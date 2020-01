Enero también es ese mes en el que regresan muchas de tus series favoritas, después de la resaca de año nuevo.

El mes de enero también ve el regreso de muchas de nuestras series favoritas, algunas de las cuales llegan a su fin en este comienzo de 2020. Brujas, superhéroes, caballos conflictuados y un extravagante Señor del Tiempo (¿o señora?), son algunos de los que dicen presente con sus nuevas aventuras televisivas.

Doctor Who (BBC America, 1° de enero)

Las 10 series que regresan en enero 2020

La duodécima temporada de la serie más longeva de la BBC vuelve a encontrar a Jodie Whittaker en el papel de la más reciente encarnación del Time Lord, y más precisamente, la decimotercera reencarnación de El Doctor. Ya sin Steven Moffat comandando la TARDIS, la gallifreyana y sus compañeros de aventura -Ryan Sinclair (Tosin Cole), Yasmin Khan (Mandip Gill) y Graham O’Brien (Bradley Walsh)- deben encarar un nuevo desafío cuando varios agentes de inteligencia alrededor del mundo están siendo atacados por fuerzas extraterrestres. Ahora, la seguridad del planeta recae sobre sus hombros. Cero presión, muchaches.

2

Infinity Train (Cartoon Network, lunes 6)

Las 10 series que regresan en enero 2020

La serie animada antológica de Cartoon Network arranca su segunda temporada, Book Two: Cracked Reflection. Tulip Olsen y sus problemas parecen haber quedado atrás, pero nada es seguro en este tren infinito plagado de aventuras, misterios y fantasías, cortesía de su creador, Owen Dennis. El reflejo de Tulip intenta crear una nueva vida más allá del Mirror World, mientras conocemos a Jesse Cosay (voz de Robbie Daymond), un pasajero que vive en Arizona y forma parte de un equipo de natación, totalmente decidido a bajarse de la alocada formación.

3

Grace & Frankie (Netflix, miércoles 15)

Las 10 series que regresan en enero 2020

Grace (Jane Fonda) y Frankie (Lily Tomlin) nunca se llevaron bien. Su rivalidad es estrecha y longeva a pesar de que sus esposos, Robert (Martin Sheen) y Sol (Sam Waterston) comparten una firma de abogados. Todo cambia cuando los señores deciden salir del ropero y anunciar su romance a los cuatro vientos, con futuro casamiento incluido. Unidas por el despecho y el impacto, las mujeres deberán apoyarse mutuamente en esta nueva “aventura” que les depara tras la separación; una accidentada, cómica y conmovedora búsqueda de la identidad, alejada de los clichés de la tercera edad. Marta Kauffman, creadora de “Friends” (1994-2004), es la responsable de esta dramedia – junto con David Crane y Howard J. Morris- que junta a esta gran dupla actoral, amigazas desde “Cómo Eliminar a su Jefe” (Nine to Five, 1980), quienes aceptaron el reto, más que nada, “porque la gente mayor pocas veces tiene oportunidades en la cultura popular”.

4

Sex Education (Netflix, viernes 17)

Las 10 series que regresan en enero 2020

El último fenómeno serial de Netflix tiene como protagonistas a la genial Gillian Anderson y al joven Asa Butterfield (“La Invención de Hugo Cabret”). Otis Milburn (Butterfield) es un adolescente en pleno despertar sexual que vive con su mamá Jean (Anderson), una terapeuta, justamente, especializada en estos temas. Para adquirir más experiencia, Otis hace yunta con Maeve Wiley (Emma Mackey), ‘la chica mala de la escuela’, y arman una clínica clandestina dentro del colegio para ayudar a sus compañeros de clase a transitar sus problemitas y dudas sexuales. La segunda entrega los encuentra a todos con más preguntas que respuestas, pero con las mismas ganas de seguir echando por tierra estos tabúes.

5

Curb Your Enthusiasm (HBO, domingo 19)

Las 10 series que regresan en enero 2020

Después de ponerle punto final a “Seinfeld” (1989-1998), Larry David siguió cosechando sucesos televisivos de la mano de “Curb Your Enthusiasm”: sus propias ‘vivencias’ como hombre exitoso, claro que muy a su manera y en la misma línea reforzada de su antecesora. Tras ocho temporadas, David dijo adiós en 2011, una despedida que se volvió un “hasta pronto” ya que regresó con una novena entrega durante 2017 y ahora dice presente para esta nueva tanda de episodios. “En las inmortales palabras de Julio César, me fui, no hice nada y regresé”, anunciaba el humorista, sin pudor, por aquel entonces. Se hizo rogar, pero ahora está de vuelta en la pantalla de HBO junto con todos sus compañeros de elenco, entre ellos, Jeff Garlin, Cheryl Hines y Susie Essman.

6

Riverdale (The CW, miércoles 22)

Las 10 series que regresan en enero 2020

Mezclando un montón de elementos y con el drama adolescente como insignia, Archie Andrews (K.J. Apa) y sus compañeros se ganaron el cariño del público a fuerza de personajes queribles (y no tanto) y todos esos misterios que los rodean en este ficticio pueblito que le da título a la serie de The CW. Roberto Aguirre-Sacasa y Berlanti Productions son los responsables de la adaptación de esta historia que comparte universo con Sabrina Spellman, aunque no pueden cruzarse debido a sus diferentes ‘cadenas’. Llega la segunda parte de la cuarta temporada, una entrega agridulce tras la partida de Luke Perry, quien interpretaba la padre de Archie.

7

Chilling Adventures of Sabrina (Netflix, viernes 24)

Las 10 series que regresan en enero 2020

La sitcom de los noventa, protagonizada por Melissa Joan Hart, ya quedó en el pasado, reemplazada por la brujita de Archie Comics -creada por George Gladir y Dan DeCarlo- quien conquistó la pantalla de Netflix, adaptando “Chilling Adventures of Sabrina”, una saga comiquera más oscura y terrorífica, que empezó a publicarse en el año 2014. La producción de Greg Berlanti (craneador del Arrowverse) y Roberto Aguirre-Sacasa (también responsable de las historietas) se centra en Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), quien debe llegar a buenos términos con su doble personalidad (mitad hechicera, mitad mortal), mientras enfrenta todo tipo de fuerzas sobrenaturales que osan amenazarla a ella, su familia y al mundo de los humanos; algunos conflictos amorosos y todos esos problemas que trae aparejada la pubertad.

8

Shrill (Hulu, viernes 24)

Las 10 series que regresan en enero 2020

Sin dudas, una de esas comedias que pasó por debajo de todos los radares. La creación de Aidy Bryant, Alexandra Rushfield y Lindy West, basada en el libro “Shrill: Notes from a Loud Woman” de esta última, arranca su segunda temporada de la mano de Annie Easton (Bryant), una joven mujer con sobrepeso que quiere cambiar su vida, pero no la fisonomía de su cuerpo. Todo lo que pretende es triunfar como periodista, pero tiene que hacerle frente a varios obstáculos como su familia, un jefe perfeccionista y novios que no valen la pena. Ante el mundo, y debido a su apariencia, ella carece de valor, pero piensa demostrarles a todos que es tan buena como cualquier otra persona.

9

BoJack Horseman (Netflix, viernes 31)

Las 10 series que regresan en enero 2020

La creación de Raphael Bob-Waksberg llega a su fin con esta última tanda de episodios, y si bien el productor y guionista ya se aseguró trabajo a futuro de la mano de “Undone” (Amazon), promete darle una digna despedida a esta baqueteada estrella de la televisión noventosa. A lo largo de seis temporadas, este caballo antropomórfico dejó de ser el ‘simpático’ arquetipo hollywoodense caído en desgracia para convertirse en un personaje mucho más complejo a la hora de examinar la cara más oscura de la condición humana. Frustraciones, resentimientos, depresión, adicciones, la incapacidad de comprometerse y otros tantos tópicos se dieron (y dan) cita en esta historia que, aunque no lo crean, está catalogada como “comedia”.

10

Arrowverse (The CW)

Las 10 series que regresan en enero 2020

Tras el parate de fin de año, las series superheroicas del universo comiquero de DC vuelven para la conclusión del crossover anual: “Crisis on Infinite Earths”. Este mega evento dividido en cinco partes, llega a su fin con el octavo episodio de la octava temporada de “Arrow” (antes de su despedida definitiva el próximo 28 de enero) y el comienzo de la quinta entrega de “DC’s Legends of Tomorrow”, que esta vez sí se suman a la aventura. Habrá que ver cómo siguen las cosas después del desenlace de esta crisis para Flash, Supergirl y Batwoman, entre otros, que ya tenían sus propios problemas antes de que aparezca el Antimonitor.