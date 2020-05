La medida apunta a preservar la salud de la comunidad UNL, sostener el nivel de funcionamiento e incrementar servicios a través de tareas presenciales, acorde a lo dispuesto por autoridades y a las necesidades sociales, extremando medidas de prevención.



Garantizando un sistema de cobertura presencial de las áreas esenciales, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) decidió prorrogar la dispensación a todo el personal cualquiera sea la modalidad de contratación, de concurrir al lugar de trabajo, realizando sus tareas desde el lugar donde cumple el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente.

Con el objetivo de preservar la salud de toda su comunidad y consolidar el trabajo realizado hasta el momento, la Universidad Nacional del Litoral decidió prorrogar hasta el lunes 25 de mayo, inclusive, la dispensación a todo el personal para que no concurra a sus lugares de trabajo y desarrolle sus tareas de manera remota. La medida, oficializada mediante Resolución N°555/20, alcanza a “plantas permanentes, plantas transitorias docente y nodocente, personal de gestión, contratos temporarios, becarios y toda otra vinculación jurídica de prestación de servicios de carácter laboral y/o personal” aunque remarca que esta iniciativa no involucra a quienes “desempeñan tareas en áreas esenciales o críticas de prestación de servicios” ya que la institución garantiza un sistema de cobertura en todo el ámbito de la UNL. En este nuevo período, se amplió el listado de áreas y funciones incorporadas en la excepción ya que resulta necesario generar un proceso gradual de retorno a las actividades presenciales para lo cual es necesario disponer y hacer cumplir protocolos de seguridad y las condiciones generales y particulares para el retorno a las actividades, debiendo tenerse en cuenta a tal efecto as características de la tarea, las condiciones ambientales de la dependencia donde se realizará. Por ello, durante este período a la jornada laboral presencial será reducida, alternada y/u organizada por grupos, de acuerdo con las características de la tarea, las condiciones ambientales de la dependencia donde se realizará, y a las prioridades determinadas por el responsable del área».

Desde la Universidad se insta a que el “cumplimiento del autoaislamiento sea efectivo, permaneciendo en sus domicilios y restringiendo al máximo la circulación por el espacio público y la presencia en aglomeraciones o concentraciones de personas”.



Comité de Emergencia

“La definición se tomó este lunes por la mañana, en una reunión virtual del Comité de Emergencia ampliado de la UNL”, explicó el rector Enrique Mammarella para luego indicar que “con autoridades, especialistas, gremios y estudiantes analizamos el Decreto nacional y tomamos decisiones en el ámbito de la Universidad. Las medidas se extienden desde este lunes 11 hasta el lunes 25 de mayo, inclusive. Las tomamos priorizando la salud de la comunidad de la UNL y el nivel de funcionamiento alcanzado mediante la virtualidad y el teletrabajo”. En esta línea, Mammarella anticipó que “se han reglamentado algunas nuevas actividades en el listado de las esenciales en función de las necesidades de servicio. Además, hemos acordado que todo el personal de la UNL que desempeñe funciones de manera presencial, además de cumplir con el protocolo general de bioseguridad en el marco de la pandemia Covid-19, debe descargarse y activar en sus celulares la aplicación cuidar del Ministerio de Salud de la Nación”.

Cabe señalar que del encuentro participaron las máximas autoridades de Rectorado, unidades académicas, centros universitarios, escuelas preuniversitarias, de la Federación Universitaria del Litoral (FUL), de la Obra Social de la UNL, de la Asociación del Personal No Docente de la UNL (APUL) y de la Asociación de Docentes de la UNL (ADUL). También participaron los responsables del Comité Asesor en Seguridad y Medicina Laboral de la UNL.

Esta decisión implica extremar las medidas que se vienen tomando y ejecutando orgánicamente en la UNL desde hace más de un mes y medio, siempre en articulación con las recomendaciones y definiciones dictadas por organismos nacionales y provinciales.



Información oficial

Toda la información y los documentos oficiales de UNL vinculados a esta problemática pueden encontrarse en la plataforma www.unl.edu.ar/coronavirus. En este espacio virtual se puede acceder a las medidas de prevención y principales recomendaciones, así como también al protocolo de actuación, resoluciones oficiales, actas, noticias destacadas y otros documentos.