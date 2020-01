Desde las redes sociales llaman a una marcha masiva, mientras que la DAIA va al cementerio de La Tablada. Su familia se distancia y apunta a una ceremonia íntima.

Se acerca un nuevo aniversario por la muerte del fiscal Alberto Nisman a cinco años de su muerte. Mientras su fallecimiento sigue generando grieta en la sociedad y su caso volvió al centro de la escena con la serie de Netflix, se organizan distintos homenajes con divergencias.

A través de las redes sociales se está gestando una nueva convocatoria para marchar por el fiscal. La movilización se realizará el 18 de enero a las 18:30 en la Plaza del Vaticano, ubicada en la intersección de las calles Cerrito y Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires. Según la imagen que circula por Twitter, la convocatoria está a cargo de Equipo Republicano y Equipo Banquemos bajo el lema “No fue suicidio, fue magnicidio”.

Mientras que en otra de las imágenes utilizaron “hasta que la muerta aturda”, una frase del presidente Alberto Fernández con la que en 2015 había criticado a su actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, por el Memorándum con Irán.

La ex diputada Elisa Carrió y el actual diputado Fernando Iglesias adelantaron su participación en el encuentro y convocaron a sus seguidores a sumarse.

“El sábado 18, voy a estar en la marcha por el caso Nisman, y no crean en nada de lo que diga (Luis) Moreno Ocampo y menos cuando se refiere al ex jefe de Interpol que ahora ya no está y trabaja para los iraníes”, escribió Carrió en su cuenta de Twitter.

Iglesias, por su parte, convocó a la marcha y aseguró que Nisman fue asesinado. A su entender, eso dicen “las pericias” y el gobierno de Alberto Fernández las “quiere bajar” con una “intervención increíble del Poder Ejecutivo sobre un trámite que le corresponde a la Justicia”.

Si bien la principal marcha será en la Ciudad de Buenos Aires, algunos usuarios extienden la convocatoria a otras plazas del país e incluso a otros países. En ese sentido, proponen marchar también en Punta del Este -a las 18- hacia la escultura “La Mano” ubicada en Playa Brava, al consulado argentino en Toronto (Canadá), Roma y Milán.

Sin embargo, la DAIA no participará de esa convocatoria y organizará su propio homenaje el domingo en el cementerio de La Tablada en el que hablará su titular, Jorge Knoblovits. Según consignó el diario La Nación, desde la entidad creen que será un acto “más político” por lo que no habría presencia de la conducción de la comunidad judía. Por su parte, según informó el medio mencionado, la familia del fiscal, su madre Sara Garfunkel, su exesposa Sandra Arroyo Salgado, y sus hijas Iara y Kala, planean tomar distancia y no participar de ningún acto. Harán una ceremonia íntima el domingo en el cementerio pero no al mismo tiempo que el acto de la DAIA. ED/MC

