“Para acceder al hospital tenemos que cruzar el río en un bote que funciona desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Esto implica que si alguien se siente mal después de ese horario, no puede acceder a dicho centro de salud”, cuenta Florencia Sosa, vecina del pueblo, a telefenoticias.com.ar.

“No contamos con bioquímico, ecógrafo, salas de parto, etc. Solo hay enfermería y algunas habitaciones mal equipadas”, detalla Sosa.

Pero, además, los pacientes reciben “mala atención”. El domingo pasado, Día de la Mujer, murió una mamá “por la mala atención que brinda este hospital”, asegura Sosa.

“Ya son muchas las vidas que se perdieron por tratarnos como perros, como si fuéramos basura, no les importa la vida de la gente del pueblo“, reclama.

Para comenzar el reclamo por algún lado, los vecinos acordaron el texto de una carta que firmaron y se la llevaron a las autoridades correspondientes.

Texto completo del petitorio:

LOS VECINOS DE VILLA PARANACITO EXPRESAMOS:

Ante la cantidad innumerable de situaciones desafortunadas provenientes del Hospital Paranacito, en donde se han visto afectados y vulnerados nuestros derechos, en donde se nos ha dejado a la deriva enviándonos a nuestros hogares como si nada pasara, en donde hemos sido atendidos y medicados por enfermeros ya que los doctores no se hacen presentes fácilmente, en donde tenemos un chófer de ambulancia pago para cada día de la semana, pero cuando se los necesita tardan más de 40 minutos en llegar, en donde no se cuenta ni siquiera con la atención primaria REAL, en donde las derivaciones en muchos casos se hacen cuando ya no se puede salvar al paciente, que no olvidemos que son nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros amigos.

HASTA CUANDO??? Hasta cuándo tenemos que aguantar que NO CUMPLAN con sus obligaciones? Hasta cuándo tenemos que tolerar que por no tener un auto o la posibilidad de salir rápido hacia la ciudad más cercana, debamos conformarnos con el maltrato que más de una vez se recibe en este hospital? Hasta cuándo deberemos soportar la ineficiencia de los médicos que brindan “un servicio bastante decadente”? E incluso el maltrato de muchos enfermeros que ahí trabajan. Hasta cuando tendremos que correr el riesgo de ir y no saber si lo que tenemos es grave o no, tomando ibuprofeno, buscapina o diclofenac? Porque otra cosa no te dan!!!! HASTA CUANDO PARANACITO???

RECLAMAMOS UN SISTEMA DE SALUD JUSTA, EQUITATIVA Y SOBRE TODO RESPONSABLE. Que los choferes de ambulancia estén en su puesto de trabajo en el horario que les corresponde, que los doctores PERMANEZCAN EN LA GUARDIA Y NO EN SU CASA, en los horarios les corresponde. Alguien debe ocuparse y traer el equipamiento que un hospital necesita, un ecógrafo, un equipo de rayos que funcione, profesionales que atiendan las necesidades de una comunidad, un cardiólogo, un pediatra, un ginecólogo, médicos COMO LA GENTE Y CON GANAS DE TRABAJAR.

Necesitamos ser atendidos como personas, no como perros!