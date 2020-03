Fátima Acevedo, la joven víctima de violencia de género que , había anticipado su muerte en una serie de mensajes de audio de WhatsApp a sus amigas, en los que también cuestionó a la policía y la justicia por no hacer nada en relación a las múltiples denuncias que había formulado contra su ex pareja, Nicolás Martínez, detenido por el caso.

Las siguientes son las transcripciones de los tres audios que fueron difundidos en las últimas horas por el propio entorno de la víctima:

– Audio 1:

“Puede ser que cuando termine muerta por culpa de él, la policía y el juzgado y toda la mierda que tienen que hacer algo, puedan hacer algo. Mientras tanto, tendremos que seguir pagando las consecuencias con el gordo”.

-Audio 2:

“Yo estoy podrida de cargarlo denunciándolo y que la policía no haga nada, ni la policía ni el juzgado ni nadie. Ayer fui al juzgado a ver qué es lo que había pasado con las últimas denuncias que yo había hecho que nunca me llegaron los papeles de la órdenes de restricción ni nada y ¿qué me dieron?: un papel del año 2018 que no me sirve ni para mierda. Encima como andaba con la cabeza recontra embolada me di cuenta recién ayer cuando llegué a casa. Ya no sé qué hacer. No veo la hora de que ese hijo de puta caiga preso y que pague todo lo que está haciendo. Pero como tiene gente en la policía y el juez Toloy es amigo de él y de toda su familia, nunca va a pasar nada”.

El magistrado al que se refería la víctima es el ex juez de instrucción Héctor Toloy, quien ahora ejerce como abogado, y se hizo conocido, entre otras causas, por haber realizado la instrucción de la desaparición en 2004 de Fernanda Aguirre, la chica de 13 años que nunca fue hallada y que, según la investigación, fue secuestrada por un preso que gozaba de salidas transitorias y que, luego de ser detenido por el caso, se ahorcó en su celda.

– Audio 3:

“Nicolás sacó licencia sin goce de sueldo, por lo tanto desde el 10 de diciembre estamos en la calle con el gordo, sin comida ni nada. Aparte, el viejo vino anteanoche y nos cortó la luz. Así que nos pidió que nos vayamos. Por lo tanto estamos en la calle, el gordo sin comida ni nada y yo no sé qué mierda hacer”. (Télam)