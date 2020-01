Luego de su salida el pasado 10 de diciembre, Mauricio Macri salió del mapa político y se refugió en su familia con un viaje a La Patagonia, en la que se vieron las primeras fotos desde la cuenta de Juliana Awada. Sin embargo, este sábado fue el tiempo para volver al centro de la escena.

En un evento que se llevó adelante en Villa La Angostura, se expresó sobre el apoyo popular como una fuerte oposición: “Era impresionante lo que sentíamos. Eso nos dejó con esta sensación amarga de no haber podido continuar, pero convencidos de que no nos van a llevar puestos. Esta vez no nos van a llevar puestos como en el 2001“.

Al respecto de algunas de sus políticas, manifestó: “Sentí que tenía sobre mi cabeza a los 44 millones y sabía que que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente, que no podía para ningún lado achicar ese gasto, mismo dentro de Cambiemos había problemas”

“No se puede tomar deuda eternamente, hay que corregir esto. Después, cuando vino, fue un año y medio que fue una pesadilla”, aseguro sobre la crisis que se gestó a mediados de mayo de 2018. “Yo siempre les decía a todos, cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda“, cerró.

Por otro lado, sobre el hecho de haber llegado a la presidencia, manifestó que se trató de “algo único y a la vez una carga gigantesca“. “La verdad de los últimos 30 días, de estar anímicamente destruido por este año y medio, fue una experiencia increíble. Me llevaba la energía de todos ustedes. Me llevaba, me llevaba, me llevaba”, sentenció.