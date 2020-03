Gualeguaychu: El médico contagiado con Coronavirus, cuenta como se enteró y donde se contagió(Audio)

Las frases más destacadas

“Llegué a Gualeguaychú el miércoles 11 de marzo, cuando todavía Brasil no estaba dentro del grupo de países de riesgo”.

“Estuve en Río de Janeiro donde había gente de todo el mundo”.

“Viaje solo hacia Argentina, en el avión venían los asientos al lado mío vacíos y lo mismo pasó en el colectivo de Retiro a Gualeguaychú”.

“Cuando venía en el vuelo empecé a tener mucosidad, y luego escalofríos. Pensé que me estaba engripando”.

“Cando llegué a Gualeguaychú decidí aislarme. Empecé a sentir fiebre y dolor de cabeza fuerte durante 3 días”.

“Consulté en el Hospital el viernes, me examinaron pero no se me hizo hisopado porque no correspondía por protocolo”.

“El sábado decidí hacerme los hisopados por mi cuenta, pese a no tener los síntomas clásicos”.

“Agradezco haberme aislado, pensé que era gripe nomás y no quise tener contacto con nadie de mi familia, ni con mi mamá ni con mi hermano, quien me hace las compras y la deja en la puerta de mi casa”.

“Hoy o mañana me van a realizar de nuevo los hisopados para saber si ya estoy curado”

“El miércoles cumplo con los 14 días de aislamiento, luego seguiré cumpliendo la cuarentena general”.

“El mio fue un caso leve y sin los síntomas más típicos”.

“Me volví a comunicar con todos los del grupo con el que compartí salidas y el único que tuvo síntomas fue un colega de Suecia que se hizo el hisopado y le dio negativo”.

“No se cómo se filtró mi nombre, a los 10 minutos de enterarme ya me llegaban mensajes y llamadas por todos lados”.

“En un principio me sentí sorprendido, me llamo mucho la atención que me empiecen a llegar mensajes y llamados rápidamente”.

“Decidí salir a hablar para llevar tranquilidad a la población, y a mi familia y amigos en particular, y tratar de que todos se concienticen que hay que aislarse y tomar todas las medidas de precaución”

“Vino bien que sea yo el primer caso y que pueda hablar y contar mi experiencia. Nunca estuve internado ni en terapia como circuló por las redes”.

“Salgan a la calle para hacer estrictamente lo necesario”.