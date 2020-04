A los efectos de cuidar la salud de los trabajadores, el área laboral sugiere aplicar las recomendaciones generales establecidos por el Comité de Crisis de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) para el cumplimiento de las tareas diarias, en línea con las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de la Nación.

Desde el área laboral se recordó que los empleadores deben adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores durante el desarrollo de las tareas exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Además, los empleadores deben informar y capacitar a los trabajadores acerca de los riesgos relacionados con las tareas que desarrollan.

Para consultas sobre medidas de higiene y seguridad se solicita acudir a las siguientes vías telefónicas y correos oficiales: 4207986/87/84 /wsap: 343-5175753 /[email protected]

Recomendaciones en ámbitos laborales

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición, se recomienda:

• La higiene de manos de manera frecuente es la medida principal de prevención y control de la infección, principalmente: luego de tocar superficies públicas (mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.), manipular dinero, tarjetas de crédito / débito, llaves, animales, etc y después de utilizar instalaciones sanitarias y de estar en contacto con otras personas.

• Mantener una distancia mínima entre personas

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

• Evitar compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, elementos de higiene, etc.).

• Limpiar todas las superficies de trabajo y pisos con agua y jabón, solución con lavandina o alcohol al 70 %.

• En los lugares de atención al público se deberá controlar y restringir el ingreso de clientes de manera de garantizar una distancia de separación mínima entre cada persona.

• Se debe mantener el ambiente laboral bien ventilado.

• Los lugares de trabajo deben mantenerse en condiciones de higiene y desinfección. Se deberán reforzar las medidas de higiene de los locales de trabajo y de atención al público, incrementando la limpieza de mostradores, pasamanos, sector de cajas, entrega de mercadería, pisos, picaportes y toda otra superficie con la que el trabajador o público pueda entrar en contacto.

• Se deberán desinfectar las herramientas y equipos de trabajo.

• Se deberá realizar la limpieza del sector antes y después de realizar el trabajo.

• Antes de un relevo en la operación de la maquinaria, limpiar y desinfectar adecuadamente el puesto de trabajo (controles, teclado, mouse, pantallas, herramientas, pisos, pasamanos, picaportes, etc.).

• En el caso de uso compartido de vehículos de asistencia técnica (por ejemplo: camionetas), desinfectar de manera regular (volante, tablero, puertas y picaportes, espejos, etc.). La opción recomendable para evitar contagios, es evitar el uso compartido.

• Implementar cartelería en el ingreso de lugares sobre las medidas preventivas y distancia entre personas, y también, en caso de ser necesario, en la espera en la vía pública.

Fuente: Ministerio de Gobierno_Secretaría de Trabajo