Ante el brote de COVID-19, muchos países y regiones han introducido medidas de prevención y control para luchar contra la pandemia, como cerrar establecimientos comerciales no esenciales y restringir el movimiento de personas en lugares públicos. Al igual que muchos otros, los supermercados y tiendas también han adoptado protocolos de seguridad para cumplir con las directivas gubernamentales, que incluyen estaciones de desinfección de manos, monitoreo de temperatura de clientes y personal, límites de capacidad reducidos, servicio al cliente sin contacto y pagos, para mantener a sus clientes y personal lo más seguros posible.Sin embargo, un informe reciente de AP News muestra que muchos de los principales minoristas no esenciales en todo el mundo se han visto afectados por COVID-19. Según Neil Saunders, Director Gerente de GlobalData Retail, más de 190.000 tiendas han cerrado temporalmente, lo que representa casi el 50% de los minoristas de EE. UU. Al mismo tiempo, algunos minoristas consideran que luego del cierre temporal de sus tiendas se ven obligados a reducir el personal .de forma permanente.En respuesta a los desafíos que enfrenta la industria minorista, Dahua Technology, un proveedor líder mundial de soluciones y servicios de IoT inteligente centrado en video, ha lanzado una solución profesional de protección de seguridad para epidemias minoristas para ayudar a los minoristas a mantener operaciones seguras y mejorar la eficiencia comercial durante la pandemia, además de proporcionar planes actualizados para aumentar el ROI después de la reanudación del negocio.Una de las soluciones más requeridas es la monitorización térmica de la temperatura corporal y el control del flujo de clientes. Dahua Retail Epidemic Safety Protection Solution combina dos ventajas tecnológicas habilitadas por AI para proporcionar un doble valor a los minoristas, ayudando a frenar la propagación del virus mientras crea una experiencia de compra segura en la tienda para los clientes.La cámara de monitoreo térmico de temperatura corporal Dahua permite un monitoreo de temperatura corporal de alta precisión de ± 0.3 ℃ (con Black Body). Con el algoritmo de inteligencia artificial incorporado, puede monitorear simultáneamente a un grupo de personas desde una distancia de hasta 3 metros, lo que permite un acceso rápido y sin contacto. Cuando se instala en las entradas de supermercados y centros comerciales, puede ayudar a los minoristas a realizar un examen preliminar de empleados y clientes con temperatura corporal anormal. Notifica a los usuarios que tomen las medidas correspondientes antes de que las temperaturas cambien significativamente, permitiendo así el protocolo apropiado y realizando una segunda verificación por parte de profesionales médicos si es necesario.Para los minoristas que requieren un flujo limitado de clientes durante la pandemia, la cámara de conteo de personas con Dahua AI puede calcular de forma automática y precisa el número de personas que ingresan a la tienda en tiempo real, evitando la congestión y ayudando a mitigar la propagación de la pandemia. Cuando el número de compradores excede el valor establecido, el dispositivo se activará una alarma y mostrará en la señalización digital en la entrada de la tienda que el número de personas dentro está lleno, recordando a los clientes que esperen en la puerta. No se necesitan empleados adicionales para contar a los clientes manualmente en la puerta, lo que puede ayudar a los minoristas a reducir los costos de mano de obra y mejorar su eficiencia de gestión. Además, el software Dahua DSS integra toda la información y funciones en un solo sistema, creando una plataforma central visualizada para que los minoristas administren sus tiendas, personal y clientes de manera más eficiente.“Además de las funciones básicas de monitoreo, este sistema también puede ayudar a los minoristas a crear valor comercial después de la pandemia. Con funciones inteligentes de análisis comercial, puede ayudarlos a comprender mejor a sus clientes y a ajustar las estrategias comerciales basadas en estadísticas como los perfiles y las preferencias de los clientes, el flujo de tráfico durante las horas pico, el impacto del clima y la temperatura en el flujo de clientes, etc., aumentando así el atractivo de la tienda para sus clientes.” finaliza Franky Su, Country Manager para Argentina y Uruguay en Dahua Technology.Dahua Retail Epidemic Safety Protection Solution brinda a los minoristas una solución efectiva y a largo plazo que ayuda a asegurar las operaciones durante la pandemia y la recuperación posterior. Combinando muchas de las funciones mencionadas anteriormente, esta solución es adecuada para una amplia gama de minoristas, como supermercados, centros comerciales, supermercados, restaurantes, casinos, farmacias, etc.