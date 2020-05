Esta mañana, personal de la Policía de Entre Ríos por orden de la Justicia Federal procedió a la retención del vehículo de una pareja que había ingresado a la ciudad de Concordia evadiendo el control sanitario dispuesto en la 015, sin informar sus datos, condición de salud ni motivo del viaje. El ingreso se produjo violentando las vallas en la ruta 22, lo que quedó registrado en el sistema de videovigilancia. Intervino además Cruz Roja, activando el protocolo de prevención y control del estado de salud de la personas.



«La persona había ingresado violentado las vallas y el dispositivo de seguridad en la ruta 22», comentó el director de Seguridad Ciudadana del municipio, Diego Passarello. «Evadió el control sanitario que se dispuso en el ingreso unificado en la ruta 015, no informó sus datos, ni el motivo de la visita a la ciudad. El ingreso en infracción quedó registrado en el sistema de videovigilancia que instaló el área de Electrotecnia», agregó.



«Informamos a la Policía y a la Justicia Federal. Pudimos constatar la patente por el registro en las cámaras de video, y se procedió a rastrear el vehículo hasta esta playa de estacionamiento en el centro de la ciudad. La Justicia dispuso la retención del vehículo y que las personas queden demoradas a la espera que se defina su situación, así como también avisamos a la coordinación del Comité Operativo de Emergencia Sanitaria y a Cruz Roja, que activó el protocolo de Prevención para controlar el estado de salud de estas personas», puntualizó.



NO RESPETAR LAS MEDIDAS TIENE CONSECUENCIAS



“Es importante que la gente respete el acceso unificado a la ciudad que se estableció en el marco del plan de contingencia. Es una medida que está dando resultados, porque contribuye en gran parte a que no tengamos circulación viral en la ciudad. Desde el punto de vista logístico y sanitario es una medida acertada y efectiva. Evadir los controles, pasar por otro lado o tratar de entrar a la ciudad sin cumplir los protocolos preventivos no es precisamente la mejor actitud que se pueda adoptar si queremos seguir cuidándonos y cuidando a los demás”, concluyó Passarello.