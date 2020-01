El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó la decisión y aseguró que el Gobierno revisará los nuevos candidatos.

El gobierno argentino recibió el primer revés en cuanto a la designación de los embajadores y tiene que ver con la propuesta de Luis Bellando para el Vaticano, la cuál terminó siendo rechazada por la Sante Sede, y no se dieron a conocer los motivos de la misma.

Santiago Caffiero, jefe de Gabinete, se expresó de la misma y explicó los pasos a seguir. “La mecánica que tiene la Cancillería es mandar primero los nombres en consulta porque los países receptores tienen que estar de acuerdo con los candidatos que se proponen, así que en este caso se reverá y se reverá también si hace falta un nuevo consenso”.

Por el momento, se manifestió que no hay ninguna opción para reemplazar al ex embajador en Brasil y Angola, y el funcionario remarcó que no puede dar más detalles. “Es un trámite de Cancillería que tendrá sus tiempos administrativos y sus tiempos de consulta, aún no tenemos novedades sobre eso”, cerró.

La negativa de la Santa Sede se da a menos de dos semanas de que el presidente Alberto Fernández viaje al Vaticano para reunirse a solas con el Papa Francisco, en una cita pautada para el 31 de enero. Al repsecto de su ciaje al Vaticano, el jefe de Estados se expresó.

“Francisco sabe lo que lo valoro, quiero y aprecio, y lo que celebraría que viniera la Argentina. Debe ser resistente a venir a Argentina por temor a que lo dejen en alguno de los dos bandos y el Papa no está en ningún bando, está por encima de todos nosotros”, sentenció Fernández.