Se trata de que Marcelo Tinelli dueño de la Productora La Flia (Buenos Aires) vendió la licencia oficial del formato televisivo más exitoso de la televisión Argentina, a Martín Cárcamo el conocido conductor trasandino quien será el encargado de adaptar el proyecto de esta ambiciosa coproducción que se desarrollará entre Lateral Producciones y Canal 13 Chile a partir de

Todo parecía indicar que la carrera artística del conocido Pablo Carayani Camará continuaba en ascenso cuando el joven Entrerriano oriundo de Concordia comenzaba a desplegar su personaje de transformismo más identificado como Sofía Camará “SABÉLO”. Luego de una vasta trayectoria en Cine, Teatro, Televisión y Radio, así como giras nacionales e internacionales dentro y fuera del país, Sofia Camará la Primer Reina de la Diversidad de un Carnaval en Latinoamérica participará de diferentes proyectos y realitys que se convirtieron en éxitos rotundos. Luego de que la éramos en diferentes entrevistas televisivas que la llevaron a compartir cámara con Verónica Lozano, Leo Montero en Telefe, o José Maria Listorti y Denise Dumas en Canal 9, hasta el más reciente en lo que fue su participación como jurado invitada para Corte y Confección Canal 13 (Argentina) junto a Andrea Politti entre otros, fue que la joven talentosa recibiera la propuesta oficial para ser junto a Aníbal Pachano, los únicos dos Argentinos que representaran al país en el próximo formato Chileno.

En esta oportunidad Martín Cárcamo será el conductor estrella del Bailando por un Sueño Chile 2020, que se transmitirá en las próximas semanas por Canal 13 Chile que estará conjugado con la participación de los dos referentes argentinos en materia diversidad televisiva, ya que se pensó en Aníbal Pachano para ser integrante del jurado que evaluará la destreza de decenas de parejas en la competencia que incluirá desde Argentina a la famosa Sofía Camará como estrella, acompañada de su apuesto bailarín chileno Julio Allendes quienes estarán a cargo de la multi premiada Coach Chilena Claudia Miranda.

En esta oportunidad Pablo Carayani Camará tendrá la posibilidad de competir para poder cumplir el sueño como acción social de adquirir un espacio físico para la Fundación Selena quien entre tantas actividades provee diversidad e inclusión brindando apoyo, contención y educación para niños transgénero de entre 4 y 18 años de edad, así como de información y capacitación para padres de niños con esta condición.

En comunicación con el artista, Pablo comenta que se siente muy motivado de poder seguir ejerciendo su rol de militante de la diversidad argentina, rol que desempeña desde el año 2003 cuando daba sus primeros pasos en materia política, que lo llevará a consolidarse como la primer reina de la diversidad entrerriana en 2013, luego de representar a la comunidad en diferentes marchas, encuentros, conversatorios y capacitaciones, su rol trasciende fronteras.

Pero no todo es color de rosa para el artista, ya que en el año 2019 recibió por parte del por el entonces intendente de Concordia Enrique Cresto ( actual Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) el reconocimiento máximo por haber visibilizado a la diversidad local en los últimos 10 años, reconocimiento que lo llevo a recibir el Decreto Nro: 534/2019 – Expediente: Nro: 1277502 – Asunto Jurídico: 1278311 (8/08) , que marcaría que sería el nuevo Coordinador de Diversidad de la Municipalidad de Concordia, el conflicto se desarrolló cuando este mismo decreto realizado en plena campaña política no se publicara en el boletín oficial, denotando que por la crisis social municipal, la falta de presupuesto público, el despido de decenas de empleados y en conjunto de una serie de diferencias partidarias internas, hicieran que sumado a la falta de una ordenanza que efectivizara dicho rol, la poca empatía y predisposición por parte de Enrique Cresto así como de todo su equipo de trabajo a cargo del actual intendente interino Alfredo Francolini , Pablo perdiera un año de trabajo quedando limitado y supeditado a un trámite administrativo que nunca se concluyó.

En comunicación con nuestro medio Carayani Camará argumenta que: “Me siento desvalorizado por un estado que me premia por visibilizar la diversidad, pero que a su vez, no solo que no me provee la posibilidad de desarrollarme como artista, sino que por el contrario obstaculiza la posibilidad de practicar las políticas públicas que vengo articulando desde hace muchos años, me siento utilizado para la foto de rigor publicitaria de la gestión, rechazado y discriminado por una gestión que me demuestra no estar a la altura de las circunstancias, incluyendo desde altos funcionarios públicos, sus respectivos equipos de trabajo, familiares y amigos de los mismos, los cuales siempre me han hecho sentir la diferencia de coyuntura política que libertad de pensamiento e ideología política mantiene con ellos”

“ esta situación excedió los límites de la cordura y el sentido común, es por ello que inicie a través de equipo de abogados las acciones pertinentes para el impulso judicial correspondiente, esto es algo que al ser publico la gente podrá comprobar como hace más de un año, trámite no solo que paso a estar encajonado sino que limitó mis proyecciones, ya que tampoco recibí acompañamiento en otro proyecto comercial que planificaba realizar en la ciudad por el cual recibí todo tipo de obstáculos en contra”.

“Es lamentable que tenga que viajar al exterior para representar a Argentina y terminar ejerciendo la acción social y política de Diversidad en otro País y no pueda hacerlo en el mío propio, de todos modos, es algo que no pasara desapercibido ya que llegare hasta las últimas consecuencias en materia social, civil, y penal. Fue por esto entre otras cosas que este año se impidió participación en el Carnaval 2020, la fiesta más popular de todos los Concordienses para quienes represento ser un icono en el género cultural y turístico de la Diversidad”.

“Mientras tanto deseo es que en esta nueva temporada televisiva de lo que será séptimo reality al aire, la gente pueda entretenerse y disfrutar del virtuosismo de arte”, finalizó Pablo Carayani Camará.