La diputada provincial Gracia Jaroslavsky (Cambiemos Victoria) en diálogo con 96.5 FM Cadena Entrerriana expuso la necesidad de implementar testeos en forma masiva para detectar personas asintomáticas e identificar grupos y cadenas de contactos, sobre todo en un marco de la inminente y mayor flexibilización como se anunció y viene ocurriendo. También analizó la situación del Iosper luego de la presentación del titular del organismo, ante los legisladores de la Cámara baja. Hizo foco en la grave situación de Violencia de Género que atraviesa la provincia, criticando duramente a los estamentos de la Justicia.

Al referirse a la actual situación de cuarentena que atraviesa el país por la pandemia de Covid 19 dijo que, “la recesión que se viene es enorme, esperemos que no sea depresión, porque es muy complejo movilizar un país como la Argentina que ya venía de una situación anterior de crisis económica, con elevada inflación y desempleo”, opinó.

Medidas del gobierno nacional y provincial ante la pandemia

Hay que reconocer que, el aislamiento social, preventivo y obligatorio se hizo a tiempo con eso hemos logrado aplanar una curva y sostener la situación pero, observó cómo deficiencias del sistema sanitario que, en el principio de la pandemia, no se comprara una cantidad suficiente de reactivos para realizar los test, tanto en Nación como en la provincia de Entre Ríos y, la tardía decisión o mal control en los aeropuertos de quienes llegaban desde el exterior.

Y ante la inminencia de una mayor flexibilización de las actividades donde habrá mayor circulación en las rutas y personas que van circulando de una ciudad a otra, es necesario realizar la mayor cantidad de test posibles, planteó la legisladora provincial.

Iosper

Luego del encuentro con sus pares mediante videoconferencia convocada por el Dr. Angel Giano titular de la Cámara de Diputados donde se abordaron diversos temas y se interpeló al presidente del Iosper Fernando Cañete, consultada sobre este la legisladora señaló: “el Iosper es esencial en la provincia, hoy cuenta con 300 mil afiliados donde un porcentaje altísimo de entrerrianos atienden su salud a través de su sistema y debemos hacer todo lo que sea necesario para que funcione porque es esencial que la provincia cuente con ese organismo” dijo y agregó, a lo largo de las administraciones se ha ido deteriorando como ha pasado en todos los organismos del estado donde ha habido, corrupción, mal manejo de fondos, malas políticas.

«Cañete planteó y explicó a los legisladores, que el organismo está haciendo frente a situaciones económicas que corresponderían a otras áreas del estado provincial, como es el caso de las maestras integradoras y cuya erogación equivale al déficit que el Iosper tiene para pagarle a las clínicas y sanatorios, dijo Jaroslasvky. Por lo cual nos plantearon que se haga una revisión de la ley del organismo, nos están diciendo hay un problema hay que solucionarlo, eso es positivo. Es una buena oportunidad en esta situación de pandemia para comenzar a corregir las cuestiones que no están bien, y resolverlas, no podemos seguir eternamente, tapando agujeros con papel film”. El instituto dejó planteado que hay cierto desorden en la cobertura para el área de discapacidad y aclaró que, no tiene que ver estrictamente con la salud, sino en otros puntos como se mencionó por ejemplo el pago a maestras integradoras, resumió.

Entre los proyectos de resolución presentados por la legisladora provincial destacó, el de “telemedicina” que según dijo ya comenzó a evaluarse por parte del Iosper, el cual será de mucha utilidad para los afiliados no solo durante la pandemia sino para que sea aplicado en forma permanente. En su fundamentación invocó la practicidad, rapidez y menor desplazamiento de los afiliados para por ejemplo, solicitar una orden, la emisión de una receta o consultas médicas y por otra parte la informatización de todas las historias clínicas.

Violencia de Género

La legisladora manifestó su disconformidad por la falta de políticas que aborden el tema y agregó, “ la Justicia y quienes están a cargo de las fiscalías y las investigaciones y los juzgados, no tienen formación profesional respecto al Género, no saben de lo que estamos hablando”, en general entienden que la violencia tiene que ver con una cuestión doméstica, conyugal, y agregó, “no controlan, no están atentos a la evolución de cada caso, hay una falla estructural enorme de parte de la justicia”. Luego fundamentó y argumentó su afirmación, refiendolse al lamentable y trágico y quizás evitable feminicidio de Fátima Acevedo.

En otra parte, Jarolasvky abogó para que el estado que es quien tiene las herramientas genere nuevas conciencias sociales, para lo cual es necesario trabajar en la proximidad con el otro, con los vecinos y transforme las inequidades y desigualdades, y no siga agrandado la brecha.

En este sentido y puntualmente refiriéndose al gobernador Gustavo Bordet señaló que: «es alguien muy criterioso, abierto y con un sentido muy especial por la vulnerabilidad, es una persona muy varolable», dijo elogisiomente.

«Juntos por la Pandemia»

En el plano partidario y consultada por el frente político que la llevó como candidata a diputada Juntos por el Cambio consitutido por un acuerdo entre el PRO, UCR, CC entre otros, escuetamente dijo: «hoy estamos juntos por la pandemia”. En cuanto al radicalismo planteó que comenzaron a realizar reuniones virtuales, mirando y analizando el nuevo escenario que se avecina con motivo de la pandemia- recordando que el próximo año se realizarán elecciones de medio término- y teniendo en cuenta la transformación que atraviesa a la sociedad, «el arco político tendrá que aprender a comunicarse y plantarse frente a ella, de otra forma», esto también es un desafío, finalizó Gracia Jaroslasvky.