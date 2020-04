Esta la nueva etapa de la cuarentena administrada, una vez que el gobierno nacional apruebe nuevas actividades económicas gestionadas por la provincia, requerirá de una fuerte articulación de las autoridades municipales y del cumplimiento de protocolos sanitarios, se adelantó desde la Provincia.

Las definiciones fueron dadas a conocer este miércoles en el marco de una videoconferencia entre la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, y sus pares de Salud, Sonia Velázquez y de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, e intendentes entrerrianos.

Desde el Centro Provincial de Convenciones, los tres ministros junto al director de Epidemiología, Diego Garcilazo y funcionarios del Ministerio de Producción, mantuvieron una videoconferencia con 36 intendentes.

“La provincia de Entre Ríos ha venido acompañando todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Nosotros respetamos nuestras competencias federales. La política de salud del Estado Argentino la determina el Ministerio de Salud de la Nación y la política de salud provincial, el Estado entrerriano. Los municipios tienen una competencia determinada por la Constitución provincial”, aclaró la ministra Romero al comenzar la conferencia.

“Tenemos que seguir trabajando enlazando esa gran directriz del Estado Nacional con lo que dirige el Ministerio de Salud y el Gobernador en la Provincia de Entre Ríos”, recomendó.

“El propósito de esta reunión era establecer estos nexos y las competencias a los efectos que tengamos claro que lo que queremos es preservar nuestra vida, calidad de vida y salud, debemos depositar confianza en los equipos que están trabajando de la mano de los mejores científicos que están en la provincia y en el país, dando consejos”, agregó Romero.

“Nuestro vínculo ha sido permanente, por eso, quiero agradecerles la predisposición que todos han tenido. La metodología es que vayamos respetando y corrigiendo entre todos, teniendo en claro que cuanto más ajustados y más eficaces seamos, más clara va a ser nuestra política de salud y más cercana va a ser nuestra salida”, sostuvo la ministra de Gobierno y Justicia.

Por su parte, el ministro Bahillo recordó el encuadre legal a partir de la vigencia del Decreto de Necesidad de Urgencia del Gobierno Nacional.

“A partir del DNU 297/20, dictado por el Presidente de la Nación el 19 de marzo, nos piden mantenernos en cuarentena y habilita algunas excepciones: supermercados, cadena alimentaria, insumos médicos, entre otros. Después, el Presidente faculta ampliar estas excepciones en la decisión administrativa N° 429 y 150, donde se exceptúan otras actividades. Luego viene el último DNU el N° 355, que prorroga la cuarentena, hace un par de excepciones y fundamentalmente faculta a los gobernadores para que soliciten al gobierno nacional nuevas actividades a ese trabajo. Lo que prohíbe el Presidente en el DNU, lo único que lo puede exceptuar, es un nuevo DNU del presidente o una decisión administrativa del Jefe de Gabinete a instrucción del Presidente”, explicó Bahillo.

En ese sentido, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico recordó: “No puede el gobernador, no podemos los ministros y no puede un intendente habilitar actividades que no hayan sido previamente evaluadas por el gobierno nacional. En este último decreto faculta a los gobernadores a pedir excepciones”.

“En estos momentos estamos con algunos pedidos sectoriales, coincidente con algunos intendentes, que el gobernador elevó en el día de ayer una excepción para nueve actividades que después, cuando tengamos la respuesta la vamos a compartir. En este sentido, nos ha pedido prudencia para no generar expectativas y ya que no tenemos autorización aún del gobierno nacional”, explicó.

“Una vez que esto salga, estas excepciones, que algunas son sectoriales industriales y otras bajo la modalidad de ventas telefónicas, veremos cómo seguimos. Si se quiere incorporar nuevas actividades comerciales o económicas, que no tengan que ver con el turismo porque no se puede trasladar de una ciudad a la otra. Se podría pensar en algunas cuestiones particulares que tengan que ver con sus realidades territoriales. El gobernador ha entendido que tienen que ser los intendentes quienes deben solicitarlo porque no podemos conocer las particularidades de cada municipio”, finalizó Bahillo.

Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, sostuvo: “El gobernador hizo una reflexión que para nosotros fue muy clara pero también de mucha responsabilidad, y en eso también los intendentes van a jugar un rol muy importante en esta batalla que tenemos librada en esta pandemia: Como provincia, en un análisis como valor activo, la situación epidemiológica y sanitaria al día de la fecha está en una fase de contención epidemiológica. Todos saben que los números que tenemos son 21 casos confirmados de Covid positivo”, argumentó la ministra de Salud.

“Ahora bien, la salud desde su definición no es solamente una contención biológica. Hay muchos determinantes que inciden en el proceso salud – enfermedad, tal como pueden ser otros factores como la salud mental o la recreación”, apuntó.

“Lamentablemente hoy estamos en una situación que a nadie le gusta. No nos gusta estar aislados pero, desde el punto de vista cívico seguimos en aislamiento y esperando y dando tiempo a la ciencia para poder acompañar o distanciar lo que sería la próxima fase”, agregó.

“Como provincia vamos a dar esta batalla con las mejores herramientas que tenemos. Desde ya hace más de 30 días constituimos el Comité de Organización de Emergencia de Salud (Coes), tenemos un plan estratégico que vamos ajustando todos los días y hemos elaborado distintas estrategias desde el punto de vista epidemiológico para poder acompañar el comportamiento de la circulación inicial y de los ingresos de las más de 4 mil personas a la provincia”, indicó Velázquez.

“Nos hemos dado un acompañamiento en el que los intendentes han tenido un rol preponderante. Si bien nosotros lo estamos haciendo a nivel centralizado cada uno de los que tienen a cargo los municipios ha colaborado para que el mapa epidemiológico que hoy tenemos sea el resultado de las medidas que han acompañado hasta la fecha”, enfatizó la ministra de Salud.

Además aseguró: “Sabemos lo que constituye desde el punto de vista social y económico la apertura de nuevas actividades, pero también sabemos la necesidad que tenemos de seguir resguardando y cuidando a una sociedad que todavía está en riesgo y en una fase vulnerable y esa es la población que más tenemos que cuidar. Hablo de los adultos mayores y las personas con factores de riesgo, y también de nuestros adolescentes”.

“En eso va un acompañamiento cívico que lo tienen que hacer desde los municipios. No hay nadie mejor, porque han sido elegidos democráticamente por la ciudadanía para conocer el perfil de población y ciudadanía que están dirigiendo”, finalizó Velázquez.

Cabe destacar que, la conferencia seguirá este jueves con otros intendentes para recibir consultas y evacuar dudas de quienes no pudieron conectarse este miércoles.