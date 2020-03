Medidas de prevención por pandemia de coronavirus

El gobierno nacional, provincial y municipal en consonancia con la actual situación de la pandemia del coronavirus COVID 19 que afecta la salud de cientos de miles de personas en todo el planeta, ha implementado medidas jamas imaginadas al menos en nuestro país, pero los efectos devastadores que a diario se informan, llevaron a nuestro país a declarar la Emergencia Sanitaria y hasta cerrar las fronteras entre provincias y ciudades del territorio nacional. Durante este miércoles y a horas de la firma del Decreto que lleva la firma del Presidente Municipal de Concordia, Alfredo Francolini, explicó los alcances del mismo, y como estas medidas modifican los hábitos de vida en sociedad en la cotidiano y más allá del espíritu de las normas decretadas, fundamentalmente apeló a la conciencia de cada uno de los concordienses para evitar que la pandemia llegue a la ciudad, donde hasta ahora, no se confirmó ningún caso, y así evitar tomar medidas mas drásticas que seguramente no resultaran del agrado de los vecinos.

Para toda la ciudadanía del país, la provincia de Entre Ríos y obviamente Concordia, es apelar a la “concientización y responsabilidad civil que tenemos cada uno”, porque acá lo importante es cuidarnos a nosotros primero, si no tomamos conciencia de que no debemos salir o estar en reuniones de gran cantidad de personas, corremos el riesgo de contagiarnos o contagiar, sin saber que somos portadores como ha pasado en el resto del mundo y se transformó en una pandemia que, ahora también nos atraviesa, comenzó señalando el Presidente Municipal Alfredo Francolini en dialogo con Mónica Saavedra para 96.5 fm Cadena Entrerriana.

“Hay que tratar de quedarnos en casa, de no salir, de lavarnos la mano con jabón en forma permanente, usar alcohol en gel, ventilar los ambientes, limpiar todos los objetos que estamos tocando permanentemente; y si uno tiene síntomas debe comunicarse con el médico del centro médico o efector de salud y luego seguir las indicaciones del protocolo que corresponda”

Hemos tenido reunión importante con el Centro de Empleados de Comercio, Centro de Comercio e Industria y otras instituciones, donde la idea es manejar y concientizar el número de personas por cada uno de los locales; algunos jardines infantiles privados no quieren cerrar pero apelamos a la concientización no solo a los dueños de los jardines sino también a los padres que mandan a sus hijos a los colegios. En los supermercados apelamos a la cantidad de personas, además a la distancia que tiene que haber por metro cuadrado. Entre todos tenemos que prevenir esto porque una vez que ingrese va a ser más difícil de combatir.

Decretos Municipales

No se cobrará el Estacionamiento Medido

El primer Decreto es adhiriendo a lo establecido por Nación y Provincia que contempla el limite de edad para cumplir con la tarea laboral presencial, por enfermedades de riesgo, embarazadas, para padres donde si los dos trabajan uno tendrá licencia para quedar al cuidado de los hijos.

Y también se decretó desde este miércoles 18 hasta el 31 de marzo, dejar sin efecto el cobro del estacionamiento medido.

No hay Asueto Administrativo

El segundo decreto, que entró en vigencia desde este 18 de marzo hasta el 31 de marzo, determina que los servicios serán de guardia pasiva, no decretamos un asueto administrativo, aclaró.

“Todos los empleados municipales deben permanecer en sus casas, para que en cualquier momento que los llamemos estén atentos y vengan a trabajar”. Cada una de las secretarias tiene que garantizar las guardias mínimas. Hay guardias que son imprescindibles en este momento.

El área de salud generalmente necesitaremos a todos, el área operativa de la secretaria de Desarrollo Urbano también; allí dejamos la libertad para que cada uno de los secretarios diga cuáles son las áreas y las direcciones que necesitan seguir trabajando.

Otras áreas que calificó como indispensables fueron, Obras Sanitarias, la Secretaria de Hacienda, las áreas de Desarrollo Social, responsable de distribución y provisión de alimentos para los comedores y los CDI, desarrollo Económico solo tenemos la del trabajo de guardavidas que van a colaborar para la prevención y concientización.

Tenemos que decirles a todos que “no estamos de vacaciones, estamos viviendo una etapa complicada”. No tenemos ningún afectado de Coronavirus COVID 19 por ahora, y esperemos que esto no llegue, tenemos que tener responsabilidad y entender que necesitamos de todos; nosotros no decretamos el asueto en Concordia, todos pasan a estar en “guardia pasiva”, guardias que son realmente necesarias en este proceso de Emergencia Sanitaria que estamos atravesando, resaltó Francolini.

ATENCIÓN EN LOS CENTRO DE SALUD

Únicamente se atenderán urgencias. Se hará reducción de atención; cualquier persona que crea tener algún síntoma debe comunicarse con su centro de salud u hospital pero no concurrir al lugar. Quedó establecido que todos aquellos que tengan turnos serán reprogramados para otra fecha.

COMEDORES MUNICIPALES

Se implementará que retiren las viandas, y en aquellos lugares donde concurran pocas personas podrán hacerlo pero con todas las medidas preventivas necesarias, que establecimos.

QUIENES ESTÁN AUTORIZADOS A CRUZAR EL PASO FRONTERIZO

“Unicamente los que acreditan que trabajan en Salto-Concordia”. “Aquellos trabajadores de Salto que trabajan en Argentina pero tienen residencia en nuestro país, y los argentinos que tienen residencia en Salto y trabajan en Salto” y agregó que, en el paso fronterizo se someten a las medidas sanitarias preventivas.

RESULTA CONTRADICTORIO QUE ESTANDO LA FRONTERA CERRADA POR EMERGENCIA SANITARIA, POR DISPOSICIÓN DE LOS PRESIDENTES DE ARGENTINA Y URUGUAY ,SE PERMITA POR MOTIVOS LABORALES LA CIRCULACIÓN, SI TENEMOS EN CUENTA QUE EN SALTO HAY CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVIRUS.

Ante la consulta el intendente respondió, “Por decreto nacional los residentes argentinos pueden pasar”.

EJECUCION DE OBRAS

Por la actual situación algunas obras, serán retrasadas unos días hasta el 31/03 pero esperemos que el panorama mejore, detalló.

COOPETARIVAS DE TRABAJO

Seguirán cumpliendo con sus tareas atentos a las medidas preventivas preestablecidas. Algunas tareas que desempeñan son imprescindibles y se ejecutan a diario, como el barrido de calles, descacharrización, desmalezamiento, etc. No hay que olvidarse que estamos atravesados por la pandemia del coronavirus y el Dengue, puntualizó Francollini

EVALUAN UN DIFERIMIENTO PARA EL PAGO DE TASAS

“Te voy a contestar con la misma respuesta del presidente Alberto Fernández: primero vamos a hablar de la salud, después vamos a ver cómo resolvemos la parte económica”. Hoy necesitamos trabajar solo la salud, luego se tomaran medidas económicas nacionales, provinciales y municipales.

ESTACIONAMIENTO LIBERADO

El estacionamiento medido queda liberado por decreto hasta el 31/03. Los inspectores de transito seguirán trabajando para que el transito esté ordenado y haciendo cumplir las normas vigentes.

MEDIDAS PARA BARES, RESTAURANTES

Por decreto en bares, pub, restaurante, las mesas deben guardar un distanciamiento de 2 metros entre si. Establecimos 40 personas por restaurante, salvo que tenga superficie muy grande y donde se debe cumplir los 2 metros de distanciamiento entre mesas. Las cervecerías es algo muy discutido, con 150 personas máximo y con distancias entre ellas también que hay que contemplarla, y cuestionó, ¿pero cómo hacer que personas en esos lugares no se acerquen a hablar al tener la música alta?

FIESTAS SOCIALES Y EVENTOS PRIVADOS

Si bien “es posible que no podamos controlar todas las fiestas, quizás no nos enteremos de alguna fiesta privada, casamiento, etc ., apelamos a la conciencia de cada uno, no solo al organizador sino a la gente, que sepan que corren el riesgo de contagio; si somos conscientes no tendría que haber ningún control por parte de la municipalidad, expresò el presidente municipal.

ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO PUBLICOS

Especialmente se solicita que no lleven a los niños a plazas o juegos de espacios públicos, para cuidarlos de un posible contagio. “No vamos a clausurar los juegos como sí, se está haciendo en otras ciudades”, los adultos tienen la responsabilidad de protegerlos y ser conscientes del momento que atravesamos.

En este marco advirtió que los establecimientos como Jardines de niños deben permanecer cerrados, como demás establecimientos educativos de acuerdo a lo normado por el decreto nacional. La advertencia fue por un jardín de infantes de nuestra ciudad que recibió dos advertencias y se negaba a cumplir con el cierre, finalmente luego de la entrevista y advertidos que intervendrían con la Justicia, los titulares del establecimiento educativo, tomaron la saludable decisión de proceder a deponer su reprochable conducta y cerraron sus puertas hasta el 31 de marzo.

Por último apeló a seguir cumpliendo rigurosamente las medidas que se van anunciando desde el gobierno nacional, provincial y municipal, pero es “fundamental la prevención y concientización de la pandemia que está afectando a todo el mundo”, “tenemos que ser capaces de entender que “hay que quedarse en casa”, “pedimos que haya la menor cantidad de personas circulando para evitar la propagación del virus”, “si no cumplimos con las prerrogativas que nos están dando, vamos a que el país termine por estar en cuarentena total”, advirtió y finalizó el presidente municipal Alfredo Francolini.

