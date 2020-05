urante una entrevista con la Televisión Pública, el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, habló sobre si el Gobierno estaba trabajando en una regulación estatal de los portales de Internet a fin de evitar la expansión de las noticias falsas en medio de la pandemia del coronavirus.

Durante la entrevista, Televisión Pública publicó zócalos afirmando que efectivamente se venían regulaciones oficiales. Incluso, reforzó el mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, con el correr de las horas y en medio de una fuerte repercusión, el propio Enacom desmintió al medio oficial.

La entrevista de la polémica

«Lo que uno dice es que acá no puede haber un juego político en el medio de la pandemia, porque lo que ponemos en riesgo es la vida de la población», dijo el funcionario durante la entrevista en la Televisión Pública.

«La noticia falsa es deleznable, pero en un momento de pandemia es inconcebible», agregó a dicho medio.

Y aseguró que «los jueces deberían estar cerrando esos portales» que generan «alarma social» con noticias falsas sobre la situación sanitaria. Luego, a través de Televisión Pública, dijo que el Enacom «va a abrir un gran debate para analizar esto».

López también dijo que no se buscaba regular la opinión, sino que el foco está en la «real malicia», o sea aquello que se publica a sabiendas de que es falso.

«En la Argentina es cotidiana (la publicación de noticias falsas). Nadie habla de impedir que se digan, sino en quién se hace responsable jurídicamente por las consecuencias», advirtió.

Respuesta oficial

Sin embargo, Claudio Ambrosini, el titular de la entidad, emitió un comunicado en el que desmintió categóricamente «la idea de una posible regulación de portales de noticias, como había sido afirmado por la Televisión Pública.

«El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones aclaró que el organismo no está trabajando en ninguna regulación vinculada con los contenidos que circulan por las redes o plataformas, tal como se informó en la cuenta de la red social twitter de un medio y en un zócalo televisivo durante una entrevista a uno de los Directores del Ente, Gustavo López, quien sí se refirió a la preocupación por la proliferación de campañas de noticias falsas que circulan últimamente por Internet», dice el comunicado.

Incluso, luego de las repercusiones, el propio López afirmó que lo sacaron de contexto y que un zócalo que pusieron en Televisión Pública lo que ayudó a confundir el mensaje: «Me vinieron a hacer una nota preguntando si íbamos a hacer regulación. Le dije que no y el título no lo cambiaron nunca. No dije eso. Lamentablemente el zócalo dice eso, pero no fue lo que yo dije».

Fuente:IProfesional