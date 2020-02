Leandro Lapiduz empresario y presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia en los estudios de 96.5 FM Cadena Entrerriana en diálogo con la periodista Mónica Saavedra para el programa “Que Valga la Pena” aseguró que las dos o tres últimas semanas de la presente temporada de verano 2020 son muy buenas, porque la ciudad alcanzó un 80% de la capacidad hotelera cubierta. Entre otros conceptos aseveró que, “Concordia tiene que creérsela más“, aseguró.

Lapiduz destacó las campañas promocionales que en conjunto desarrollaron el sector público y privado a nivel nacional e incluso en el país vecino, Uruguay, la participación en workshops, muestras y ferias nacionales e internacionales. Si bien por sus características la región se destaca por ser termal, “tenemos productos durante la temporada de verano como la fiesta de la Citricultura, Maratón de Reyes y los carnavales que, son atractivos que convocan y se suman a las bellezas naturales que nos rodean y ofrecemos al turismo”.

Concordia tiene que creérsela más…

“Concordia tiene que creérsela más, porque tiene mucho, para que sea así”, aseveró el empresario.Y agregó, por ejemplo tenemos el polo gastronómico más importante de la provincia de Entre Ríos, destacó.

Es la única ciudad de la provincia que cuenta con tantos negocios gastronómicos frente a la plaza central, otro tanto en la zona de 1° de Mayo, la Costanera como también en la zona de Av. San Lorenzo y Urquiza. Y sin dudas la zona norte plenamente termal y de permanente crecimiento, donde los empresarios locales a pesar de la situación que atraviesa el país apuesta al sector. En este sentido hizo mención al nuevo emprendimiento Finca Lonarda emplazado frente a las termas Vertientes de la Concordia.

Termatalia 2020

En otra parte hizo referencia al encuentro con el Ministro de Turismo Matias Lammens y la FEHGRA donde otros temas se preparan para TERMATALIA la feria termal más importante del mundo y que casi con seguridad se realizará en la ciudad de Paraná. Ante la consulta de porque es la capital provincial la posible elegida y no la costa del Uruguay expresó que: un punto es que ellos tienen aeropuerto y otro, el centro de convenciones provincial tiene mayor capacidad que el resto de los existentes en la provincia. Aún así estamos conversando por la posibilidad de realizar con los participantes de esta gran expo, un paseo por el corredor de nuestra costa donde su producto es justamente “las termas”, explicó.

Pedido al gobierno provincial

A la hora de puntualizar los cambios que observan como necesarios y esperan avanzar para la ciudad en cuanto a los productos termales dijo que, “ estaría bueno que la provincia le diera mayor participación o mas independencia a la municipalidad sobre los predios ubicados en el Perilago, donde conjuntamente con el sector privado podemos impulsar nuevos proyectos, “falta más trabajo e inversión” por ejemplo en actividades recreativos, graficó.

Lo que viene a nivel institucional

Fehgra el próximo 18 de febrero reunirá a todos los presidentes de la federación para ente otros temas ver como avanzan lo que la institución viene reclamando históricamente por el abuso existente en el cobro de derechos de autor a la actividad que representa por parte de cinco entidades: SADAIC, AADI CAPIF, ARGENTORES, SAGAI, DAC.( el pago de esos aranceles se sustenta en la interpretación del decreto 41233/34, que reglamenta la ley de propiedad intelectual), dijo Lapiduz.

Todas las Filiales de FEHGRA, que representan la actividad hotelera gastronómica de todo el país, en forma unánime, solicitaron opurtanamente al ex Presidente, Mauricio Macri, el dictado del decreto que permita erradicar esta situación de injusticia que lleva más de 80 años, y excluya del pago de derechos de autor al ámbito privado de la habitación de los hoteles, acompañando de ese modo a una actividad esencialmente PyME, que aporta sustancialmente a la actividad turística del país.

Eso no ocurrió si bien en algún momento el ex Presidente lo consideró no se tuvo más noticias al respecto. En este sentido Lapiduz recalcó que este cannon se suma a la gran carga impositiva y laboral que deben afrontar. FEHGRA no tiene dudas que el pago de estos aranceles, que en su conjunto representan al menos el importe que abona un hotel en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos, afectan la competitividad hotelera, comparándola con cualquier país de la región y de Europa, lanzó.

Por último se mostró optimista en la respuesta del turismo para lo que resta de la temporada y destacó la impronta del intendente Alfredo Francolini, “es una persona de muy buena disposición y diálogo atento a todo, además estuvo trabajando en el área de turismo, por lo tanto está al tanto de las fortalezas y debilidades, aún así todos debemos acompañar y hacer nuestro aporte para continuar creciendo.

Desde el sector privado que conforma la institución sabe que cuenta con nuestro apoyo y esperamos en lo próximo reunirnos con el presidente municipal para acercar nuestras inquietudes, también con los responsables de producción y turismo, porque para posicionar al turismo como aspiramos todos, para la generación de empleo y motorizar la economía, hay que trabajar los 365 días del año”, finalizó Leandro Lapiduz.

Fuente:96.5 FM Cadena Entrerriana