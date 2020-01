La película “Frozen 2” de Walt Disney Animation Studios presenta una impresionante banda sonora, que incluye canciones originales de los compositores ganadores de Oscar® y Grammy® Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, partitura original del nominado al Grammy® Christophe Beck, y artistas para las canciones de los créditos finales como Pánic! At The Disco, Kacey Musgraves, Weezer y David Bisbal. La banda sonora digital deluxe “Frozen 2“, incluidas las composiciones de Christophe Beck, de Walt Disney Records El exitoso cantante español, David Bisbal, interpreta “Mucho más allá”, la canción de los créditos finales de FROZEN 2, en las versiones dobladas de la película para Latinoamérica y España. El tema se lanzó junto con su video musical, y es la versión en español de la canción “Into The Unknown” interpretada por la banda Panic! At the Disco para los créditos finales de FROZEN 2 en Estados Unidos. “Mucho más allá” de Bisbal también formará parte de la banda sonora original en español de FROZEN 2 de Walt Disney Records, La nueva película animada de Disney se estrena en cines de Argentina el de 2020.