En la mañana de este domingo el intendente de Concordia Alfredo Francolini, se refirió a las nuevas medidas anunciadas el último viernes por el Presidente Alberto Fernández mediante las cuales se amplía la operatividad de actividades específicas a partir de, este lunes 13 de abril, bajo estrictas normas de seguridad de acuerdo a la normativa vigente establecidas por los DNU y sus ampliaciones. En ese marco en diálogo con 96.5 FM Cadena Entrerriana para el programa “Que Valga la Pena” adelantó que,”los intendentes le presentaron al gobernador Gustavo Bordet una propuesta para que se amplie o flexiblicen otras actividades y que esta semana próxima daremos a conocer”, dijo el presidente municipal.

En primer término Francolini dijo estar preocupado por la circulación que hubo el sábado luego del mensaje del Presidente, “creo que la gente no entendió, la cuarentena sigue hasta el 26 de abril y no se puede salir a hacer deportes, a correr, a pasear mucho menos en Concordia no está permitido, fue una idea que dijo el Presidente pero que luego se aclaró que no es así, sí, tienen permitido salir unas pocas cuadras cercanas al domicilio las personas discapacitadas y personas con autismo, con sus acompañantes y la con autorización o recomendación médica para hacerlo y la documentación pertinente”, aclaró.

Al referirse a la situación de crisis que afronta el sector comercial local dijo que, “más allá de las medidas que ofrece el municipio o la provincia, que fueron bien recibidas, no son suficientes; lo que esperan los empresarios y los comerciantes locales, son mayores precisiones y que las entidades bancarias, faciliten el acceso a los créditos para seguir adelante, como lo planteó el Ejecutivo nacional, porque la situación es muy dlicada, subrayó.

Nos preocupa mucho el día a día. Hoy la prioridad es atender la pandemia, la cual hasta el momento sin ser exitistas los resultados están a la vista, no hay circulación comunitaria en Concordia, dijo Francolini.

Pero tambien estamos atentos a la realidad y en contacto permanente con los sectores que motorizan la economía y son quienes le dan trabajo a nuestra gente. En este sentido adelantó que los intendentes de la provincia elevaron al gobernador Gustavo Bordet una propuesta que incluye la apertura de otros rubros comerciales que se darán a conocer en el transcurso de la semana, y afirmó que funcionaran en horario reducido que sería hasta las 16 hs.

Si bien no precisó cuales o de que rubros se trata, sí, adelantó que se sumarán a los que ya fueron exceptuados por el decreto presindencial.

Este lunes el municipio presentará la plataforma e-commerce o venta on line donde se abre la posibilidad a distintos rubros y comercios de la ciudad ofrezcan sus productos sin presencia de público y entrega puerta a puerta, es una de las alternativas que diseñamos para nuestros comerciantes, feriantes, etc.

Situación Social

Resaltó la comunicación permanente tanto con el Gobernador Gustavo Bordet como con la ministra de Desarrollo Social Marisa Paira y la respuesta efectiva para atender las necesidades de mucha gente y que día a día se acrecienta y es importante contar con el apoyo provincial, destacó.

Personal y funcionamiento municipio

El palacio municipal seguirá trabajando con guardias mínimas y prestando los servicios esenciales como desde que comenzó la cuarentena hasta el 26 de abril. Por otra parte, se comunicó a los directores de las distintas áreas que quienes evaluen necesario incorporar personal licenciado por la pandemia, podrán convocarlos para que se incorporaen a prestar servicio. En el área tesoreria señaló que se continuará con el cumplimiento de pago a proveedores.

Uso de tapaboca

Francolini recomendó el uso de tapaboca para todos los que salen para realizar compras y teniendo en cuenta que a partir de este lunes habrá mayor movimiento y circulación de personas ante la apertura de bancos. Pidió a los ciudadanos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio y a quienes van a realizar compras o al banco respetar el distanciamiento.

Accesos

El único acceso a la ciudad habilitado para el ingreso de camiones o para quienes llegan del exterior y son residentes en Concordia, será la Ruta 015.

Control de viajeros

Respecto a los vecinos que llegaron del exterior desde que se estableció la cuarentena muchos de ellos cumplieron con el aislamiento bajo control del personal sanitario y ya fueron dados de alta, y continuan la cuarentena como el resto de la población. “No podemos relajarnos porque aún están llegando vecinos que vienen de paises con circulación del virus” y el control y cuidado es estricto.

Tenemos que seguir con el protocolo y medidas que establece la Nación y la provincia porque el pico de la pandemia aún no llegó según señalan los expertos, por lo cual pedimos a todos que sean responsables, se cuiden y cuiden a sus seres queridos, evitando salir, organizando sus compras o realizar los pedidos en forma telefonica, de manera de estar lo menos posible en contacto con otras personas.

En este marco destacó la colaboración, esfuerzo y dedicación del personal municipal de las distintas áreas, personal de la Policia de Entre Ríos y a todas las fuerzas, ONG, sanitaritas, que día a día están cumpliendo con su tarea para cuidar la salud de los concodierses frente a la pandemia del COVID 19, finalizó el Presidente Municipal.

Fuente: Cadena Entrerriana