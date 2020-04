Estás en pleno confinamiento contando los días para dejarte llevar por la aventura. No siempre conseguirás lo que deseas a nivel sentimental, habrá días en los que esa pasión que quieres mantener no llegue. Ese momento es clave para avivar un poco más la llama del amor o por el contrario te conciencies de que quizás los sentimientos hacia esa persona se hayan extinguido para siempre.Es importante de seguir gestionando correctamente tus ingresos. No es fácil para poder vivir con el estilo de vida que tu quieres, pero no debes de hacerlo. Es momento de ser un poco más conservador y no lanzarse a gastar en excesivo como hasta ahora. Puede que necesites crear un buen fondo de reserva para el futuro.La salud se convertirá en tu forma de atender cualquier problema que vaya surgiendo. El aspecto emocional será el que peor te siente y te hará sentir especialmente mal. Siempre hay motivos para ser positivo, aunque no verás este aspecto de ti hoy, solo te centrarás en lo malo que te rodeará. Procura mantener el ánimo en auge.