lo que necesitas y no dejar nada para más tarde. El tiempo pasa y las personas desaparecen, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

Dinero y trabajo. Siempre habrá algunas sensaciones que pueden llegar a ser terribles, depende de cómo se miren. Es momento de que atiendas todo aquello que te preocupa, las cuentas del banco o cualquier otro asunto económico o laboral que lleves entre manos. Sea lo que sea hazle frente con determinación.

Salud. El cuerpo manda y en determinadas ocasiones no termina de mostrarse con tanta entereza como nos gustaría. Le cuesta expresarse y te lo demuestra con algunos dolores crónicos que llegan a tu vida y parece que no se marcharán nunca. Es una realidad que te molestará, pero acabará siendo del todo necesaria para conocerte mejor y ponerle remedio. Mira qué te duele y sabrás qué está pasando.

GÉMINIS Horóscopo del día 26/04/2020

Amor. Sabes muy bien qué es lo que quieres y lo demuestras cada día con ciertos ingredientes que te hacen estar mejor. Es momento de que empieces a ver las cosas de otra manera y lo hagas con la mirada puesta en un futuro mucho más prometedor. Abraza y siente a ese alguien que va por el buen camino, verás como muy pronto ocupa un lugar privilegiado en tu corazón.

Dinero y trabajo. Tu dinero llegará a ser como una especie de imán para atraer otras actividades. Tienes en mente una serie de estrategias que te ayudarán a ver tu situación real. Es momento de ser consciente de lo que te preocupa y de no dejar atrás tus sueños. Cuando sientes pasión por lo que haces generas riqueza.

Salud. Hay siempre un momento en el que todo cambia y acaba siendo una especie de relación mal entendida. Es cuando la realidad supera a la ficción, y las adversidades se hacen cada vez más visibles. Nunca te hubieras imaginado estar en esta situación, en un mes de abril que puede llegar a ser del todo complicado para ti y tu destino.

CÁNCER Horóscopo del día 26/04/2020

Amor. El amor es un tesoro que quieres desenterrar como si tu especialidad fuera la arqueología. Puedes visualizar este ciclo como si realmente estuvieras sintiendo que hay algo más esperándote. Prepara la pala y empieza a cavar hasta que encuentres al final un sentimiento que pensabas que estaba extinguido.

Dinero y trabajo. Terminará uno de los peores meses de tu carrera y en ese momento podrás ir viendo como las cosas van cambiando. La realidad de un ciclo en el que avanzas y sientes que estás dando lo mejor de ti mismo, pero aún así no terminas de obtener aquello que te haría inmensamente feliz, un sueldo acorde.

Salud. Podrías emprender una actividad nueva. El mundo online es tan amplio que nunca se sabe hasta donde puede llegar. En un momento como este que estás atravesando es importante comunicar bien tus necesidades. A través de las redes es todo muy poco personalizado, pero aún así, podrás encontrar la manera de dar algunas indicaciones.

LEO Horóscopo del día 26/04/2020

Amor. Convencerte de que siempre habrá ciertos sentimientos que no son buenos para que la relación funcione te costará algo de trabajo. Los celos para ti son una pequeña muestra de como puedes llegar a tener una relación ideal con el mínimo esfuerzo. Sólo con la envidia que generas a las demás personas ya te darás por satisfecho.

Dinero y trabajo. Tu dinero es una constante, un tema recurrente que parece que no se va de tu cabeza. Estás tan pendiente de todo lo que genera que al final de este ciclo deberías tratar de emprender otras realidades. Cuidado con lo que piensas y determinas, no tienes capacidad para maniobrar, atraes las calamidades cuando no haces una planificación a fondo de las cosas. Busca asesoramiento si te planteas emprender algún nuevo proyecto empresarial.

Salud. Hay siempre algo que te impide llegar a ser totalmente feliz. Cuando las cosas no son del todo correctas es porque realmente te bloqueas. Lo ves como una forma de no expresión que puede llegar a ser terrible. Espera un poco y verás qué significa todo este viaje. Todo tendrá sentido y los bloqueos desaparecerán.

VIRGO Horóscopo del día 26/04/2020

Amor. Hay siempre un amor del pasado que parece que vuelve una y otra vez. Has conseguido obtener determinados beneficios, pero cuidado porque realmente estás abriendo la caja de Pandora. Todo lo bueno que has tenido cerca volverá a ti en forma de remembranzas, pero lo que está lejos también estará presente. Demasiada gente para un solo corazón.

Dinero y trabajo. El trabajo tendrá un protagonismo extremo. Tener que volver a una realidad sin las medidas de seguridad necesarias te generará un pequeño resquicio de miedo. Te estás planteando realmente una forma más o menos realista de retrasar ese momento o al menos que el retorno sea con cautela. Es complicado, pero no debes detenerte por nada del mundo.

Salud. Los miedos son grandes enemigos de la salud mental. Si te preocupas en exceso puedes generar un estado de ansiedad que acabe en enfermedad. El miedo a no poder seguir con tu vida podría ser cada vez mayor. Estás en buenas manos, pero debes empezar a ver la realidad de una manera muy distinta a la actual. Protegerte es esencial.

LIBRA Horóscopo del día 26/04/2020

Amor. El poder para afrontar tus problemas de pareja puede llegar a ser más grande de lo que pensabas. Es tiempo de que entiendas que las cosas están listas para darte el punto extra de alegría que necesitas. No te deprimas, el universo tienes preparadas algunas novedades para ti, la comunicación se convertirá en esencial.

Dinero y trabajo. Tendrás que conectar de nuevo con tus compañeros de trabajo, te servirá para ganar un poco de seguridad y no dejar nada por atender. Entre toda la organización será una de las claves para poder triunfar. No es fácil tenerlo todo controlado, pero todo será posible gracias a tu buen desempeño.

Salud. El momento en el que estás te llevará hasta una espiritualidad nunca vista. Será como un estado emocional de bienestar que no vas a querer dejar. El tiempo será un factor a tener en cuenta. Las cosas cambian a tu alrededor y tú mismo también estás sintiendo que podrías sentirte desubicado, pero acabarás llegando de nuevo hasta el sitio adecuado.

ESCORPIO Horóscopo del día 26/04/2020

Amor. El amor es un bien que puede resultar especialmente valioso. En estos momentos tendrás que sentarte con algunas personas a limar asperezas del pasado. No será complicado, simplemente deberás atender a lo que en su día no terminó de llegar de la misma forma que esperabas. Sé paciente con todos.

Dinero y trabajo. El dinero es un elemento que te hará sonreír en más de una ocasión. Una especie de tabla de seguridad que tienes entre manos y que puede llegar a aliviar cualquier malestar o preocupación. Disponer de liquidez es fundamental, aunque necesitarás algo más para poder afianzar tu empresa, sobre todo fuerza de voluntad y tiempo.

Salud. No es tiempo para atender a algunas personas que no te aportan nada, simplemente deberás limitar esa disponibilidad que tienes a lo prioritario. Este confinamiento te servirá para cuidarte más, lo necesitas, nadie te hará sentir especialmente mal, solo tendrás entre manos unos sentimientos contradictorios que llegarán para quedarse por el momento.

SAGITARIO Horóscopo del día 26/04/2020

Amor. En el amor nunca es tarde para volver al punto inicial. Ese momento en el que te sentiste como si de un personaje de cuento de hadas se tratase y pudiste encontrar una manera de unir tu camino con el de esa persona especial. Esa fuerza transformadora y creadora que te rodeará será especialmente bienvenida para ti, acepta el amor en todas sus manifestaciones.

Dinero y trabajo. Tienes la suerte de afrontar un nuevo ciclo con la mentalidad de alguien que ha ganado la batalla al mundo de los negocios. Cuando nada te importa demasiado te das cuenta de que es por algún motivo. Has avanzado y lo demuestras en cada uno de tus pasos, no dejes que todo vuelva a ser como antes, haz que sea mejor.

Salud. Puede que necesites encontrar una serie de rutinas que te ayuden a sobrellevar el día a día con animosidad. En estos tiempos de coronavirus, el miedo es malo, pero la esperanza puede llegar a ser maravillosa. Esa idea de que todo será mejor que antes es la que te mantendrá perfectamente centrado en el futuro

CAPRICORNIO Horóscopo del día 26/04/2020

Amor. Tus sueños están a un paso de hacerse realidad, por mucho que intentes conseguirlos a nivel sentimental poco te falta para que lleguen. Verás que si eres capaz de hablar con sinceridad todo fluye. Llegará en el mejor momento posible y hará que todo tenga sentido. Disfruta del momento que te has ganado.

Dinero y trabajo. Tus medios son los que son, por mucho que quieras hacer que crezcan o se multipliquen es importante que estén siempre a buen recaudo. En algunos momentos de tu vida te encontrarás haciendo lo correcto y en otros te costará y al final tendrás que buscar la mejor solución que haya a tu alcance que a veces no será la óptima pero te servirá para avanzar. Adaptarse es algo que deberás hacer.

Salud. En esta jornada cuidarás la salud y tu bienestar con esmero. Necesitas mantenerte fuerte y en forma para que nada o nadie te haga daño. Son tiempos de grandes cambios y puede que alguno de ellos te sirva para mejorar tu autoestima a todos los niveles. Estás avanzando a pasos agigantados, tu físico es una muestra más de lo que acabará llegando a ti en breve.

ACUARIO Horóscopo del día 26/04/2020

Amor. Son tiempos complicados para las relaciones a distancia, pero no imposibles. Tendrás que buscar una alternativa totalmente razonable a la hora de focalizar tus sentimientos hacia ese amor especial. Las redes sociales se quedan cortas y las videollamadas no acaban de materializarse con la frecuencia que desearías.

Dinero y trabajo. Si tienes el dinero necesario para conseguir luchar por tus propios medios te darás cuenta de lo fácil que es emprender el camino de la autonomía personal. Hacia falta un grave problema como este para forzarte a hacer aquello que nunca hubieras imaginado. Ahora ya no hay vuelta atrás, es una alternativa de lo más necesaria.

Salud. No te detengas en tu forma de ver las cosas, necesitas en todo momento ser fuerte y no dejar que nada te afecte. La mente necesitará continuar activa y lo hará de tal forma que te requerirá más atención. Lee un poco más o busca esa información que te haga sentir especialmente bien, nútrela de experiencias positivas.

PISCIS Horóscopo del día 26/04/2020

Amor. Un domingo atípico se puede convertir en un pequeño reducto de ciertas vivencias del pasado. Fotos, cartas o recuerdos que acabarán siendo los que te trasladen directamente a otra realidad. El tiempo pasado siempre puede llegar a ser mejor desde la perspectiva actual, pero eso no quiere decir que realmente lo sea, es una ilusión mental.

Dinero y trabajo. Tus cuentas están saliendo a la luz y eso puede acabar haciéndote afrontar esa realidad de la que llevas tiempo escapando. Son días complicados pero a veces no queda otro remedio que reaccionar. Nunca te habías enfrentado a nada parecido y en este momento tendrás que utilizar todo tu ingenio para salir adelante.

Salud. Comer bien es una de las mejores maneras de pasar estos días en casa. Redescubrir la cocina tendrá sus ventajas que podrás ir aplicando de forma mucho más directa. Disfrutarás de cada bocado repleto de buenas sensaciones. Haz que las cosas empiecen a funcionar mejor, prepara hoy un menú semanal sin tantas calorías.