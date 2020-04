La situación de pandemia global por el COVID 19, que asola prácticamente a toda la humanidad en el planeta, es un proceso jamás imaginado atravesando a todos y cada uno de los componentes que la conforman, entre ellos uno de fundamental importancia, la Educación.

En el país la suspensión de las clases a nivel nacional por el coronavirus dejó a más de 11 millones de chicos en sus casas, entre jardín, primaria y secundaria. La educación a distancia pasó a ser la única alternativa para que no se interrumpa el proceso de aprendizaje. En la provincia de Entre Ríos los 350.000 alumnos dejaron de concurrir a las aulas el 16 de marzo y desde el Concejo General de Educación se diseñó e instaló una reingeniería que rápidamente debería ser aplicada por los educadores y educandos en la amplia geografía entrerriana atravesada por diversas realidades.

«Sin dudas la situación que atraviesa hoy la educación para los alumnos por la pandemia no es la óptima, el espacio físico el aula, el contacto de alumnos y docentes, el tiempo que se dedica a la escuela, es irremplazable», pero «no era una opción dejar a los alumnos sin saberes, la opción era buscar caminos para dar una continuidad a las trayectorias educativas de los estudiantes», quienes ya llevan un mes y medio sin clases presenciales pero estudiando a distancia desde sus hogares, dijo Martin Muller presidente del CGE en diálogo con Mónica Saavedra para 96.5 FM Cadena Entrerriana.

En principio “tratamos de dar un orden a esta reorganización, en un contexto de mucha incertidumbre y creando un esquema de trabajo, para determinar los nuevos roles que cumpliría la escuela y quienes conforman esa comunidad educativa ante esta situación y donde los docentes necesitaron un plazo para repensar sus contenidos y priorizar los saberes que consideraban necesarios trabajar con sus estudiantes ”, y rápidamente se puso en marcha”, detalló el funcionario provincial.

Transcurrido casi un mes y medio de suspensión, entramos en una etapa de ordenar todo lo hecho hasta aquí, lo que se llama evaluación y tenemos muy presente la situación donde hay mucho estado de estrés, ansiedad en las familias por el riesgo sanitario, las consecuencias económicas derivadas de la pandemia y por lo cual tenemos que poner el acento principalmente en la presencia de la escuela como un ámbito más de cuidado de generación de rutinas y acompañamiento y para eso estamos trabajando en lo que se llama evaluación, no tiene que ver como evaluamos a nuestros alumnos sino que se trata como nuestros docentes saben cada uno en la medida de sus posibilidades que ha podido hacer en este tiempo, como llegan las propuestas, ver las diferencias, ya de por si teníamos aulas heterogéneas, más aun hoy, las desigualdades van a ser mucho mayores, analizó Muller.

«Nos parece importante entrar en esta etapa para evaluar todo este periodo que puede llegar a continuar seguramente un tiempo más«, y que no se considere un tiempo perdido y genere una certeza que hubo un proceso educativo, un acompañamiento de la escuela durante ese tiempo y que haya un informe cualitativo de lo que se pudo hacer.

En este momento de aislamiento preventivo obligatorio no es «para evaluar de forma tradicional con calificaciones» a los alumnos y remarcó que «hay que revalorizar el proceso de enseñanza desde el vínculo del docente con el alumno, y mejorarlo».

Toda esta situación que nos atraviesa nos interpela a todos y en lo que respecta a nuestra área no podemos desconocer que hay realidades muy diversas y desigualdades, el desafío será para cuando volvamos a las aulas, de administrar esas desigualdades, en función de lograr recuperar una igualdad, por eso es importante la evaluación que harán los docentes, a los alumnos y valorar el esfuerzo por estar presentes en una diversidad de realidades que viven los estudiantes.

En otra parte y respecto a la tarea de implementación de los programas de enseñanza y contacto con los alumnos, las escuelas tienen mucha autonomía cada una tiene una realidad diferente, por lo cual para implementar la educación a distancia y las metodologías de trabajo, el rol central corresponde a los supervisores con quienes el equipo del Consejo mantiene un ida y vuelta por medio de un aula virtual, y vemos como vamos avanzando. A través de los supervisores bajamos nuestras orientaciones ellos socializan con las escuelas, detalló el presidente del CGE.

También puso de relieve el material didáctico que llega desde el gobierno nacional: «Nos permite enfrentar desigualdades vinculadas con el acceso a las tecnologías», y agregó que «la próxima semana estará llegando la segunda edición de cuadernillos. Se emitirá quincenalmente para que haya una secuencia de trabajo para los docentes, apoyando aquellas zonas de la provincia donde la conectividad es más difícil o nula».

Recordó que desde el primer momento el organismo educativo trabaja y toma decisiones de manera articulada con el Ministerio de Educación de la Nación en el ámbito del Consejo Federal.

En cuanto a las escuelas de zonas rurales para llegar a todos los alumnos se entregaron cuadernillos “Seguimos Educando” que facilitó Nación y para su distribución hubo un trabajo colaborativo muy importante de diferentes organizaciones y los supervisores, material que fue sustanciado con la tarea docente. Y agregó, cada pequeña realidad reconfigura la posibilidad de aprendizaje a la distancia y no es lo mismo lo que sucede en cada hogar al abordaje que puede realizar el docente en el aula para intentar traspasar las desigualdades», remarcó Muller.

En otro punto destacó que, «tenemos un plan educativo provincial con objetivos a cumplir en los próximos cuatro años, y que en lugar de quedar suspendidos ante la actual situación, por el contrario nos obligó a acelerar algunos procedimientos que tienen que ver con dificultades y problemáticas» por ejemplo «en la educación secundaria donde necesitamos que la propia estructura cambie, otro tema es la conectividad que se transforme en un derecho, en el siglo XXI se ha convertido en un servicio esencial y estamos trabajando para que eso suceda con Nación».

Esta situación también nos pone frente a una realidad que desnuda la centralidad que tiene la escuela en la vida de las personas, en la familia, en la ciudadanía, sobre todo como un ordenador de la vida un espacio de cuidado, y creemos que hay cosas que pensar y ver, la falta del funcionamiento de la escuela nos muestra su importancia como espacio público, como espacio de sociabilidad, que ordena la vida laboral de las personas, la relación de los niños, del adolescente, con la familia con los docentes, lo habíamos perdido y lo estamos recuperando,

Al referirse al gobernador Gustavo Bordet señaló que, para la cartera que conduce Muller las directivas fueron muy claras y precisas: la prioridad es cuidar la salud frente a la pandemia y centralizar las decisiones que haya un solo mensaje y claro, es lo mínimo que podemos hacer llevar alguna certeza a los entrerrianos que están preocupados y también, el Gobernador nos pidió seguir en sintonía alineados con lo que bajan desde la Nación, en nuestro caso desde el ministerio de Educación nacional, no tomar decisiones más allá de poder pensar soluciones o alternativas, sin antes consensuarlas y que se decida en un ámbito federal y que vayamos avanzando al mismo tiempo todas las provincias, como se hizo hasta el momento.

Esta decisión del gobernador es acertada y muy valiosa. No estamos esperando que nos digan lo que tenemos que hacer, por el contrario hemos generado ámbitos para poder ir discutiendo las formas, el momento, el que vamos hacer el día despues de volver a las aulas, como ordenar el calendario escolar, como pensar la evaluación, del tema de la tecnología, en estos espacios tenemos comisiones muy valiosas para evaluar todos estos temas que tienen que ver con el sector educativo.

Contenidos en Casa

“Este lunes se sumó una nueva propuesta elaborada en la provincia que se emite a través de diferentes canales de comunicación”, hicimos un producto muy valioso en términos de acompañamiento educativo, que su suma a la programación nacional de 14 hs de contenido nos pareció importante darle una impronta regional con nuestros docentes. Es la versión para televisión de los contenidos que se vienen trabajando desde el portal Aprender. Un programa que tiene una hora de duración y se emite dos veces por semana. Es una realización conjunta del CGE y la Instituto Audiovisual de la provincia de Entre Ríos”, explicó Muller y destacó la colaboración que también brindó para esta tarea la Secretaría de Cultura de la provincia. Tambien valorizó los espacios en distintas radios provinciales que emiten este tipo de materiales educativos.

Transporte Escolar

Muller, mostró preocupación por el sector que abarca el universo del transporte escolar provincial, que hoy no está trabajando, ante lo cual señaló que, «esta mañana mantuve una reunión con el Instituto Becario que tiene bajo su área el tema, entendiendo que muchos transportistas tienen empleados o gastos fijos que atender, por el momento se están comunicando y manteniendo contacto para buscar mecanismos para darles sustentabilidad en el tiempo al servicio» y aclaró de parte nuestra nos preocupa el día después que tengamos que volver a las aulas, para que estas empresas puedan tener solvencia para después, poder prestar el servicio. Hoy la problemática la venimos siguiendo con el Becario con algunos legisladores, ya que el tema no escapa a la problemática que tienen en general nuestras Pymes pero el estado va a estar presente eso lo podemos transmitir con seguridad que habrá soluciones alternativas para una situación complicada porque, la realidad es que el transporte se presta como un servicio que hoy no se está prestando porque los alumnos no están asistiendo.

Por último llevó tranquilidad a las familias asegurando que “la escuela hoy está presente para acompañarlos generando una rutina en los días difíciles que estamos atravesando”. También resaltó y puso en valor la labor docente que día a día acompañan a los estudiantes entrerrianos”, finalizó Martin Muller presidente del Concejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos.

Fuente: Cadena Entrerriana