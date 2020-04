En medio de un clima de incertidumbre económica y sanitaria por la pandemia de COVID 19, el asesor de Economía de la Municipalidad de Concordia, contador Alvaro Sierra, en diálogo con Mònica Saavedra por 96.5 FM Cadena Entrerriana, analizó el impacto en el sector público y privado al cumplirse cuarenta dias de la paralización de la actividad.«La situación económica tambien afecta la salud, no es economía o salud, esa no es la discusión, son las dos cosas. No se puede tener un país parado».

Situación Económica

El primer impacto que recibimos en el municipio fue la caída de mas de 50 por ciento en la recaudación de continuar este compartamiento ante el contexto de la pandemia se corre el riesgo de ingresar en cesación de pagos, que implica un mayor plazo de pago a proveedores y despues se terminará pagando los sueldos por tramos o escala, lo cual significa que se extenderia el calendario de pagos, dejando de realizarse el último día del mes como fue hasta este mes.

Este mes, se cumplirá con el pago de sueldos en forma habitual, ya que ingresó el Fondo de Garantía que llega en forma bimestral y representa la diferencia de coparticipación nacional y provincial, que nos permitió evitar el desdoblamiento que había anunciado el Presidente municipal durante los últimos días, aclaró

Los trabajadores municipales de planta permanente y contratados percibirán sus haberes esta semana, en tanto para el personal político. el pago fue dispuesto a partir del jueves próximo. Y se informó que para alrededor de 300 trabajadores que cobran con cheques se implementará el mismo sistema que el mes de abril, por medio de la Caja Mixta, hasta que reciban los plásticos de la cuenta que les fue abierta en el banco Hipotecario.

«Mayo sin ayuda será complicada pagar los sueldos«

«Vemos con preocupación lo que pueda ocurrir en el mes de mayo», la situación y los datos de la realidad nos indican que será peor que abril atravesado directamente por la poca o nula actividad ecónomica. Desde los municipios se está observando que, en mayo no se pueda pagar los sueldos, salvo que haya algún tipo de ayuda del gobierno nacional o provincial, analizó Sierra.

En otro punto y respecto a la remesa provincial de asistencia a los municipios para quienes no pueden pagar los sueldos de abril, Sierra opinó que hay dos posiciones:

. Para quien hace bien las cosas, no recibe ayuda, entonces hagamos las cosas mal y cuando las papas queman, son auxiliados.

.Los recursos son escasos, y se decide salir a ayudarlos, planteó el funcionario y agregó, a la larga en mayo, junio de continuar esta situación van a entrar en cesación de pagos.

ATN



Para el funcionario la polémica que se generó desde algunos sectores politicos donde se reclama que el gobierno provincial distribuya los ATN con los municipios dijo que: «tiene que quedar absolutamente claro que desde el punto legal los ATN son para las provincias no son para los municipios, asi lo dispone la ley de coparticipación nacional art 3 y 5 que reza que es «exclusivamente para la atención de desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales» pero generalmente las provincias coparticipan a sus municipios, salvo la provincia de Entre Ríos que no lo hizo y que fue lo que generó el descontento de algunos intendentes.

De todas maneras se debe valorar la actitud de auxiliar a estos municipios con las remesas, o adelantos de coparticipación que deberán ser devueltos antes de finalizar el presente año.

Medidas fiscales



En tanto para afrontar los compromisos tributarios para el sector económico local repasó las medidas fiscales de alivio anunciadas por el municipio que incluye a los jubilados y pensionados, eximir a los pequeños contribuyentes de la tasa comercial por 6 meses, suspender las ejecuciones fiscales, «los municipios somos lo que ejercemos menor presión fiscal» y en esta situación que atravasemos no alcanza para aliviar la mayor carga tributaria que viene de la provincia y nación, graficó

Creo que vamos a tener que trabajar mas para compatibilizar la cuarentena, el aislamiento preventivo con la cuestión econòmica.

El gobierno puede dar muchas ayudas como lo esta haciendo pero, no puede hacerse cargo del sector privado, en la economía no es viable.

La situación económica tambien afecta la salud, no es economía o salud, esa no es la discusión, son las dos cosas. No se puede tener un país parado.

Asi como el gobierno nacional se asesoró correctamente para atender la pandemia, para encarar la economía deberia ir por el mismo camino, convocando a la oposición y a todos los sectores para decidir que es lo que queremos en el corto plazo, en materia economíca.

Es fundamental que se actúe rápido y tomar medidas, para que las consecuencias no sean peores, tratar de anticiparse, para lo cual sugirió tomar la experiencia de otros paises que como el nuestro estan atravesados por la pandemia.

Tambien es importante la madurez polìtica, actùar con todas las fuerzas y lograr un consenso generalizado para tomar medidas extraordinarias, es momento de resolver, quizas esta sea una oportunidad donde Argentina cree una metodología que sea viable desde el punto de vista de la salud, de lo economomico, finalizó Sierra.

