En el episodio tres de la serie de mini documentales «Legacy» de Bob Marley fue revelado el viernes pasado. Righteousness ofrece una visión única de la cultura jamaicana y profundiza en las raíces y las relaciones entre espiritualidad, religión, naturaleza y rastafarianismo. Explora el impacto que Bob tuvo en la cultura de su país, mientras celebra las influencias e inspiraciones detrás de su mensaje y música, Righteousness está disponible en el canal oficial de YouTube de Bob Marley AQUÍ.

La capacidad de Bob Marley para conectarnos a todos en su mensaje de esperanza, fuerza humana, solidaridad y resistencia sigue siendo tan relevante hoy como lo fue cuando lo escribió. Al continuar celebrando su capacidad para conectarnos y elevarnos a todos, se ha estrenado un nuevo video musical oficial del clásico de Bob Marley & The Wailers ‘Three Little Birds‘ (de Exodus de 1977, que la revista Time declaró el mejor álbum del siglo XX en 1999). Creado por el director Morgan Powell, reveló: «Pensé que sería interesante elegir dos enemigos conocidos y cambiar su relación. Hay muchos enemigos en el mundo y estamos en tiempos de prueba, aún más ahora, y quería plantear la pregunta de qué sucede si superas el miedo o la ansiedad, ¿qué hay al otro lado de eso?, con la ayuda de la canción, logré avanzar y quería darle lo mejor al video para retratar eso.«. Cedella Marley comparte: «Esta canción ha ayudado a dar esperanza y luz durante muchos años, incluyéndome a mí, y espero que haga lo mismo para la gente ahora, especialmente con todo lo que está sucediendo en el mundo.”. Mira el video de ‘Three Little Birds‘ AQUÍ.

Marley75 también se ha alineado recientemente con la iniciativa global de Greta Thunberg #FridaysForFuture, en un esfuerzo combinado para continuar educando e inspirando a los fanáticos de Bob Marley a actuar en la lucha contra el cambio climático. Todos los viernes, se celebrará una nueva canción de Bob Marley en todas las plataformas sociales para inspirar a otros a tomar medidas por esta importante causa. Asegúrense de consultar el Instagram, Facebook, Twitter y YouTube de Bob Marley todos los viernes para obtener más información.

El Día de la Tierra (22 de abril) también marcó el 42 aniversario del histórico One Love Peace Concert de Bob Marley & The Wailers, que tuvo lugar en el Estadio Nacional de Kingston, Jamaica en 1978. El legendario concierto reunió a 16 de los más grandes grupos de Reggae, que tocaron para más de 32,000 asistentes, y toda la recaudación se dirigió a instalaciones sanitarias y de vivienda en West Kingston.

En esta era digital, Bob Marley sigue siendo uno de los artistas póstumos más seguidos en las redes sociales, y MARLEY75 servirá para llevar su música y mensaje al primer plano digital, llegando a nuevas audiencias y perspectivas con contenido y tecnología innovadora. Durante todo el año también se revelarán eventos especiales en vivo, contenido digital exclusivo, grabaciones, exhibiciones, además de rarezas y material inédito.

La música de Bob Marley continúa inspirando generación tras generación, ya que su legado perdura a través del mensaje de amor, justicia y unidad, un sentimiento que se necesita más que nunca en este año. En conjunto con Tuff Gong y UMe, una división del Universal Music Group, la familia Marley continuará garantizando la más alta calidad, integridad y cuidado para honrar el legado de Bob y celebrar una de las figuras más importantes e influyentes del siglo XX.

Hace click aquí para suscribirte al canal oficial de YouTube Bob Marley y para obtener más contenido que celebra el legado y la contribución de Bob al mundo.

Pronto se revelará información adicional sobre los eventos de MARLEY75.