En la semana en la que los duques de Sussex dieron a conocer que renunciarán a algunos de los beneficios de la familia real, se dio a conocer la noticia de que Meghan Markle firmó su primer contrato para volver a ser parte del mundo del cine y a televisión con la empresa Disney, pero por el momento no estará en pantalla.

Según remarca The Times, la ex integrante del elenco de “Suits” ha firmado un acuerdo con la empresa norteamericana para apoyar a una “organización benéfica de vida salvaje”. Esto involucrará a la princesa haciendo una voz en off y lo ganado será para una donación a Elephants Without Borders, una organización que ayuda a rastrear y proteger a los animales de la caza furtiva.

Por otro lado, el acuerdo también ofrece una pista de la vida futura de la pareja, utilizando su estatus de celebridad para beneficiar a sus causas elegidas, aunque por detrás aparece una fuerte crítica por parte del resto de la familia real, que acusó a la los duques de haber firmado el contrato antes de dejar la corona.

La acusación tuvo que ver con una imagen de que se está “abaratando la marca real” y se comprometieron por dinero. Times remarca que se vivieron tensas conversaciones antes de Navidad, donde los altos miembros de la familia real acusaron a la pareja de tener más de una oferta con diferentes empresas “que incluyen a Disney”.