En plena temporada de premios, se anunciaron los nominados de la academia británica y tampoco estánb excentos d epolémica.

Del otro lado del charco tienen sus propias entregas de premios cinematográficos. Entre las más importantes figuran los BAFTA, galardón que entrega la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión que, para muchos, vendría a ser el equivalente a los Oscar hollywoodenses… aunque pocas veces se convierte en indicio que lo que puede pasar en el Dolby Theatre.

Los BAFTA suelen mirar con mejores ojos las producciones locales o de realizadores británicos, pero esta no es una condición a la hora de entregar sus premios. Este año, “Guasón” (Joker, 2019) lidera las nominaciones en once categorías -incluyendo Mejor Película, Director (Todd Phillips) y Actor Principal (Joaquin Phoenix)-, seguida de cerca por “El Irlandés” (The Irishmnan, 2019) de Martin Scorsese y “Había una Vez… en Hollywood” (Once Upon a Time… in Hollywood, 219) de Quentin Tarantino, con diez cada una. Hasta acá, los sospechosos de siempre que ya vienen resonando en otras entregas, junto a la “Parasite” (Gisaengchung, 2019) de Bong Joon Ho y “1917” de Sam Mendes, la sorpresa de los Globos de Oro.

El payaso encabeza la lista de las más nominadas

Entre estas cinco películas se reparten el mayor número de nominaciones, y aunque la introducción de la magnánima obra del realizador surcoreano es un punto a favor en nombre de la inclusión de “otros cines”, la 73° entrega de los BAFTA se queda bastante corta en materia de diversidad. De entrada, en un año plagado de grandes películas dirigidas por mujeres, sólo “For Sama” (2019) -Mejor Película Británica-, “Mujercitas” (Little Women, 2019) -Mejor Guión Adaptado- y “La Noche de las Nerds” (Booksmart, 2019) -Mejor Guión Original- lograron destacar la labor de sus realizadoras Waad Al-Kateab, Greta Gerwig y Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman.

Muchas se conformaron con la categoría de Mejor Película de Habla no Inglesa, donde también tenemos a “The Farewell” (2019) de Lulu Wang y “Portrait of a Lady on Fire” (Portrait de la jeune fille en feu, 2019) de Céline Sciamma, dos obras que ya vimos desfilar por infinidad de festivales y entregas de premios. Pero este desplante femenino, bastante común, no es la mayor polémica que deben enfrentar los británicos durante esta temporada.

La “representación” llega de Corea del Sur

Desde hace años se les reprocha a los Oscar y otras entidades por su falta de representación, y la entrega número 73 de los BAFTA no podría ser más “blanca” en cuanto a las categorías actorales. Más bien tirando a rubia, si nos enfocamos en las intérpretes femeninas. Los británicos no contemplaron las actuaciones de Awkwafina (“The Farewell”), Jennifer Lopez (“Estafadoras de Wall Street”), Lupita Nyong’o (Us) o Cynthia Erivo (“Harriet”). En cambio, nominaron dos veces a Scarlett Johansson -Mejor Actriz de Reparto por “Jojo Rabbit” y Mejor Actriz Principal por “Historia de un Matrimonio”– y dos veces a Margot Robbie en la misma quinterna de actriz de reparto por “Había una Vez… en Hollywood” y “El Escándalo” (Bombshell). No es por desmerecer el trabajo de ninguna de las dos, pero en la variedad está el gusto.

¿Dónde están Antonio Banderas (ok, es un hombre blanco, pero español), Kang-ho Song o Eddie Murphy? Sí, las categorías masculinas también son un reducto de intérpretes caucásicos, como la de director, a excepción de Bong Joon Ho, toda una hazaña para las minorías que intentan hacerse camino en una industria donde las puertas no están tan abiertas como nos quieren hacer creer. La súplica podrá sonar a corrección política forzada, pero en un año cargado de grandes producciones internacionales e inclusivas, e historias que representan a todos los seres humanos alrededor del globo, la ociosidad y el desdén con el que se manejaron los votantes queda en clara evidencia.

Margot hizo doblete en la misma categoría

La ceremonia de los BAFTA se va a llevar a cabo el próximo 2 de febrero, una semana antes de los Oscar que, a esta altura, todavía pueden revertir este mal trago cinematográfico. Acá, algunas de las categorías principales y sus nominados:

MEJOR PELÍCULA

1917

El Irlandés

Guasón

Había una Vez… en Hollywood

Parasite

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

1917

Bait

For Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

Los Dos Papas

MEJOR DIRECTOR

Sam Mendes (“1917”)

Martin Scorsese (“El Irlandés”)

Todd Phillips (“Guasón”)

Quentin Tarantino (“Había una Vez…”)

Bong Joon-ho (“Parasite”)

1917, ¿la tapada de este año?

ACTRIZ PRINCIPAL

Jessie Buckley (“Wild Rose”)

Scarlett Johansson (“Historia de un Matrimonio”)

Saoirse Ronan (“Mujercitas”)

Charlize Theron (“El Escandalo”)

Renée Zellweger (“Judy”)

ACTOR PRINCIPAL

Leonardo DiCaprio (“Había una Vez…”)

Joaquin Phoenix (“Guasón”)

Adam Driver (“Historia de unMatrimonio”)

Taron Egerton (“Rocketman”)

Jonathan Pryce (“Los Dos Papas”)

ACTOR DE REPARTO

Tom Hanks (“A Beautiful Day In The Neighborhood”)

Anthony Hopkins (“Los Dos Papas”)

Al Pacino (“El Irlandés”)

Joe Pesci (“El Irlandés”)

Brad Pitt (“Había una Vez…”)

¿Alguién quiere pensar en Scorsese?

ACTRIZ DE REPARTO

Laura Dern (“Historia de un Matrimonio”)

Scarlett Johansson (“Jojo Rabbit”)

Florence Pugh (“Mujercitas”)

Margot Robbie (“El Escándalo”)

Margot Robbie (“Había una Vez…”)

GUIÓN ADAPTADO

Steven Zaillian (“El irlandés”)

Taika Waititi (“Jojo Rabbit”)

Todd Phillips, Scott Silver (“Guasón”)

Greta Gerwig (“Mujercitas”)

Anthony McCarten (“Los Dos Papas”)

GUIÓN ORIGINAL

Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman (“La Noche de las Nerds”)

Rian Johnson (“Entre Navajas y Secretos”)

Noah Baumbach (“Historia de un Matrimonio”)

Quentin Tarantino (“Había una Vez…”)

Han Jin Won, Bong Joon-ho (“Parasite”)