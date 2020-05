Matías Lammens dialogó con Gabriel Anello y equipo dejando claro que aún la vuelta del fútbol está lejos, sobre todo por la situación de CABA y Gran Buenos Aires con respecto al aumento de casos de Covid-19 en esa región del país.

En la charla por AM 790, el Ministro de Turismo y Deportes señaló que “por la situación del AMBA veo lejos la vuelta del fútbol, no de los entrenamientos si el AMBA pasa de fase (de fase 3 a fase 4, donde ya está el resto del país), pero hoy lo veo difícil… para que vuelva el fútbol falta y falta mucho”, acentuó Lammens desalentando la versión del regreso de los entrenamientos para el próximo 25 de mayo.

A su vez Lammens sumó al dialogo: “No fijamos plazos con Ginés (González García, Ministro de Salud), el fútbol no será la primera actividad en habilitarse, si bien es parte de nuestra idiosincrasia, queremos ser cautos cuando hablamos de fechas”, declaró y agregó sobre el encuentro con su par de Salud: “No hubo ningún representante de ninguna federación, estuvimos solos, ni nuestros asesores estuvieron”.

En cuanto a la postura de la mayoría de los clubes de AFA, que no incentivan la vuelta del fútbol como si se hace desde todas las actividades para que las mismas vuelvan a producir, el expresidente de San Lorenzo analizó: “Tiene que ver con el miedo que tienen todos de retomar las actividades y he escuchado a muchos jugadores con miedo”, manifestó y bajó un mensaje a futuro para los futbolistas: “Si el Ministro de Salud dice que están las condiciones dadas para volver a entrenar, es porque ningún futbolista corre riesgo”.

Sobre si detrás del parate, de carácter obligado, hay alguna especulación de parte de los dirigentes de AFA para no alentar el regreso del futbol, Lammens citó: “Los sueldos hay que pagarlos igual y los jugadores que quedan libres el 30 de junio quedan libres con o sin coronavirus, no entiendo la ventaja que pueden sacar”.

En la entrevista del Súper Mitre Deportivo, el ministro reveló una charla que tuvo con el presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y detalló algunos jugosos aspectos de la misma: “Ayer hablé con Tapia y no me dijo que tuviese hecho un protocolo”, y agregó sobre el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino: “Siempre fue muy respetuoso y me dijo que va a acatar lo que diga el Ministerio de Salud, lo único que me dijo es que le pareció rara la fecha del 25 de mayo (fecha que se rumoreó como probable vuelta de los entrenamientos), pero yo se lo aclaré como te lo dije a vos (por Gabriel Anello)”, dijo Lammens en el cierre de la entrevista por AM 790 y remarcó: “No hay fechas concretas”, sobre la vuelta de los entrenamientos.

Fuente: AM790