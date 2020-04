El 22 de marzo, Halberian, de 42 años, acudió a las redes para compartir un testimonio que incluía detalles del dolor que atravesaba.

Una argentina murió de coronavirus en Estados Unidos.

Se trata de Andrea Halberian, quien falleció en Los Ángeles.

El 22 de marzo, Halberian, de 42 años, acudió a las redes para compartir un testimonio que incluía detalles del dolor que atravesaba. “Como todos sabemos, estamos viviendo en tiempos muy feos. Lo que les voy a contar no es joda, lo estoy viviendo en carne propia a la distancia”, escribió. Según contó, el 17 de marzo habría empezado con fuertes síntomas: “Hace cinco días que no puedo respirar, hace cinco días que estoy con vómitos violentos”.

“Me deshidraté mal, y estoy con fiebre”, contó, y dijo: “Para los que me conocen y saben tengo una alta tolerancia para el dolor. Esto no se compara con nada que viví. Sigo sin poder respirar bien, no duermo, me duele todo el cuerpo”.