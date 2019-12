El exministro del Interior de Macri aseguró que la norma le da más discrecionalidad al Ejecutivo de la que tuvo después de la crisis de 2001.

En principio, el exministro trazó una evaluación de los primeros diez días del nuevo Gobierno. “La apreciación es un poco contradictoria. Arrancamos muy bien, el discurso del presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre fue muy bueno. Había una invitación clara a ir reduciendo las diferencias, las grietas, eso que impide que la Argentina crezca, se desarrolle. Y terminamos la semana con la Ley de Emergencia, que de alguna manera es contradictoria con esa invitación a la búsqueda del consenso a través del diálogo. Es una ley que no se discutió, prácticamente no tuvo ningún tipo de intervención de la oposición”, remarcó Frigerio.

“Durante los últimos cuatro años todas las leyes que enviamos al Congreso, las mejoramos en la discusión con la oposición. La oposición siempre tiene cosas para colaborar, uno no puede creer que tiene la verdad revelada y que el resto no entiende nada. Si no la Argentina no estaría como está. La Argentina vive en emergencia hace décadas”, señaló el ex ministro en el programa “Digamos todo” de CNN Radio.

En ese sentido, Frigerio machacó sobre lo que considera una falta de apertura del Gobierno. “Nadie puede decir de la dirigencia argentina que la tiene clara. La inflación en Argentina tiene 70 años, hace más de medio siglo Argentina no crece de manera sostenida. ¿Quién puede decir en la dirigencia política argentina que sabe más que el otro y que no necesita escuchar lo que el otro tiene? Cuando sale una ley de emergencia como esta, que le da al Gobierno más discrecionalidad de la que hubo en la peor crisis o después de la peor crisis que fue la de 2001, uno se pregunta por qué no se le da al otro la posibilidad de debatir y de mejorar esta ley que seguro tenía muchísimas cosas para mejorar y corregir”.

“La ley prácticamente se votó a libro cerrado, como se votaban antes las leyes. Y eso no está bien. Creo que las cosas buenas que se sacaron de los últimos cuatro años, que uno puede mostrar, es que el Congreso dejó de ser una escribanía. Y eso no había que perderlo, sino profundizarlo y en esta primera ley que envía el Ejecutivo eso no ocurrió, espero que en el futuro eso cambie”, agregó el ex ministro macrista, que acaba de abrir una consultora con Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados.

“Espero que el gobierno con esta discrecionalidad absoluta que le da esta ley se maneje con mucha responsabilidad. Tienen muchísimas herramientas discrecionales, no tienen que prácticamente pasar por el Congreso durante un largo rato y eso le da derechos pero le da una enorme responsabilidad de manejar esos instrumentos, esos derechos de una manera responsable”, insistió Frigerio.

El ex ministro de Macri resumió la ley como un “impuestazo”. “Acá hubo un impuestazo, claramente. Entiendo la necesidad del Gobierno de mostrarle a los acreedores la voluntad de pago, porque Argentina tiene un problema: en el cortísimo plazo tiene vencimientos de deuda importantes. Tiene que reperfilar esa deuda, sentarse a negociar con los acreedores y para eso es muy importante mostrar voluntad de pago. Esta ley va a servir para eso, van a ir a mostrar que Argentina tiene voluntad de pago y por eso aumentó los impuestos de esta manera. Estamos hablando de aumentos impositivos que representan dos puntos del producto, y que va en un 90% a las arcas del gobierno nacional y no pasan por las provincias“.

Por otro lado, Frigerio señaló que aún no se conoce el plan integral del Gobierno y mostró algo de autocrítica: “Mucho más que esta ley no conocemos de la estrategia del Gobierno para salir de una situación difícil. Argentina desde hace un año y medio está en recesión, tiene alta inflación, tiene problemas estructurales respecto a la incapacidad de tener una moneda fuerte, de crecer de una manera sostenida. Y para eso hay que tener respuestas concretas, una estrategia de salida de estos problemas, aceptando que nosotros no pudimos resolver estos problemas tampoco. Pero, hasta ahora, el Gobierno no mostró esas cartas, mostró esta necesidad de tener discrecionalidad absoluta para usar herramientas pero no sabemos para qué, no sabemos cuál es el programa. Ya está, esta ley ya la tienen, ahora tratemos de ver cómo se sale de esto”.

Y profundizó en porqué cree que es un “impuestazo”: “Hay mucha gente que estaba mal y muchas de esas personas van a tener que lidiar con una mayor presión impositiva, se congelan los mínimos no imponibles de Ganancias, más personas van a pagar Ganancias, las jubilaciones por arriba de los $14 mil se congelan”.

A su vez, el ex ministro volvió a referirse a la grieta. “Hay que darle menos pelota a los extremos, y más importancia a los moderados. Argentina necesita superar estas diferencias para crecer y superarse. Tenemos la responsabilidad de trabajar para eliminar o para apaciguar ese nivel de enfrentamiento. La primera impresión del gobierno fue muy buena, creo que esta ley implica un retroceso, sobre todo por las formas. Espero que esto se revierta y que podamos convivir en un país donde se lo escuche más al otro”.

“Mauricio Macri tiene todo el derecho del mundo de trabajar para ser el líder de la oposición, si así lo quiere. No es una cosa que se declame, se tiene que construir. Macri es la cabeza visible de una lista que hace pocas semanas tuvo más del 40% de los votos, 10 millones de argentinos”, lanzó el ex ministro, que se mostró autocrítico hacia adentro de Juntos por el Cambio.

“Necesitamos un liderazgo más horizontal, con más respeto de las distintas identidades que conforman Juntos por el Cambio, más respeto de las identidades federales, de lo que piensa y opina el interior del país dentro de la oposición, mucha más generosidad y amplitud de la que se tuvo. Lo más importante para el país y la democracia, que la oposición se mantenga unida. Para eso hay que trabajar cambiando algunos criterios, siendo más amplio, generoso y si lo hacemos la posibilidad de sostener la unión en la oposición es muy alta”, agregó.

Y por último se refirió a su nuevo trabajo como consultor: “Tengo la política en la sangre, verme afuera de la vida política me es muy difícil. Sin embargo, soy de los que creen que uno puede hacer política no desde un cargo público. Uno puede hacer política trabajando en el sector privado, como lo voy a hacer yo con mis socios en la consultora que abrimos. Vamos a trabajar con Emilio Monzó en la actividad privada y en la acción político. Le pusimos ‘acuerdos’ en griego, Symfonia”.

Fuente:Clarin