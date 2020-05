El director Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) delegación local, Claudio Ledesma, destacó el trabajo que se realiza de manera conjunta con la provincia y los municipios en el marco de la pandemia, y este aspecto resaltó la importancia de la campaña de vacunación antigripal que se ejecuta en todo el territorio entrerriano.

“Se está trabajado muy fuertemente con los municipios y con el gobierno provincial, no solo en la atención de las necesidades de nuestros afiliados, sino en cuanto al sistema de vacunación antigripal y también en tratar de solucionar problemas a la hora de entrega de bolsones”, manifestó Ledesma en la conferencia de prensa virtual realizada este sábado en la Casa Gris.

Puntualmente, sobre la vacunación antigripal aclaró que todas las vacunas que llegan a la provincia a las diferentes obras sociales y otros sectores provienen del Ministerio de Salud de la Nación y apuntó que el PAMI ha mantenido la vacunación a través de las farmacias, atendiendo a la situación de la cuarentena. Y explicó: “Por eso, cuando un afiliado tenga que vacunarse, lo primero que tiene que hacer es contactarse con la farmacia más cercana. El PAMI está mandando tandas de vacunas, ya se enviaron dos, y queremos llevarle tranquilidad a los afiliados que todos serán vacunados en tiempo y forma”, dijo Ledesma.

Aclaró que esta vacuna no previene contra el coronavirus y dijo que es sumamente importante para el sector de adultos mayores que es muy vulnerable y muchas veces cuando toman una gripe terminan internados y ocupan camas que seguramente se va a necesitar para una enfermedad que no tiene vacuna como el coronavirus.

“Esa es la razón por la cual este año hemos adelantado la vacunación. Se está haciendo en forma correcta a través de las farmacias, con un sistema que evita la aglomeración de afiliados. La recomendación es que llamen a las farmacias para solicitar el turno, que no concurran sin turnos sino que se comuniquen para averiguar cuándo les corresponde vacunarse”, especificó el titular del PAMI.

Buenos resultados

Por otro lado, Ledesma destacó el hecho de que Entre Ríos hoy esté en una situación privilegiada desde lo epidemiológico y dijo que ello “no es casualidad, sino fruto de las acciones conjuntas que ha hecho el gobierno nacional con el provincial y los municipios, que hemos trabajado fuertemente para que cada uno sepa cómo prevenir esta enfermedad desde su casa y su familia”.

Además, el funcionario agradeció el compromiso de los afiliados para acompañar las medidas tomadas en la situación de emergencia, y mencionó que al tratarse de uno de los grupos de riesgo se debieron aplicar estrictas medidas para la seguridad de ellos.

Atención

Comentó que en la unidad local habitualmente se atendían entre 350 y 400 afiliados por día, mientras que ahora se atienden entre 50 y 60 que requieren trámites presenciales, ya que casi todas las atenciones se realizan en forma virtual, con la totalidad de los empleados trabajando, algunos en la delegación y la mayoría en sus hogares.

«Seguimos pidiendo la colaboración de nuestros afiliados. PAMI ha invertido recursos enormes en tecnología que se implementó en tiempo récord. Hoy se tiene el ciento por ciento de los médicos de cabecera con firma digital y esto permite que el afiliado no tenga que moverse de su casa para que el médico le recete. El médico que acompaña a sus pacientes sabe de sus patologías y receta en base a su historia clínica. Por lo cual, el afiliado solo debe comunicarse con su médico de cabecera, y la receta digital le sale al farmacéutico para que pueda retirar sus medicamentos. Esto es una avance enorme que se hizo en tiempo en récord», remarcó Ledesma.

Indicó que esto requirió informar al afiliado los pasos a seguir y apeló a la colaboración familiar para que el adulto mayor se interiorice sobre algunas tecnologías que desconozca. Agregó que para los que no tienen un familiar para realizar esta tarea, se implementó el sistema Comunidad PAMI en el que se registraron miles de voluntarios a nivel nacional para acompañar a los adultos mayores para realizar trámites online, los de recetas o incluso a aquellos abuelos que estén pasando por una situación anímica delicada, también se los acompaña con los voluntarios.

“Hoy en el PAMI hacemos casi el ciento por ciento de las prestaciones a los afiliados a través de la vía no presencial, así que es importantísimo que haya una comunicación entre el afiliado y PAMI”, dijo y reiteró que eso se puede hacer no solo vía online sino también por comunicación telefónica a través de PAMI Escucha, al número 138 o 08002227264. “Hemos fortalecido nuestra Unidad de Gestión Local (UGL) PAMI Escucha, y pasamos de dos empleados a casi 12 con turnos rotativos y complementado en horarios pico con más personal”, detalló y explicó que se han mejorado los canales tecnológicos. En este sentido pidió a los adultos mayores y afiliados que traten de no concurrir a las oficinas, salvo que sean urgencias o por aquellos medicamentos oncológicos que necesitan trámites especiales. “El resto, todo se puede hacer por la vía no presencial”, apuntó Ledesma.

Y agregó: “Hoy tenemos casi el ciento por ciento de los empleados de PAMI trabajando, el 25 por ciento en nuestras oficinas y el resto desde sus casas, a través de la habilitación de sistemas que se han hecho con claves especiales para que cada uno pueda dar respuesta desde su casa a cada pregunta o necesidad que tengan los afiliados”.