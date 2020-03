En este contexto es justo considerar cual fue el rol del ministerio de Salud de Entre Rios, ya que supuestamente debieron tener conocimiento del ingreso al hospital Masvernat de la paciente con sintomas similares con el de coronavirus. Si se siguió el protocolo como enfaticamente señalan.

En esta circunstancia nos interpela como sociedad preguntar porque no se notificó desde las autoridades de salud provincial a la comunidad de Concordia de este cuadro de situación, de haberlo hecho hubieran evitado que los pacientes allí hospitalizados y la comunidad fuera presa del miedo y la desinformación y por supuesto someter a la paciente con posibles sintomas de coronavirus atravesar el “escarnio” del cual su familia con justificada y sobradas razonas expresó por medio de un comunicado. No fue sino hasta despues de las 11.00 hs de este miércoles que se brindó una conferencia de prensa desde Paraná para referirse al tema.

Las autoridades sanitarias del hospital señalaron a este medio que no podían dar información que lo harían desde la provincia.

Finalmente lo que era de esperar, las sanciones recaerán sobre el personal que dió extraoficialmente información sensible y privada de un paciente, pero no es la primera vez, en otros hechos sensibles esto ya a ocurrido que algunos medios reciben desde adentro de la institución información, y no hemos visto que hayan actuado desde ningún organismo del estado provincial. Esta triste y lamentable experiencia que vive una vecina de Concordia, se volverá a repetir si no se actúa para con todos los derechos a la privacidad de cualquier otro paciente.

Ahora esperamos que los funcionarios responsables de Salud se interpelen si actuaron o no correctamente ante la sociedad.

La Dirección del Hospital Masvernat de Concordia reaccionó ante lo que describió como una “ola de versiones que infundadamente circulan y son dadas a conocer a través de redes sociales, respecto al caso sospechoso de coronavirus SARS-CoV-2”.

En realidad, el comunicado del nosocomio salió a luz horas después que familiares de la paciente aislada por presentar síntomas similares al coronavirus denunciaran enfáticamente un grave ataque a su privacidad, que no habría podido producirse sin la participación de personal del Masvernat.