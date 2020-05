Tras una nueva reunión del Comité de Emergencia Municipal (CEM), encabezado por el Intendente Leonardo Hassell, el diputado nacional Atilio Benedetti, concejales, funcionarios y representantes de instituciones locales, el cuerpo emitió un nuevo comunicado.

A raíz de confirmarse un nuevo caso de COVID 19 en Larroque, el CEM (Decreto 088/2020 DE) dio a conocer la Resolución N° 9, que expresa lo siguiente:

*Informar que los dos casos positivos evolucionan bien, asintomáticos. Como las condiciones habitacionales de su domicilio ya no son las adecuadas, ambos se trasladaron al espacio de aislamiento del Polideportivo Municipal.

*Informar que todas las personas vinculadas a los casos positivos están registradas y notificadas, siguiendo el protocolo de aislamiento.

*Informar que los hisopados se realizan con las medidas de seguridad correspondientes y en los tiempos que indica el protocolo establecido, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias provinciales.

Contacto estrecho

Fue Diego Ortolano, quien confirmó la noticia del segundo caso positivo de coronavirus y que se trata “de un contacto estrecho e íntimo con el paciente que había sido notificado como positivo”, el sábado pasado. Adelantó “tenemos 4 en estudio que en el día de la fecha seguramente estarán los resultados, pero todos son contactos estrechos y relacionados con el caso mencionado”.

Explicó que “se aisló a toda la familia desde el principio y se les realizó el hisopado dos días después de conocer el positivo, es porque tiene que ver con los tiempos de contagio del virus, que cuando uno hace un hisopado de inmediato a poco de confirmarse del paciente cero (así se llama al primero) y se conoce su nexo, entre que ese primero pudo haber contagiado al resto de la familia puede haber llevado un tiempo y si se realiza el estudio todo junto, lo que hoy nos dio positivo en ese momento, nos hubiera dado negativo y estaríamos todos contentos, cuando en verdad estaríamos en presencia de falsos resultados y eso agravaría mucho más la situación”.

Ante la consulta de la rapidez o no de los resultados, Ortolano explicó que son estudios complejos y que no son como los habituales y que tiene que ver con la demanda de análisis que pueda haber en ese momento. También con la celeridad que se puedan solicitar teniendo en cuenta si es persona de riesgo o por una cuestión de urgencia.

Reporte

El intendente además remarcó la tarea y logística que se realizó desde el reporte del primer caso. “automáticamente al viernes 1º de mayo nosotros ya teníamos contacto con el primer caso positivo y ese mismo día se lo aisla y se le hace el hisopado que lo llevamos a la noche al hospital Centenario, quien lo envía el sábado a primera hora y obtuvimos el resultado esa misma noche”.

Acotó que de esa información oficial “nos enteramos todos a la vez, no hay forma de ocultar. Ayer, yo mismo a la mañana dejé en el laboratorio de Paraná el otro caso y a la tarde, llegando de vuelta, me informa Diego que ya estaban los repostes en todos los medios y en las páginas oficiales”.

Conciencia

Solicitó que las medidas que hay que tomar ahora “tienen que ser las que hemos dicho desde el primer día. Lograr conciencia de la gente, que respete las medidas de seguridad. Hoy estamos acá y lamentablemente con estos dos casos, pero la sociedad toda en su conjunto debe analizar que todo lo que venimos diciendo desde aquel 12 de marzo de este año, no eran conjeturas nuestras, si no que eran reales, donde es importante tomar las medidas de precaución, donde es importante llevar el barbijo, no compartir el mate y cuando uno plantea el aislamiento, social, preventivo y obligatorio lo hace porque está convencido que es un virus de alta contagiosidad. Pero acá no hay que tomar nuevas medidas, si no que la gente tome conciencia de las medidas de higiene y seguridad y son las mismas medidas que venimos diciendo desde el 12 de marzo”.

De persona a persona

Sobre los ingresos a la ciudad, su control y cierre de los mismos, explicó que se ha venido evaluando en el Comité, y recordó “el virus viaja en la nariz y en la boca de la gente, cuando se produce un contagio es de persona a persona, a través de una superficie o de un objeto puede darse pero en mínimas condiciones, restringir todo agregaría una situación sociable aún más compleja. Lo que hay que tener es seguridad en cada persona, el virus no está en un cajón de tomates o una bolsita, el virus se contagia de persona a persona, cuando se comparte un mate o se está a menos de un metro de distancia y cuando no se tiene cobertura en la boca y en la nariz”, de todas formar acotó “si estos casos positivos se empiezan a repicar se pude llegar plantear en algún momento el aislamiento mucho más estricto a nivel local o departamental”.

Legalidad

El intendente Leonardo Hassel explicó las medidas desde el punto de vista legal que pueden llegar a darse. Dijo “desde el comienzo del primer DNU se tomaron las medidas, se dio intervención a las autoridades policiales, a la fiscalía federal de Gualeguaychú y en este caso puntual, lo que ha pasado en las últimas horas, estamos analizando hacer las denuncias pertinentes por violación justamente al aislamiento. Pero para eso vamos a esperar algunos resultados, según lo que hemos conversado con el asesor legal del municipio y lo hablamos con el doctor Ricardo Chaia también, estamos evaluando las conductas de las personas, si han puesto en riesgo al resto de la comunidad”.

En ese sentido, el juez de paz, Ricardo Chaia, hizo su aporte en la conferencia e instó “la ciudad de Larroque no tiene que bajar los brazos, no se ha quebrado nada, estamos en una fase previsible que podía pasar y si podía pasar tuvimos el tiempo necesario para que salud programe lo que tenía que programar”.

Explicó que “en el caso concreto de una pandemia el código penal, en la parte de delitos contra la salud pública, reprimen a quien facilite la propagación de la pandemia. Y en esto tenemos que ser claros, una cosa es un delito en quien tiene conductas negligentes como culpable y quien tiene dolo, es decir quien tiene intenciones, en este caso la idea es que nosotros no judicialicemos todo, que apelemos a las conductas individuales y a la responsabilidad de la gente, ya todos sabemos a esta altura del partido que tenemos que hacer”.

Recurso humano

Luego el diputado nacional, Atilio Benedetti, habló sobre la posibilidad de la realización de los test “cuanto mayor cantidad de análisis se puedan hacer vamos a poder tener una mayor certidumbre de las personas que puedan estar contagiadas” y agrego dos cuestiones: “es importante recrear los contactos cercamos de cada una de las persona que se han contagiado y también tenemos que ser cuidadosos con nuestro equipo de salud, se lo hemos pedido al intendente que administre los recursos humanos que un capital que tenemos que cuidar”.

No se habilitan nuevas actividades

Hassell además ratificó la determinación de no flexibilizar la cuarentena habilitando nuevas actividades comerciales o servicios y que tal determinación fueron comunicadas a las autoridades provinciales, “estamos siguiendo los lineamientos del gobernador, así se lo transmitimos al ministro de Producción, Juan José Bahillo y a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, con quienes mantengo diálogo permanente y trabajando juntos, quienes me han manifestado que el gobernador Bordet está al tanto de la situación que pasa en nuestra localidad”.

Acotó “por el momento no se habilitan nuevas actividades, no nos adherimos al último Decreto del gobernador, los comerciantes tienen que seguir trabajando de la misma manera, mínimamente hasta el día lunes que seguiremos monitoreando y esperando el resultado de los análisis”.

Fuente: Municipalidad de Larroque