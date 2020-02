Opinión: “En nombre de los pobres….”

También es el mismo que hace unos años atrás cuando desde el programa televisivo PPT, conducido por Jorge Lanata, se realizó la “campaña del agua” para que el Norte argentino (Salta y Formosa) tuviese agua potable, éste “solidario gobernador” envió a rellenar todos los pozos para que la gente en condiciones de extremas pobreza no tuviera acceso a la misma.

Verónica Magario, ex Intendente de La Matanza, hoy Vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, hasta no hace mucho residía en Puerto Madero (tal vez continúe haciéndolo); “guardó” todo el dinero de coparticipación que le envió María Eugenia Vidal – ex gobernadora de Buenos Aires – para, en lugar de hacer las respectivas obras y mejorar la calidad de vida de los vecinos, depositar todo en un plazo fijo de más de $10 mil millones.Ahora, en su funciones de Vicegobernadora dijo que hay que priorizar el acceso a la vivienda !!

Continuando el camino por el laberinto “solidario”, nos encontramos con Manzur y Alperovich (Tucumán); los hermanos Rodríguez Saá (San Luis), la delantera del equipo de Concordia: Busti, Urribarri y Bordet, etc. etc.-

Estos últimos, repiten permanentemente que Concordia es la ciudad con mayor pobreza del país, pero callan que desde hace más de 30 años, además de la coparticipación correspondiente a cada municipio entrerriano, ésta recibe fondos (extras) de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg).Paradoja, sigue siendo más pobre que Chaco y Formosa juntas !!

No podemos soslayar que la pésima y corrupta administración de décadas y décadas es la que ha llevado a una situación verdaderamente indignante.-

¿Estaremos viviendo en la Europa del siglo XVIII?

En Gualeguaychú, por ejemplo, el Intendente Piaggio clama para que seamos solidarios, como si no lo fuésemos!! En la Fiesta del Pescado y el Vino se dilapidaron varios millones de pesos pagando el canon de artistas; también dice haber “comprado” la Playa Puerta del Sol para el pueblo….; cuestiones que cuesta comprender, porque si fuese tan cierto que estamos muy mal como ha profetizado, no sería racional que haya creado recientemente la Mesa de Gualeguaychú contra el Hambre (enviando su infantería aplaudidora a difundirla), y por otro lado continúe gastando el dinero público en asuntos superfluos. Claro, malgastar el sacrificio de los contribuyentes no viene de ahora, recordemos cuando durante el mandato del ex intendente Bahillo, arribó a Gualeguaychú el cantante Indio Solari (en abril de 2014) y de las arcas del Estado, es decir de los vecinos, salieron aproximadamente 2 millones de dólares para pagar toda la logística que demandó el cantante dilecto del ex FPV.

En nombre de los pobres han construido su poder feudal durante demasiados años, con cimientos que se solidifican día a día cuanto más pobreza hay, pero es a ellos – los gobernantes – a quienes les va mejor.-

¿Es justo?

Hoy nos quieren embarcan hacia una aventura a la que livianamente denominan “solidaridad”, mediante la cual exigen, por un lado, que debamos olvidar el desastre de todos los años que han gobernado con anterioridad al mandato del ex Presidente Mauricio Macri, a quien culpan de todos y cada uno de los males de la humanidad. Sumado a ello, para sostener un Estado cada vez más grande e ineficiente, deciden un aumento escandaloso e inconstitucional de impuestos y tasas, que finalmente culminará: “en nombre de los pobres, hay nuevos pobres”.

Observando que los nombrados y muchos más (los infaltables sindicalistas), que por cuestiones de espacio no entran en ésta columna, son millonarios a costa del Estado, nadie podría dudar de la ausencia de empatía de éstos para con los argentinos más pobres.

“En nombre de los pobres” también llegó a Venezuela, uno de los países más ricos del mundo, pero donde gobiernos corruptos, populistas y dictatoriales lo han diezmado. Los que hoy nos quieren “convertir a la solidaridad” nada dicen de la angustiante pobreza de los habitantes de éste país hermano en el que mueren asesinados por el régimen, o por hambre o por falta de medicamentos.

Sólo políticas de Estado transparentes que reduzcan notoriamente la variedad de déficits que nos atrapa, y a lo que debemos agregar como pilar fundamental a la educación, podrán cambiar este paradigma maldito para Argentina, porque a un pueblo con seguridad jurídica y educado, no será tan fácil engañarlo.-

Domingo Faustino Sarmiento no sabría de economía, pero no se equivocó con su plan de alfabetización que permitió entre otras cosas, que llegásemos en tiempos que hoy tristemente añoramos, a ser el país con menor índice de analfabetismo de América.

Si todo fuese en “nombre de los pobres”…..¿qué puede salir mal?