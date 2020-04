Terminar una semana atípica a nivel sentimental puede ser el broche que corone una serie de cambios que has ido realizando. El amor tiene sus contradicciones y aunque no estés totalmente de acuerdo con lo que te dicta el corazón, todo sucede por algo. Este día podrás comprobar que la experimentación tiene sus sorpresas.Siempre hay un punto en el que realmente te empiezas a dar cuenta lo que sucede a tu alrededor. El dinero siempre acaba siendo lo que te preocupe, pero cuidado porque esta actitud un tanto tacaña no te favorecerá. Para poder atraer riqueza a ti, hay que dar y agradecer. La coyuntura actual no debe condicionarte.La salud podría acabar de ser la que repunte durante estos días. Te sentirás más fuerte y con muchas ganas de dedicarte a aquello que realmente te gusta. No temas poder hacer aquello que amas. No será un acto egoísta, puede acabar siendo una forma de alejarte de los problemas del día a día y ganar fortaleza.