Predicción del horóscopo de hoy domingo 22 de diciembre:

Aries

Amor. Cuando de verdad estás esperando al amor de tu vida se nota. Tu piel y cuerpo brilla mucho más y parece que quieres destacar aún más. No te centres solo en aquellas personas que llenan tu corazón. Busca a todo aquel que, aunque no sea tu prototipo tenga pequeños alicientes que te ilusionen.

Dinero y trabajo. Tu dinero se marchará a gran velocidad durante este día. Una cena o comida fuera de casa unos días antes de Navidad puede costarte más de lo esperado. Intenta no tirar la casa por la ventana o verás que puedes tener mayores apuros a las puertas de un gasto mayor. Te costará digerir la comida y tendrás que tirar de tarjeta.

Salud. Hay en tu salud algunas variables que te hacen sentir mal y la digestión es una de ellas. Te estarás sintiendo cada vez más pesado y eso lo llevarás especialmente mal. No dudes de que te esperan unos días formidables. Por un problema menor no esperes que nada cambie. Sigue con la mente centrada en la alegría de las fiestas

Tauro

Amor. No dudarás de tu amor, pero sí de ciertas actuaciones. A veces la manera que tienes de emprender las relaciones no es la correcta. Notas que hay algunas contradicciones que van apareciendo poco a poco. No soportarás estas mentiras, pero cuidado, porque pueden ser partes de una sorpresa mayor. Espera antes de juzgar.

Dinero y trabajo. Son días de gasto, por mucho que quieras evitarlo, será imposible. Aprende que hay algunas compras que son inevitablemente necesarias. Si te paras a hacer cuentas será mejor que no te asustes. El gasto en comida puede llegar a ser desorbitado durante estos días.

Salud. La salud de tu propio aspecto emocional puede llegar a ser enorme. Son en estos momentos cuando te das cuenta de que puedes cambiar por completo. Ciertos pensamientos que tienes serán especialmente perjudiciales. Descubrirás que estás haciendo algo mal, pero por suerte, puedes rectificar a tiempo, esfuérzate.

Geminis

Amor. Si tienes una relación sentimental vivirás con tu pareja momentos increíbles. El esfuerzo es necesario porque realmente puede funcionar. Estarás preparado para aceptar una especie de intercambio de afectos sin límites ni condiciones con el amor de tu vida. Los astros juegan a tu favor, aprovecha esta energía que tienes entre manos y enfócala en todo aquello que sabes que te trae felicidad.

Dinero y trabajo. Eres alguien que puede buscar otras formas de ganarse la vida. Estás dispuesto a ganar, pero debes afrontar ciertos retos importantes para conseguirlo. El dinero no cae de los árboles, es más que probable que debas aceptar un segundo trabajo en breve. Merecerá la pena el esfuerzo al que te enfrentas.

Salud. Tu salud se pondrá en jaque. Cuando no puedas seguir el ritmo de los demás te darás cuenta de que estás haciendo algo mal. Invertir demasiado tiempo en estar sin hacer nada y no comer de forma adecuada puede llegar a tener consecuencias terribles. Los kilos de más se irán notando de forma exponencial.

Cancer

Amor. En tus manos está la posibilidad de cambiar directamente algunos aspectos de tu relación. Puedes necesitar ayuda para saber cuáles son tus verdaderos sentimientos. No dejes que se queden tus dudas sin resolver. Si has llegado a este punto, es por un motivo en concreto, explora lo que te preocupa y haz que todo tenga un sentido.

Dinero y trabajo. Hay siempre un motivo para hacer un regalo. El aspecto material no debe ser el causante de tu forma de demostrar esos sentimientos. Busca una manera de expresarte sin que te cueste una fortuna. Hay regalos de todo tipo que pueden ir llegando a medida que paseas por la ciudad en busca de ideas, y sobre todo regala tiempo a esas personas que de verdad te importan.

Salud. Tienes una salud de hierro a prueba de bombas. Puedes necesitar la ayuda de terceras personas para conseguir demostrarlo. Si te comparas con otros miembros de tu generación verás que la vida te ha tratado especialmente bien. Vives un periodo en el que vas a disfrutar de cada uno de tus pasos procurando mantenerte en buena forma y haciendo alarde de tu simpatía y buen rollo con el resto de tu entorno.

Leo

Amor. Cuando sabes que estás con la persona adecuada todo tu cuerpo vibra de una manera especial. Sabes que ese alguien tiene algo que hace que te sientas especialmente atraído por ello y no podrás escaparte. Es momento de decir lo que piensas porque lo necesitas decir en voz alta. Disfruta de esa capacidad enorme de amar.

Dinero y trabajo. Si sales de un círculo vicioso altamente contagioso como es salir cada noche, podrás sobrevivir a las fiestas. Verás que esta actitud de invertir demasiado en determinados tipos de ocio no es necesaria. A partir de ahora tratarás de gastar sólo en lo que importante. El dinero de una escapada nocturna es efímero y acaba evaporándose a la velocidad de la luz.

Salud. Tienes una forma de cuidarte que puede llegar a ser agobiante. Tener que salir cada día a pasear o incluso a correr se convertirá en una necesidad imprescindible estos días. Hoy, aunque sea sábado no querrás que la pereza te gane la batalla y emprenderás una carrera sin tregua hacia esas motivaciones de salud que te has propuesto seguir en estos días.

Virgo Amor. Tu amor secreto saldrá a la luz, no podrás esconder más ese sentimiento que guardas dentro. Puedes encontrarte cara a cara con un torrente de sensaciones que deberás expresar y tratar de canalizar de alguna manera. Quieres y debes mantenerte en consonancia con ese alguien que sabes que tiene todo lo que te gusta.

Dinero y trabajo. Estás haciendo lo imposible para que el universo se mantenga de tu lado a nivel financiero. Por mucho que reces si no tienes a tu disposición manera de encauzar algunos gastos moderados, no lo conseguirás. Hay productos que te costarán más por haber esperado tanto a tenerlos.

Salud. Tienes que ser previsor. En nada llegará ese momento en el que deberás dar lo mejor de ti mismo. Hay un punto en el que aplicarás la fuerza bruta hasta que plasmes correctamente todo lo que te preocupa. Verás que el tiempo que pasas fuera de casa puede ser determinante para pensar en cómo afrontar las fiestas.

Libra

Amor. Tienes una forma de amar que te precede. Eres todo corazón y eso es algo que las personas aprecian especialmente. Puede que tengas que vender un poco más esta cualidad. Contar algunas anécdotas de tus relaciones pasadas acabará siendo algo necesario que te permitirá ganar un poco más de la cuenta.

Dinero y trabajo. Tu dinero será una moneda de cambio poco efectiva, ya que podrás comprar amor, pero en esencia necesitarás comprar algo más. Los regalos no se miden por lo que cuestan, es más importante que dediques tiempo a aquello que realmente te importa. Estás siendo demasiado correcto, toca hacer algo más auténtico y genuino para destacar.

Salud. Estás esperando que el mundo te envíe una señal. Llega el momento en el que piensas que realmente va a pasar algo decisivo. Este año 2020 tendrá grandes cambios para ti y es mejor que estés preparado a nivel mental. Aprovecha hoy para hacer algo que te guste y que te permita coger fuerzas para llevar a buen puerto todos tus propósitos para el nuevo año.

Escorpio

Amor. Estás viviendo una serie de buenos momentos que te hacen sentir bien. El tiempo que pasas en pareja es enorme estos días y se nota. El amor hace que la piel luzca mejor y que tu sentido del humor cambie. No eres esa persona malhumorada que puede llegar a ser insoportable, te has transformado en alguien entrañable con mucho que demostrar.

Dinero y trabajo. En temas de dinero no tienes amigos. Será mejor que todas aquellas personas que te rodean te hayan devuelto el dinero antes de finales de año. Puede que estés esperando ese dinero para conseguir una serie de regalos un poco más caros de lo normal. Recupera cualquier tipo de deuda que tus amigos tengan pendiente contigo.

Salud. Tienes que salir de casa más. Una especie de relación especial hará que te muestres más activo y eso te ayudará a estar más vital. Es una forma de que tengas un golpe de suerte terrible a nivel físico. Tener un compañero para hacer ejercicio facilitará que los vientos soplen a tu favor para poder disfrutar al máximo de todo lo bueno que te ofrece la naturaleza.

Sagitario

Amor. Tus sentimientos están cambiando. Esa forma de amar que tienes es especialmente necesaria para ti, pero no para la otra persona. Cierto individualismo es algo que te ha gustado siempre, pero cuidado porque podrías estar pidiendo demasiado. De aquí a la separación hay un paso minúsculo a veces inapreciable.

Dinero y trabajo. Eres alguien que está especialmente condicionado por tus propias metas. Si quieres conseguir avanzar y luchar por tus sueños deberás esforzarte más. Es tiempo de que hagas todo lo posible para obtener más recursos. Es hora de que ganes lo que te mereces, este 2020 está demasiado cerca de ti.

Salud. Tienes que estar en plena forma, sabes que en nada deberás afrontar grandes retos. Estás esperando que el tiempo juegue a tu favor. Es domingo antes de las fiestas, descansa todo lo que puedas y más porque realmente estarás deseando que llegue una especie de señal que sea la que marque el rumbo de algunos cambios de hábitos para este nuevo periodo.

Capricornio

Amor. Sabes que siempre hay algo que te hace feliz en tu relación. Hay algunos momentos de tu vida en los que te sientes especialmente acompañado y hoy será uno de ellos. Recordarás esta chispa inicial que te sedujo por completo y te hizo sentir que estabas al lado de la persona correcta. Disfruta de unos instantes increíbles.

Dinero y trabajo. Sabes que el dinero puede llegar a ser un problema y no estás dispuesto a sufrir por ello. Al final la cantidad de dinero que esperas gastar puede llegar a ser superior a la prevista. Ten mucho cuidado porque será algo que no habías planificado. Usa la tarjeta en la medida de lo posible sin pasarte y deja algo para Reyes.

Salud. Emprender una nueva relación con la comida es posible, pero no recomendable durante estas fechas. Si estás pensando en hacerte vegetariano cuidado, será algo que te permitiría cambiar de hábitos por completo. Estás preparado para asumir ciertos retos, pero la carne y el pescado en estas fechas son complicados de poder eliminar.

Acuario

Amor. En el amor es fácil que puedas ganar, simplemente debes apostar sobre seguro. Puedes tener la relación que quieras, pero solo una persona es capaz de darte la felicidad que mereces. Si tienes entre manos la posibilidad de sentir esa calidez y comodidad que solo alguien te hará sentir, no busques nada más.

Dinero y trabajo. Hay una cantidad de dinero que te trae por la calle de la amargura. Hay cuestiones de ámbito material que no cuadran. Si haces regalos en común debes asegurarte de que todo el mundo gaste lo mismo, de lo contrario te enfrentarás a algunos conflictos. Tener que enfadarte con alguien o romper una relación te alejará de esta coyuntura, pero tampoco es lo más deseable.

Salud. Es momento de que empieces a cuadrar determinados aspectos de tu salud. Las vacaciones pueden ser un auténtico tormento a nivel de horarios. Cuidado porque puedes tener que afrontar un descontrol terrible que se acabe notando en la forma de sentirte. No sabrás si echarte a dormir para matar el tiempo o planificar algunas actividades para aprovecharlo en grado superlativo, esta sensación será terrible para ti.

Piscis

Amor. La familia es un elemento importante en la vida de cada uno y en estos días brilla más que nunca. El amor que recibes de esas personas que te rodean será lo que determine el trascurso de unos momentos muy especiales. Absorbe esas sensaciones que acabarán siendo imprescindibles y de lo más necesarias en tu día a día. El amor es la fuerza más grande que existe, disfrútala.

Dinero y trabajo. Tu dinero volará. A la velocidad de la luz verás como va desapareciendo. Cuidado porque todavía no han empezado las fiestas. Si tienes la suerte de que te toque algo de lotería busca la manera de invertir bien el premio. No te dejes llevar por el desenfreno de gasto de los demás, si puede ser no le digas nada a ciertas personas. Guarda este pequeño secreto si se cumple tu deseo de ser premiado.

Salud. Sabes que el dinero no da la felicidad, pero si tienes de más el día será mucho mejor. Una buena dosis de emociones relacionadas con un cambio en tu vida puede llegar a ser especialmente reconfortante. Verás que todo lo que descubres o que haces es algo positivo. Has estado atrayendo este triunfo, debes disfrutarlo con deleite.