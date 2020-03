La Dirección de Inspección General de la Municipal continúa con los operativos permanentes para hacer cumplir las distintas normativas vinculadas a la Emergencia Sanitaria por la pandemia de coronavirus. Se clausuraron nuevos negocios que estaban abiertos pese a no tenerlo permitido y se notificó respecto a las últimas medidas dispuestas en esta contingencia.

“El intendente Alfredo Francolini y el secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza nos dieron claras instrucciones de que hagamos cumplir el Decreto Presidencial. Por eso hemos reforzado los operativos que se realizan desde Inspección General, para notificar a todos los comercios sobre los horarios y las distintas medidas que se han tomado”, comentó el director de Inspección General Marcelo Tessani.

“Todos los comerciantes saben por la situación que se está atravesando, y todas las medidas preventivas que se están tomando para que no se propague el coronavirus. La gran mayoría colabora y está comprometido, entiendo que son medidas que pueden no gustar pero son por el bien de todos. Pero algunos comercios que no tienen permitido estar abiertos igual lo están. Esos comercios directamente son clausurados, están infringiendo Protocolos y medidas municipales, provinciales y nacionales, y al no respetar la Cuarentena ponen en riesgo a toda la población”, explicó Tessani.

En este sentido, se señaló que los operativos de control continuarán en toda la ciudad y las infracciones que se detecten serán sansionadas según lo establecen las ordenanzas y decretos vigentes.