DIA Argentina informa que la compañía ha seguido y respetado todos los protocolos de actuación sanitarios vigentes en cada momento en el país sobre el coronavirus. La compañía ha tomado de manera proactiva medidas para velar por la salud de sus empleados y clientes. Ante información errónea recogida de forma pública hay hechos que la compañía desea aclarar: . El trabajador de DIA llegó a Argentina el 5 de marzo por la mañana. . La llegada al país es previa a la normativa anunciada el miércoles 11 de marzo por el gobierno, que establece que aquellos que ingresen de países con mayor circulación de coronavirus deben permanecer en aislamiento obligatorio por 14 días. . El empleado no ha estado trabajando durante 6 días en las sedes de la compañía en Argentina. . No concurrió a ninguna tienda ni centro de distribución de la cadena. . Solo tuvo reuniones con un grupo reducido de personas en la tarde del 5 de marzo. . Desde el 5 de marzo por la tarde, el trabajador no ha estado presente en ninguna de las sede, tiendas o centros de distribución de la cadena. . Manifestó los primeros síntomas durante el fin de semana del 7 y 8 de marzo cuando concurrió a realizarse los exámenes correspondientes siguiendo el protocolo indicado en vigor. . El lunes 9 de marzo las personas que habían tenido contacto con el trabajador con síntomas fueron preventivamente y proactivamente enviados a trabajar desde casa. . El miércoles 11 de marzo, se tuvo la certificación de su Coronavirus positivo. . De manera proactiva e inmediatamente tras conocer este hecho, DIA Argentina cierra su sede administrativa como poíitica de prevención. . Todos los trabajadores de la sede de Palermo en DIA Argentina fueron enviados a continuar con sus tareas bajo la modalidad teletrabajo por 15 días. . Tras el cierre de las oficinas, la compañía completa una desinfección profunda de su sede.

Por motivos de privacidad, y respetando la Ley de Protección de Datos Personales, que señala que la información referida a la salud es un dato sensible y merece protección legal, desde DIA agradecen no sea expuesta públicamente esta persona.