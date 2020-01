¿Quién es el artífice de “El Fiscal, la Presidenta y el Espía”, la serie documental sobre el caso Nisman que acaba de estrenar la N roja?

El año nuevo arrancó con polémica, o algo por el estilo. Netflix aprovechó el feriado (y el gusto de los argentinos por su contenido documental y, por sobre todo, de carácter policial) para estrenar “Nisman: El Fiscal, la Presidenta y el Espía” (The Prosecutor, the President and the Spy), una miniserie de seis episodios basada en la figura y el caso de Alberto Nisman. El fiscal alcanzó notoriedad cuando se puso al frente de la investigación del atentado terrorista que destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, dejando un saldo de 85 muertos.

El 14 de enero de 2015, Nisman apareció en la TV acusando a la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner de negociar la impunidad de los imputados iraníes, acciones que se dieron a entender a partir de un polémico memorándum. Cuatro días después, horas antes de presentarse en la corte para testificar y presentar pruebas de esta supuesta complicidad, el procurador fue hallado muerto en el baño de su departamento con un disparo en la cabeza. El hecho conmovió a la opinión pública y repercutió a lo largo del globo, sobre todo en las familias de las víctimas que, 25 años después, todavía buscan respuestas y justicia para sus seres queridos.

El caso Nisman guarda demasiados interrogantes y un trasfondo político que va mucho más allá de los sucesos de aquella trágica jornada de julio. De ahí, el atractivo de esta historia que el realizador inglés -con sede en Barcelona-, Justin Webster, decidió llevar a la pantalla chica. “El objetivo de ‘El Fiscal, la Presidenta y el Espía’ es alcanzar más claridad sobre un tema que es tan difícil y tan complejo. Como suele suceder, en muchos de estos casos, los hechos se desarrollan durante un largo período de tiempo. La gente tiene opiniones firmes al respecto, pero en realidad no conocen toda la historia”, declaraba el director el pasado mes de septiembre cuando la serie documental se estrenó en el marco del 67° Festival de Cine de San Sebastián.

No es la primera vez que Webster se deja seducir por temas controversiales. Entre su destacado currículum figuran otros documentales como “Gabo, la Creación de Gabriel García Márquez” (2015), “El Fin de ETA” (2017) y las miniseries “Six Dreams” (2018), donde se mete de lleno con la liga de fútbol española, y “Muerte en León” (2016), sobre el asesinato de Isabel Carrasco, Presidenta de la Diputación Provincial de León, otro caso plagado de incongruencias.

Webster, el hombre detrás de la cámara

Webster admite que este fue uno de los trabajos más difíciles de su carrera (para muchos conocedores, también el más original y ambicioso). Para alcanzar esas seis horas de narración, pasó cuatro años de desarrollo, repasando más de mil horas de archivos y grabaciones. Pero la serie no se queda con los simples testimonios de los entrevistados: las reflexiones ante la cámara se entrelazan con imágenes evocativas y detalles visuales como los restos de la mutual después del bombazo, fotos del principal sospechoso del ataque -según Nisman y Jaime Stiuso-, y observaciones de contrapunto, más ligadas a las repercusiones políticas del caso y la vida del fiscal, despegando su figura pública para poder comprender la complejidad del personaje.

Una propuesta más que atractiva para una audiencia fascinada por el true crime y las docuseries como “Making a Murderer”, “The Keepers” o ficciones basadas en hechos reales como “Mindhunter”, las cuales abundan en la grilla de la plataforma de streaming más popular de nuestro país. Con “El Fiscal, la Presidenta y el Espía”, Webster vuelve a poner la discusión sobre la mesa, invitando al espectador a sacar sus propias conclusiones; pero nunca hay que olvidar que en toda obra (ya sea de ficción o no ficción), siempre hay una intención y un marcado punto de vista que influye sobre cualquier objetividad.

Fuente:Filo