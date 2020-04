“La iniciativa busca que de esta manera los chicos puedan canalizar sus miedos de esta situación atípica”, precisaron desde la organización Chicos.net.

La organización Chicos.net lanzó una nueva campaña convocando a chicos y chicas a pensar qué le preguntarían al presidente Alberto Fernández, sobre dudas, miedos e inquietudes que les genera el coronavirus para hacérselas llegar al mandatario.

"La iniciativa busca que de esta manera los chicos puedan canalizar sus miedos de esta situación atípica", precisaron desde la organización.

“¿Qué sucede en el país? ¿Por qué mamá y papá están en casa todo el día? ¿Todos pueden trabajar desde la computadora? ¿Cuándo puedo volver a visitar a mis abuelos?”, son algunas de las preguntas que Chicos,net sabe que los niños se están haciendo en estos días.

¿Qué le preguntarías a @alferdez?

En estos días de cuarentena, los chicos/as se preguntan muchas cosas. Las preguntas canalizan miedos y deseos, por eso estamos juntando sus dudas para hacérselas llegar.

Mandá tu pregunta por redes, a [email protected] o +54 9 1134372558

3:18 PM – Apr 9, 2020

“Las preguntas son importantes, son canalizadoras de miedos, de deseos, de dudas. Plantearnos preguntas es el primer paso para comprender un poco más por qué sucede, cómo nos cuidamos y qué podemos hacer. Esta iniciativa busca que los chicos y chicas, acompañados por sus padres y madres, puedan pensar qué le preguntarían al Presidente de la Nación”, señaló la organización en la convocatoria.

La dinámica para mandar las preguntas es por audio o por escrito a las redes sociales de la organización, por mail a [email protected] o por WhatsApp al +54 9 1134372558.

Desde 2005, Chicos.net está comprometida en iniciativas que impulsan el uso seguro y responsable de las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) propiciando el pleno ejercicio de derechos por parte de los niños, niñas y adolescentes en el ciberespacio.

Fuente:Telam