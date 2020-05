En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las excarcelaciones de detenidos y las decisiones de los jueces sigue siendo uno de los temas más polémicos de los últimos días. Sergio Massa es uno de los referentes políticos que se plantó en contra de otorgar prisiones domiciliarias a autores de delitos graves y advirtió que promoverá los jury de enjuciamiento a quienes liberen a violadores y asesinos.

«Acá lo que hubo fue jueces que se hicieron su veranito para favorecer a asesinos y violadores», acusó el presidente de la Cámara de Diputados en diálogo con Reynaldo Sietecase por Radio con vos (audio) y amplió: «En todos los poderes de Argentina hay quienes ejercen su tarea con mucho respeto y transparencia, y otros que no».

En ese sentido, Sergio Massa aseguró que «vamos a seguir con los jury de enjuiciamiento a jueces que utilizaron un principio general para liberar asesinos y violadores» y sostuvo: «El presidente fue claro. Sobre un principio de cuidado y protección, aparecen los que hacen su avivada y desnaturalizan cualquier medida».

Asimismo, el diputado nacional se refirió a la «defensa corporativa» en el Poder Judicial y señaló que no será impedimento para continuar con los jury: «Pusimos a revisar cada caso y desde el domingo a la noche y vamos a continuar enjuiciando por más planteo corporativo que haya de la Asociación de Magistrados. Vamos a seguir con los jury a jueces que excarcelaron asesinos y violadores».

«Es muy cómica la defensa corporativa, resulta inadmisible ver un reclamo corporativo cuando hay que ver caso por caso quiénes cumplieron con la ley y quiénes no», continuó en esa misma línea Massa y cargó fuerte contra la Justicia: «No me preocupa para nada la amenaza corporativa, porque el Poder Judicial está en deuda con la sociedad argentina y lo tiene que asumir. Hay jueces que viven en una burbuja».

Más declaraciones destacadas de la auditoría de la entrevista a Sergio Massa en Radio con vos (audio):

Prisiones domiciliarias en casos de delitos de lesa humanidad: «En la medida que hayan incumplido con el procedimiento de la ley de víctimas, se le puede hacer juicio a jueces que hayan liberadores detenidos por lesa humanidad».

Plus salarial a trabajadores del Congreso: «Lo que pasó fue que los trabajadores licenciados no pueden cobrar horas extras. Hay 41 trabajadores en Diputados y 20 más en Senadores que fueron a trabajar sábados, domingos y feriados para sostener las conferencias de los ministros». «Hubo una utilización pícara para liquidar esos días de trabajo sin liquidar horas extras. A la mayoría les hubiera correspondido cobrar más de lo que se determinó con el adicional. Se estableció un mecanismo de compensación a los de informática, seguridad, limpieza, y del departamento médico».

Capacitación por la Ley Micaela: «Hoy vamos a capacitarnos los 257 diputados en la Ley Micaela, para generar conciencia. Vamos a aprovechar, en el buen sentido, a la Ministra de la Mujer, para que nos haga la capacitación. En paralelo iniciaremos pruebas para medir estrés y sistema interno».

Recorte en la política: «Se hizo un recorte de 257 millones de pesos con eliminación de subsidios. Una parte está en ejecución que se recorta de gastos de funcionarios y personal».

Fuente: Radio con vos