El director del Hospital Delicia C. Masvernat, Dr. Miguel Angel Ragone en diálogo con Mónica Saavedra por 96.5 FM Cadena Entrerriana para el programa “Que Valga la Pena”consultado sobre la pandemia de Coronavirus COVID 19, explicó los origenes, del virus que afecta a la población mundial, como se produce el contagio o transmisión. A quienes afecta y porque se hace especial enfásis en cuidar a los adultos mayores y personas de riesgo(diabéticos, inmodeprimidos, enfermos renales, etc), cuales son los sintomas, cuando y porque deben hacer la cuarentena obligatoriamente al regresar de paises donde circula el virus aunque no tengan sintomas. Que pasos se debe seguir, con quien se debe comunicar. Luego de la cuarentena si no tiene sintomas puede reinsertarse a su vida social o debe hacer algún estudio.

En otra parte se refirió al sistema sanitario y los protocolos para atender a posibles pacientes con el virus. Y recalcó la colaboración de OSPRERA, la obra social de UATRE(rurales) que proyevó al hospital de dos consultorios con todo su equipamiento para la atencíon especialmente de personas con sintomas compatibles con el COVID 19.

Por último el profesional de la salud y director del hospital Masvernat hizo especial énfasis en la importancia de cumplir con el aislamiento obligatorio, el lavado de manos, uso de alcohol en gel, todas las recomendaciones preventivas y la importancia que tienen para evitar que continúe la propagación del virus y que todos deben entender que es de vital importancia, “en otros países no tuvieron la posibilidad que tuvimos aquí”, pero dependerá de la responsabilidad de cada uno, para no llegar a situaciones extremas como en otros paises que el virus, es imparable.

Luego explicó que todo indica que los casos iran en aumento el pico aún no llegó, pero una cosa es prepararnos para atender 30 o 40 pacientes infectados a tener 1000 pacientes, todos juntos, el sistema de salud colapsará, por eso es importante quedarse en casa y evitar que el virus circule y contagie a otras personas.

Esta enfermedad necesariamente requiere que los pacientes esten con respirador, es fundamental y si bien por ejemplo aqui tendremos mas equipos, tenemos que evitar que las personas se contagien, resumió.

