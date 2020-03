En el marco de la medida de fuerza definida por la Mesa de Enlace con el cese de comercialización de granos con destino a industria y exportación, y de ganado vacuno para faena, durante cuatro días en todo el país, Enrique Garaycoechea productor y pro Secretario de la Sociedad Rural de Concordia, en diálogo con 96.5 FM Cadena Entrerriana señaló que, “la Mesa de Enlace decidió este cese de comercialización en rechazo a la decisión del gobierno de aumentar de 30 a 33% las retenciones a la soja y sus subproductos”, y advirtió al público en general que la protesta sin movilización en las rutas, “no provocará aumentos sobre los precios, ni desabastecimiento”, “No vamos a cortar rutas ni impedir el paso de camiones. No se pretende molestar al resto de la sociedad. Sólo vamos a vender y no comprar”. Fue muy critico con la clase política por la gran presión tributaria que ejerce el estado sobre el contribuyente de a pie, empresarios o el campo, y pidió que tengan un gesto ya que siempre perjudican a la clase media o a los que dicen cuidar, “los mas vulnerables”.

El paro que comenzó en la medianoche del domingo y finalizará a la hora 0 del viernes 13. En plena medida de fuerza, este miércoles 11 de marzo, se cumplirán 12 años del estallido del conflicto entre el campo y el gobierno de Cristina Kirchner en 2008, recordó el dirigente rural.

El paro en rigor fue decretado por Confederaciones Rurales Argentinas, impulsado por Carbap especialmente, y adhirieron Coninagro y Sociedad Rural Argentina. Federación Agraria Argentina, para no romper la unidad de la Mesa de Enlace, dio libertad a sus bases para sumarse a la medida de fuerza.

Enrique Garaycoechea comenzó señalando a Cadena Entrerriana que, la medida de 4 dias de paro que lleva adelante la Mesa de Enlace que integran CRA, Coninagro, Sociedad Rural Argentina (SRA) y Federación Agraria Argentina (FAA), no es un lockout como lo titulan algunos medios. “El paro no es por el 3% aplicado a la retención de la soja, eso es simbólico, va más allá, es también por la presión tributaria”, evaluó.

Luego arremetió contra la administración nacional, “Alberto Fernandez desde agosto, cuando era candidato venia manteniendo reunionrd con el sector del agro, prometió algo que no cumplió”

Las bases no soportna más la presión fiscal, nacional, provincial y municipal, este es el denominador común, como los vemos no le cierra a nadie, aseguró.

En otra parte reclamó los pocos o ningún gesto de la clase política para reducir el gasto público y añadió, “vemos a legisladores llenos de asesores, con choferes, fotógrafos, y dietas que no bajan de los $250 mil pesos o más” y comparó, mientras “un docente gana una miseria, con sueldos por debajo de la línea de pobreza”.

Luego interrogó, ¿me gustaría que nos digan a donde va tanto dinero que recaudan con tantos impuestos?, “en los caminos no están”, ¿en mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan?, no hay elementos básicos en los hospitales, y no vemos que hayan mejorado en mucho o poco a lo largo de las administraciones. Tuvieron la oportunidad durante 12 años con las tres administraciones del mismo color político y las mejoras en la situación de los ciudadanos no se notó y solo acusan con el mismo relato de siempre, que todo fue consecuencia de la administración del anterior gobierno(Mauricio Macri), lanzó Garaycoechea.

En ese tono aclaró que no está afiliado al partido político PRO ya que según dijo recibe criticas infundadas por su posicionamiento crítico a la clase política, fundamentando sus palabras también reclamó por la situación y algunas medidas que afectaron al sector por parte de la administración Macri.

La segmentación aplicada por el gobierno nacional para las distintas producciones, no es la solución, advirtió.

En otra parte estimó que no debería haber desabastecimiento a pesar de la no comercialización de granos y carne que rige hasta la hora 00 del viernes.

